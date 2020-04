Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 3 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 3 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Gun Shy – Eroe per caso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Action-comedy con protagonista Antonio Banderas e Olga Kurylenko. La splendida moglie di un bassista rock viene rapita in Cile. A suo marito non resta altro che tramutarsi in un eroe per riuscire a salvarla.

Brick Mansions, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Paul Walker protagonista di un film d’azione adrenalinico. Pellicola ambientata in una Detroit nelle mani della malavita. La polizia ha costruito dei muri per riuscire a dividere i criminali dal resto della città.

Wanted – Scegli il tuo destino, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Wesley Gibson vede la propria vita totalmente mutata quando entra a far parte di un gruppo di giustizieri. Questi sono agli ordini del Fato, un’organizzazione segreta che nasconde molti segreti.

Ocean’s eleven – fate il vostro gioco, ore 21:15 su Premium Energy

Action-comedy diretto da Steven Soderbergh. Remake del film “Colpo Grosso”, che ha dato il via a una trilogia, con protagonisti George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts. Un gruppo criminale a dir poco insolito mette in atto un’incredibile rapina in un casinò di Las Vegas.

Film thriller da vedere stasera in TV

Mississippi Burning – Le radici dell’odio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film premiato con un Premio Oscar, con protagonisti Willem Dafoe e Gene Hackman. Pellicola ambientata in America, negli anni ’60. Due agenti dell’FBI indagano sulla morte di tre attivisti dei diritti civili, uccisi dal Ku Klux Klan.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sequel dell’apprezzato film d’animazione, “Dragon Trainer”. Hiccup è riuscito a convincere il proprio villaggio vichingo a fidarsi dei draghi. Insieme al suo amico Sdendato difende il villaggio da un temibile drago rinnegato.

Film per la famiglia da vedere stasera in TV

Asso di cuori, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un poliziotto e il suo fedele pastore tedesco sono due agenti, con l’amico a quattro zampe che fa parte della squadra cinofila. Il padrone vuole evitare a ogni costo la soppressione di Asso, accusato di aver morso e ferito un malvivente.

Film horror da vedere stasera in TV

Scream, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror e tanta ironia in un film cult degli anni ’90, diretto da Wes Craven. Un serial killer mascherato si aggira per una cittadina. Va a caccia di un gruppo di ragazzi per una trama ricca di colpi di scena.

Film comici da vedere stasera in TV

La dura verità, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Gerard Butler e Katherine Heigl. La produttrice di un noto talk show decide di seguire i consigli sentimentali di un celebre esperto, cinico e spudorato.

Moschettieri del re – La penultima missione, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Giovanni Veronesi dirige un ricco cast, composto da Pierfrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea. I quattro sono protagonisti di una commedia, che li vede interpretare i quattro moschettieri, pronti per un’ultima missione.

Film tratti da una storia vera da vedere stasera in TV

Colonia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Emma Watson e Daniel Bruhl sono i protagonisti di un film drammatico, tratto da una storia vera. Pellicola ambientata in Cile, nel 1973, durante il golpe di Pinochet. Un fotografo tedesco viene rapito dalla polizia e condotto in una zona segreta.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Fire Squad – Incubo di fuoco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Dramma tratto da una storia vera, con protagonisti Josh Brolin, Miles Telles e Jeff Bridges. Pellicola ambientata nel 2013, con un gruppo di vigili del fuoco chiamati a domare un gigantesco incendio in Arizona.

Arrivederci professore, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Johnny Depp protagonista di un dramma struggente e ironico. Interpreta un professore, la cui vita viene stravolta dalla scoperta d’essere gravemente malato. Decide così di smettere di fingere e cambia atteggiamento nei confronti degli altri.

Film romantici da vedere stasera in TV

Bounce, ore 21:15 su Premium Emotion

Ben Affleck e Gwyneth Paltrow protagonisti di un film romantico e drammatico. Uno scambio di biglietti aerei avrà una serie di conseguenze.

Alibi.com, ore 21:15 su Premium Comedy

Greg è a capo di una società che crea alibi di qualsiasi tipologia. Preoccupato di coprire menzogne e infedeltà di diverso genere.

