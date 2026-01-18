Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Buen Camino con Checco Zalone è il film col miglior incasso di sempre in Italia

Cinema

Il film diretto da Gennaro Nunziante ha superato Avatar con 68.823.069 euro in 24 giorni di programmazione

Checco Zalone batte Avatar e col suo ultimo film Buen Camino conquista la vetta del box office italiano di tutti i tempi. In 24 giorni di programmazione, l’ultima pellicola con protagonista l’attore comico pugliese, diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con Mzl, ha incassato 68.823.069 euro, con 8.562.320 presenze in sala. Sono esattamente 223.069 euro in più rispetto ai 68.600.000 a cui si era fermato il primo film della saga di James Cameron, e la corsa di Buen Camino non è ancora finita.

La trama di Buen Camino

Nel film, Checco Zalone veste i panni di un ricchissimo ereditiere dell’industria dei divani, impegnato nell’inseguimento della figlia adolescente fuggita per intraprendere il Cammino di Santiago. Anche in questo caso, come nei suoi precedenti film, il personaggio di Checco Zalone si ritroverà davanti a una serie di scoperte lontane dal suo modo di essere che lo porteranno a crescere ed evolversi, affrontando anche il rapporto con la figlia.

Potrebbe interessarti

Chi è Mariana Rodriguez, Martina in Buen Camino di Checco Zalone

Tutti i record di Buen Camino

Buen Camino è uscito in sala il 25 dicembre e ha debuttato con un incasso di 5.671.922 euro, realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006). Il suo incasso rappresenta il 78,8% del totale registrato dall'intero mercato cinematografico italiano nella stessa giornata, per un totale che ha superato i 7 milioni, cosa che non accadeva dal 2011. Il giorno dopo, a Santo StefanoBuen Camino non si è fermato, anzi, ha rilanciato sfiorando gli 8 milioni di euro, per poi chiudere il suo primo weekend di programmazione con quasi quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia.

Di oltre 5 milioni l’incasso di Capodanno, giorno che ha anche registrato il superamento dei 5 milioni di spettatori e ha totalizzato il terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell'anno dietro ad altri due film con Zalone: Tolo Tolo e Quo Vado?. Dopo due settimane, Buen Camino era, con oltre 53 milioni, il terzo film con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema in Italia dopo Avatar e Quo Vado?. In nemmeno 20 giorni aveva già superato i 65 milioni andando oltre Quo Vado? e diventando il film italiano col miglior risultato ai box office di tutti i tempi. Per superare il record di Avatar, invece, sono bastate poco più di tre settimane.

FOTOGALLERY

©Webphoto

1/7
Cinema

Buen Camino, il cast del film di Checco Zalone. FOTO

Con i suoi quasi 59 milioni di euro d'incasso, in soli 13 giorni di programmazione, il  nuovo film di Zalone è il terzo maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano dopo Avatar e Quo Vado?

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon, muore investita

Spettacolo

L'ex attrice aveva 33 anni. Da bambina era stata protagonista di alcune serie tv e aveva recitato...

Scala, Chailly e Kantorow aprono la nuova stagione della filarmonica

Spettacolo

In programma per il concerto inaugurale di lunedì 19 gennaio il Terzo concerto per pianoforte di...

Berlinale 2026, No Good Men sarà il film d'apertura

Cinema

La 76esima edizione della Berlinale comincerà il 12 febbraio con la proiezione del terzo film...

God of War, Teresa Palmer si unisce al cast della serie tv

Serie TV

Secondo quanto riferito da Variety, l'attrice dovrebbe interpretare Sif, moglie di Thor,...

Tony Dallara, funerali martedì 20 gennaio a Milano

Musica

Le esequie saranno celebrate alla Basilica del Corpus Domini alle 14.45. La camera ardente sarà...

Spettacolo: Per te