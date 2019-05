Attore, regista, sceneggiatore e musicista. La poliedricità di Rocco Papaleo ha da sempre caratterizzato la sua carriera permettendogli di alternare piccoli ruoli in parti da protagonista assoluto riuscendo sempre ad ottenere grandi riscontri e apprezzamenti da parte di pubblico, critica e addetti ai lavori. Sono oltre 50 i film dove finora ha partecipato e tre quelli da regista. Spalla di numerosi film di Leonardo Pieraccioni, ha collaborato anche con Checco Zalone, Massimiliano Bruno e Giovanni Veronesi. Ora è al cinema con “Il grande spirito”, diretto da Sergio Rubini dove insieme al regista esplora temi come la solitudine, la spiritualità e il senso dell’esistenza attraverso situazioni di vita quotidiana. Questi i migliori film di Rocco Papaleo:

I laureati (1995)

Leonardo Pieraccioni si affida a Rocco Papaleo per la sua opera prima. Sarà l’inizio di una lunga collaborazione tra i due attori che si rinnoverà in altri cinque film. Rocco Papaleo è uno dei coinquilini della casa dove vive il protagonista insieme a Bruno e Pino, quattro amici trentenni fuori corso. Nel cast oltre a Leonardo Pieraccioni e Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi, Massimo Ceccherini e Maria Grazia Cucinotta. Tra momenti di riflessione e goliardia, i quattro dovranno finalmente decidere cosa fare della loro vita.

Del perduto amore (1998)

Per il ruolo di Cucchiaro, Rocco Papaleo ha ricevuto una nomination ai Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista. “Del perduto amore”, diretto da Michele Placido, racconta la storia di Don Gerardo che torna con la memoria alla seconda metà degli anni cinquanta, quando viene allontanato dal collegio per un sospetto episodio di omosessualità. A disagio nel suo paese, è attratto da Liliana, una militante comunista osteggiata ed insieme ammirata dall'intera comunità.

Basilicata coast to coast (2010)

La prima opera da regista di Rocco Papaleo è “Basilicata coast to coast”, uno splendido omaggio alla sua terra. Insieme a lui nel cast ci sono Alessandro Gassmann, Paolo Briguglia, Max Gazzè e Giovanna Mezzogiorno. Il regista interpreta Rocco Palmieri insegnante di di matematica e frontman di un gruppo musicale formato da amici di Maratea. Nel settembre 2009, i quattro decidono di partecipare al festival nazionale del teatro-canzone di Scanzano Jonico ma per farlo puntano ad attraversare a piedi la Basilicata da una costa all’altra. Il film è stato girato nei comuni lucani di Maratea, Trecchina, Lauria, Tramutola, Spinoso (Lago di Pietra del Pertusillo), Aliano, Scanzano Jonico e nella città fantasma di Craco.

Una piccola impresa meridionale (2013)

Con Riccardo Scamarcio, Barbara Bobulova, Sarah Felberbaum e lo stesso Rocco Papaleo, “Una piccola impresa meridionale” è il secondo film da regista dell’attore. La pellicola racconta la storia di un ex prete, don Costantino, che viene confinato dalla madre finché non si saprà il motivo della sua svestizione. Il vecchio faro in disuso, appartenente alla famiglia di Costantino, dovrebbe garantire all'ex prete l'isolamento ma invece attira l'attenzione di tutti diventando un "refugium peccatorum".

Il nome del figlio (2015)

Diretto da Francesca Archibugi, “Il nome del figlio” è l'adattamento della piece “Le Prénom” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, dal quale era già stato tratto il film francese Cena tra amici. Il film si svolge in un’intera serata dove Paolo Pontecorvo, figlio di un parlamentare di sinistra morto anni prima, e la moglie Simona, aspirante scrittrice, aspettano un bambino. In una cena organizzata a casa di Betta e Sandro, sorella e cognato di Paolo alla quale partecipa anche l'amico Claudio, Paolo comunica che il bambino si chiamerà Benito. La famiglia, composta da professori universitari, insegnanti e musicisti tutti di sinistra, non reagisce bene. In realtà si tratta di uno scherzo da parte di Paolo.

Onda su onda (2016)

Il terzo film da regista di Rocco Papaleo è “Onda su onda”. Uscito nel 2016 vede tra i protagonisti anche Alessandro Gassmann. La pellicola racconta la storia di Gegè Cristofori, esuberante cantante di musica leggera crisi economica e di popolarità. Attirato da un invito di una sedicente miliardaria per un concerto in Uruguay, conoscerà sulla nave Ruggero, cuoco che non scende a terre da quattro anni. I due non si piacciono e quest’ultimo chiude Gegè nella cella frigorifera, un incidente che provoca un improvviso abbassamento della voce non curabile a bordo.