Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il lusso autentico dell'Hotellerie de Mascognaz

Spettacolo

Nicoletta Di Feo

FLASH ci accompagna in un luogo unico, un antico villaggio Walser a 1830 metri d'altezza dove si dorme circondati dalle Alpi e dal silenzio della natura. A raccontarcelo è Francesco Barbavara, Ad dell'Hotellerie de Mascognaz.

Qui Paolo Vitelli, ha realizzato un sogno. Un altro potremmo dire, perché dopo essere diventato con la sua Azimut Benetti il re della nautica di lusso, dal mare è tornato alla montagna, quella vicino a casa, in val d’Ayas, sotto al Monte Rosa.

Dal rascard principale, che anticamente era la scuola del paese e che inizialmente era l’unica struttura dell’hotel, fino agli 11 rascard che oggi compongono l’Hotellerie de Mascognaz, risultato di un restauro conservativo iniziato nel 1998.

Conservativo, perché qui tutto è stato mantenuto: come le pietre o le travi, smontate, lavate, numerate e rimesse dov’erano. Un luogo unico e soprattutto un luogo vero.

Accanto alle tipiche abitazioni dei Walser, c’è una piccola chiesetta e l’antico forno comune, dove una volta all’anno si cuoceva il pane e utilizzato anche oggi.

Tra i servizi dell’hotel anche una Sentieri guida ambientale escursionistica che accompagna alla scoperta della flora e della fauna locale.

 

A cena dalla chef Veronica Forchielli

Ma all’Hotellerie di Mascognaz non si viene solo per immergersi nella natura, sciare, o rilassarsi nell’elegante spa, ma anche per mangiare bene. Grazie a Veronica Forchielli, da meno di un anno a capo una brigata di 11 persone, e con importanti esperienze al fianco di chef stellati. Il diktat nella sua cucina è utilizzare tutto, comprese le interiora e, soprattutto utilizzare materie prime solo da piccoli fornitori.

 

Un cinque stelle per veri intenditori

Un lusso per veri intenditori che l’estate scorsa, sotto la guida di Giovanna Vitelli, subentrata al padre dopo la recente scomparsa, ha portato alla conquista della quinta stella, certificazione di un’eccellenza che nasce da una passione autentica.

 

 

Spettacolo: Ultime notizie

Wonder Woman, il cast del film con Gal Gadot stasera in tv

Cinema

Inserita dall'American Film Institute tra i dieci migliori film del 2017, la pellicola va in onda...

8 foto

Chuck Norris, l'attore di Walker Texas Ranger è morto a 86 anni. FOTO

Spettacolo

Il campione di arti marziali e icona di cinema d'azione si è spento il 19 marzo 2026....

15 foto

Addio a Chuck Norris, l'attore di Walker Texas Ranger aveva 86 anni

Cinema

L'attore e campione di arti marziali nonchè volto simbolo del cinema d’azione americano, è morto...

BTS The Comeback Live | Arirang, show di droni in attesa del concerto

Musica

Il ritorno del gruppo musicale sudcoreano è stato celebrato con un evento spettacolare...

17 foto

Morta Isabelle Mergault, volto amato del cinema e della radio francese

Cinema

L'attrice, regista e umorista si è spenta a 67 anni a Neuilly-sur-Seine dopo una battaglia contro...

Spettacolo: Per te