Il film diretto da Gennaro Nunziante ha superato Avatar con 68.823.069 euro in 24 giorni di programmazione

Checco Zalone batte Avatar e col suo ultimo film Buen Camino conquista la vetta del box office italiano di tutti i tempi. In 24 giorni di programmazione, l’ultima pellicola con protagonista l’attore comico pugliese, diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con Mzl, ha incassato 68.823.069 euro, con 8.562.320 presenze in sala. Sono esattamente 223.069 euro in più rispetto ai 68.600.000 a cui si era fermato il primo film della saga di James Cameron, e la corsa di Buen Camino non è ancora finita.

La trama di Buen Camino Nel film, Checco Zalone veste i panni di un ricchissimo ereditiere dell’industria dei divani, impegnato nell’inseguimento della figlia adolescente fuggita per intraprendere il Cammino di Santiago. Anche in questo caso, come nei suoi precedenti film, il personaggio di Checco Zalone si ritroverà davanti a una serie di scoperte lontane dal suo modo di essere che lo porteranno a crescere ed evolversi, affrontando anche il rapporto con la figlia. Potrebbe interessarti Chi è Mariana Rodriguez, Martina in Buen Camino di Checco Zalone

Tutti i record di Buen Camino Buen Camino è uscito in sala il 25 dicembre e ha debuttato con un incasso di 5.671.922 euro, realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006). Il suo incasso rappresenta il 78,8% del totale registrato dall'intero mercato cinematografico italiano nella stessa giornata, per un totale che ha superato i 7 milioni, cosa che non accadeva dal 2011. Il giorno dopo, a Santo Stefano, Buen Camino non si è fermato, anzi, ha rilanciato sfiorando gli 8 milioni di euro, per poi chiudere il suo primo weekend di programmazione con quasi quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia.