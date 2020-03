I migliori 10 film di Emma Watson

Harry Potter e non solo, i migliori film di Emma Watson, ex bambina prodigio e oggi star di Hollywood

Ormai lo ha chiarito da tempo: non è solo la maghetta Hermione di Harry Potter, bensì una delle attrici più interessanti della sua generazione. Dalla saga fantastica nata dai libri di Harry Potter a Piccole Donne, passando per Noah, ecco i migliori film di Emma Watson.

Emma Watson, oltre a Hermione c’è di più

Poteva rimanere semplicemente “quella che faceva Hermione in Harry Potter”, come accade a tanti giovani attori travolti dal successo di un ruolo troppo ingombrante. E invece è riuscita a diventare una delle interpreti più promettenti della sua generazione, oltre che una vera e propria icona di stile e intelligenza. Lo dimostrano i suoi tanti, interessanti lavori: ecco raccolti i migliori film di Emma Watson.

I migliori film di Emma Watson

10. Harry Potter e la pietra filosofale, 2001

REGIA: Chris Columbus

ATTORI: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Richard Harris, Alan Rickman, Ian Hart, Tom Felton

La prima volta non si scorda mai. Rivedendo la piccola Emma affiancare sul set Daniel Radcliffe e Rupert Grint all’età di soli dieci anni oggi viene quasi tenerezza. Perché di strada da allora ne ha fatta davvero tanta. Ma tralasciando le questioni anagrafiche, è anche possibile constatare come già all’epoca di stoffa questa ragazzina ne avesse parecchia, per nulla intimorita nell’affrontare un ruolo di primo piano in una produzione di primissimo piano. Tratto dal romanzo introduttivo della saga creata dalla scrittrice scozzese J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale segue i primi passi del predestinato Harry e dei suoi amici Ron ed Hermione nella scuola di magia di Hogwarts, tra nuove scoperte e altrettanti pericoli.

9. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, 2004

REGIA: Alfonso Cuaron

ATTORI: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Tom Felton, Michael Gambon, Alan Rickman, Gary Oldman, David Thewlis, Emma Thompson

Secondo molti appassionati il miglior film in assoluto della saga magica di Harry Potter (e di certo uno dei migliori film di Emma Watson), Il prigioniero di Azkaban può contare sull’apporto alla regia del messicano Alfonso Cuaron, più tardi premio Oscar con Gravity. Questa volta, su Harry, Ron ed Hermione incombe la minaccia di Sirius Black, presunto seguace del perfido Voldemort, evaso da un carcere di massima sicurezza per maghi. La storia di questo misterioso personaggio si intreccia però con quella della famiglia di Harry Potter. La saga di Harry Potter continua a crescere di popolarità e nulla sembra essere in grado di fermare i maghetti inventati dalla Rowling.

8. Harry Potter e l’Ordine della Fenice, 2007

REGIA: David Yates

ATTORI: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Tom Felton, Michael Gambon, Alan Rickman, Imelda Staunton, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson

Questa volta alla regia c’è David Yates, che traghetterà la saga cinematografica di Harry Potter fino alla sua conclusione, all’ottavo capitolo. In seguito a un attacco dei Dissennatori, Harry si trasferisce a casa del suo padrino Sirius Black. La magione, scoprirà presto, è il quartier generale dell’Ordine della Fenice, un’organizzazione che ha lo scopo di combattere Voldemort e i suoi fiancheggiatori. Mentre da più parti si nega il ritorno del signore oscuro, la scuola di Hogwarts viene sottoposta a un rigido regime di controllo da parte del Ministero della Magia, che muove inoltre pesanti accuse contro il mago Albus Silente, vero e proprio punto di riferimento per Harry, Ron ed Hermione.

7. Marilyn, 2011

REGIA: Simon Curtis

ATTORI: Michelle Williams, Kenneth Branagh, Julia Ormond, Eddie Redmayne, Dougray Scott, Judi Dench, Pip Torrens, Emma Watson, Geraldine Somerville, Michael Kitchen, Miranda Raison, Toby Jones, Philip Jackson, Robert Portal, Jim Carter, Victor McGuire

Marilyn Monroe giunge in Inghilterra nel 1956 in compagnia di Arthur Miller, suo neo sposo. Qui ha modo di recitare al fianco del celebre Laurence Olivier nel film “Il principe e il ballerino”. È la sua grande chance per mostrarsi come un’attrice seria. Il film si concentra però su una settimana in particolare, nella quale la Monroe si gode un totale relax. Il marito è tornato negli USA e lei viene affidata a Colin Clark, assistente alla regia che si innamorerà perdutamente di lei.

6. La bella e la bestia, 2017

REGIA: Bill Condon

ATTORI: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Ian McKellen, Audra McDonald, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Hattie Morahan, Adrian Schiller, Nathan Mack, Henry Garrett

Versione live action della fiaba de La Bella e la Bestia, proposta al cinema nel 1991 dalla Disney. La storia è ambientata nel paesino di Villeneuve, nella provincia francese, dove Belle sogna di vivere una grande avventura che possa cambiare la sua vita. Un giorno, attaccato da un branco di lupi, suo padre trova rifugio in un castello, non sapendo che il padrone è in realtà una gigantesca Bestia. Questa, infuriata a causa dell’intrusione, rinchiude l’uomo nella torre. Per liberarlo, Belle prende il suo posto. Avrà così modo di conoscere la Bestia e la magia che circonda il castello.

5. Harry Potter e i doni della morte – Parte 2, 2011

REGIA: David Yates

ATTORI: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Alan Rickman, Michael Gambon, Helena Bonham Carter, Tom Felton

This is the End… o quasi, visti i recenti sviluppi in ambito potteriano. Ma con la seconda parte de I doni della morte si chiude finalmente quel ciclo inaugurato tanti anni prima con La pietra filosofale. E possiamo constatare con i nostri occhi che nel frattempo Daniel Radcliffe, Rupert Grint e soprattutto Emma Watson sono cresciuti, sia umanamente che come interpreti. La battaglia con Lord Voldemort è ormai alle battute conclusive, ma sul campo sono rimasti molti, troppi amici. E così il magico trio formato da Harry e soci dovrà impegnarsi fino all’ultimo incantesimo per salvare il mondo dalla più oscura delle minacce. Un finale memorabile per una saga ormai entrata nella storia della cultura popolare.

4. Noi siamo infinito, 2012

REGIA: Stephen Chbosky

ATTORI: Emma Watson, Logan Lerman, Ezra Miller, Mae Whitman, Kate Walsh, Dylan McDermott, Julia Garner

Se qualcuno si chiedeva se Emma Watson sarebbe riuscita a “sopravvivere” al di fuori dell’acquario di Harry Potter, ecco la prova definitiva delle sue capacità recitative, tanto che ad oggi Noi siamo infinito rimane forse la sua migliore interpretazione di sempre. Protagonista è Charlie (interpretato da Logan Lerman), un ragazzo timido e socialmente impacciato, la cui esistenza viene scossa dall’incontro con l’estroversa Sam (Emma) e il suo carismatico fratellastro Patrick (Ezra Miller). Insieme ai suoi nuovi amici il ragazzo riuscirà a uscire dal guscio e a vivere finalmente le meraviglie della giovinezza che fino ad allora aveva solo sbirciato dalla serratura. Sul set tre dei più interessanti attori di oggi, tutti lanciati con nuovi e appassionanti progetti: Logan ha recitato al fianco di Brad Pitt in Fury ed è protagonista di Indignation, mentre Ezra Miller è nello spin-off di Harry Potter Animali fantastici e dove trovarli e sarà il nuovo Flash. Emma Watson, dal canto suo, reciterà con Tom Hanks in The Circle e sarà Bella nel remake live action de La Bella e la Bestia, affianco a Dan stevens di Downton Abbey.

3. Piccole donne, 2019

REGIA: Greta Gerwig

ATTORI: Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Meryl Streep, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Louis Garrel, James Norton, Abby Quinn, Tracy Letts

Nuovo adattamento dell’omonimo romanzo di louisa May Alcott, che ha come protagoniste le sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy. Quattro giovani e determinate ragazze alle prese con un periodo complesso, quello della crescita per diventare donne. Si ritrovano però costrette da una società opprimente e maschilista, contro la quale lotteranno in ogni modo, ribaltando gli standard del tempo (Guerra Civile Americana).

2. Noah, 2014

REGIA: Darren Aronofsky

ATTORI: Emma Watson, Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Logan Lerman, Ray Winstone, Douglas Booth

La storia di Noè diventa un fantasy epico grazie all’approccio spregiudicato di Darren Aronosky alla materia biblica. Nei panni del prescelto per salvarsi dal diluvio assieme a una coppia di ogni animale, c'è il divo australiano Russell Crowe, qui affiancato da una sempre splendida Jennifer Connelly. Emma Watson, nel ruolo di Ilam, ritrova sul set quel Logan Lerman che l’aveva affiancata in Noi siamo infinito. Merita ovviamente una menzione Anthony Hopkins nei panni del leggendario Matusalemme. Tante emozioni e tanti effetti speciali in uno dei migliori film di Emma Watson.

1. Bling Ring, 2013

REGIA: Sofia Coppola

ATTORI: Emma Watson, Taissa Farmiga, Katie Chang, Israel Broussard, Leslie Mann, Lesle Daniels, Paris Hilton, Kirsten Dunst, Lindsay Lohan, Miranda Kerr, Orlando Bloom

Emma Watson nel suo ruolo più provocante. Tratto da un accadimento di cronaca, il film di Sofia Coppola racconta le imprese di un gruppo di teenager annoiati che, per “dare un morso” allo star system e assaggiare i privilegi di una vita da Vip cominciano a svaligiare le ville delle celebrities di Hollywood, da Paris Hilton a Orlando Bloom. Emma è Nicki Moore, spinta al crimine dalla frequentazione con il leader della gang Rebecca Ahn. Patinato e sopra le righe, Bling Ring sancisce la definitiva “perdita dell’innocenza” dell’ex maghetta secchiona. Nota di colore: molti dei Vip derubati, dalla Hilton a Kirsten Dunst, hanno preso parte al film con piccole comparsate.