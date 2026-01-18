Il film diretto da Gennaro Nunziante ha superato Avatar con 68.823.069 euro in 24 giorni di programmazione
Checco Zalone batte Avatar e col suo ultimo film Buen Camino conquista la vetta del box office italiano di tutti i tempi. In 24 giorni di programmazione, l’ultima pellicola con protagonista l’attore comico pugliese, diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con Mzl, ha incassato 68.823.069 euro, con 8.562.320 presenze in sala. Sono esattamente 223.069 euro in più rispetto ai 68.600.000 a cui si era fermato il primo film della saga di James Cameron, e la corsa di Buen Camino non è ancora finita.
La trama di Buen Camino
Nel film, Checco Zalone veste i panni di un ricchissimo ereditiere dell’industria dei divani, impegnato nell’inseguimento della figlia adolescente fuggita per intraprendere il Cammino di Santiago. Anche in questo caso, come nei suoi precedenti film, il personaggio di Checco Zalone si ritroverà davanti a una serie di scoperte lontane dal suo modo di essere che lo porteranno a crescere ed evolversi, affrontando anche il rapporto con la figlia.
Tutti i record di Buen Camino
Buen Camino è uscito in sala il 25 dicembre e ha debuttato con un incasso di 5.671.922 euro, realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006). Il suo incasso rappresenta il 78,8% del totale registrato dall'intero mercato cinematografico italiano nella stessa giornata, per un totale che ha superato i 7 milioni, cosa che non accadeva dal 2011. Il giorno dopo, a Santo Stefano, Buen Camino non si è fermato, anzi, ha rilanciato sfiorando gli 8 milioni di euro, per poi chiudere il suo primo weekend di programmazione con quasi quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia.
Di oltre 5 milioni l’incasso di Capodanno, giorno che ha anche registrato il superamento dei 5 milioni di spettatori e ha totalizzato il terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell'anno dietro ad altri due film con Zalone: Tolo Tolo e Quo Vado?. Dopo due settimane, Buen Camino era, con oltre 53 milioni, il terzo film con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema in Italia dopo Avatar e Quo Vado?. In nemmeno 20 giorni aveva già superato i 65 milioni andando oltre Quo Vado? e diventando il film italiano col miglior risultato ai box office di tutti i tempi. Per superare il record di Avatar, invece, sono bastate poco più di tre settimane.
Con i suoi quasi 59 milioni di euro d'incasso, in soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film di Zalone è il terzo maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano dopo Avatar e Quo Vado?