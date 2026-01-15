DAL VENEZUELA ALL'ITALIA

Nata il 5 marzo 1991 a Caracas, in Venezuela, la modella, showgirl e attrice Mariana Rodriguez si è trasferita nel 2010 in Italia, nello specifico a Milano, dove ha lavorato come indossatrice per brand italiani e internazionali. “Mia madre mi ha cresciuta da sola, faceva tanti lavori: la domestica, vendeva prodotti casa per casa, puliva e cucinava all’asilo nido. A casa si mangiava riso oppure pollo, non potevamo permetterci due piatti. Anche quando c’era mio padre contavo i centesimi per andare in autobus a scuola. Papà faceva il poliziotto prima che lo ferissero sparandogli in faccia. Faccio fatica a parlare di lui”, aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. Sul viaggio verso l’Italia, aveva aggiunto: “Era il mio sogno, avevo 18 anni. A Caracas mi ero messa da parte i soldi del biglietto aereo facendo la commessa. Ho imparato l’italiano grazie a Tiziano Ferro, tutti dicevano che dovevo fare la modella, mi sono appoggiata ad amici venezuelani che vivevano a Milano, ma arrivarci è stata un’avventura. All’aeroporto di Madrid dove ero in transito mi hanno fermata, la mia colpa era di avere solo 50 euro in tasca. Mi sono ritrovata in una cella dell’aeroporto per tre giorni. Mi hanno fatto sentire come la figlia di Pablo Escobar. Ero disperata, ho visto il mio sogno svanire dopo tanti anni di sacrifici”. Nel 2012 ha partecipato al programma Veline, condotto da Ezio Greggio, vincendo una puntata ma subendo poi la successiva eliminazione e il mancato accesso alle fasi finali. Nel 2014 ha debuttato al cinema nel film Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti e ha anche partecipato alla terza edizione del reality show Pechino Express condotto da Costantino della Gherardesca, in coppia con Romina Giamminelli. Nel 2015 è apparsa nella seconda edizione del talent show Si può fare condotto da Carlo Conti, mentre nel 2016 ha partecipato sia alla trasmissione Affari tuoi, sia al programma culinario La cuoca bendata condotto da Benedetta Parodi. Nello stesso anno ha fatto parte dei concorrenti della prima edizione del reality show Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, mentre più recentemente è stata una presenza fissa del programma Matrix Chiambretti e inviata de Le Iene per un servizio sulla situazione economica del Venezuela. Nel 2025 ha recitato nella serie tv Gangs of Milano e nel film Buen Camino di Checco Zalone. Sul versante personale, invece, nel 2023 Rodriguez è diventata mamma di Noa, nato dalla relazione con il surfista Gianmaria Coccoluto. Dopo la nascita del figlio, ha però affrontato momenti difficili: “A due settimane dal parto, sono rimasta totalmente da sola con mio figlio. Non avevo la forza di farmi nemmeno un piatto di pasta. Non avevo nessuno. Mi sono detta: “E ora come cavolo faccio?”. Avevo tanto dolore. Nessuno ne parla, ma la depressione post partum ha un peso enorme”.