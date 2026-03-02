Il lusso autentico dell'Hotellerie de Mascognaz

FLASH ci accompagna in un luogo unico, un antico villaggio Walser a 1830 metri d'altezza dove si dorme circondati dalle Alpi e dal silenzio della natura. A raccontarcelo è Francesco Barbavara, Ad dell'Hotellerie de Mascognaz.

Qui Paolo Vitelli, ha realizzato un sogno. Un altro potremmo dire, perché dopo essere diventato con la sua Azimut Benetti il re della nautica di lusso, dal mare è tornato alla montagna, quella vicino a casa, in val d’Ayas, sotto al Monte Rosa.



Dal rascard principale, che anticamente era la scuola del paese e che inizialmente era l’unica struttura dell’hotel, fino agli 11 rascard che oggi compongono l’Hotellerie de Mascognaz, risultato di un restauro conservativo iniziato nel 1998.

Conservativo, perché qui tutto è stato mantenuto: come le pietre o le travi, smontate, lavate, numerate e rimesse dov’erano. Un luogo unico e soprattutto un luogo vero.

Accanto alle tipiche abitazioni dei Walser, c’è una piccola chiesetta e l’antico forno comune, dove una volta all’anno si cuoceva il pane e utilizzato anche oggi.

Tra i servizi dell’hotel anche una Sentieri guida ambientale escursionistica che accompagna alla scoperta della flora e della fauna locale.

A cena dalla chef Veronica Forchielli

Ma all’Hotellerie di Mascognaz non si viene solo per immergersi nella natura, sciare, o rilassarsi nell’elegante spa, ma anche per mangiare bene. Grazie a Veronica Forchielli, da meno di un anno a capo una brigata di 11 persone, e con importanti esperienze al fianco di chef stellati. Il diktat nella sua cucina è utilizzare tutto, comprese le interiora e, soprattutto utilizzare materie prime solo da piccoli fornitori.

Un cinque stelle per veri intenditori

Un lusso per veri intenditori che l’estate scorsa, sotto la guida di Giovanna Vitelli, subentrata al padre dopo la recente scomparsa, ha portato alla conquista della quinta stella, certificazione di un’eccellenza che nasce da una passione autentica.