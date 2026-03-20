Big Little Lies 3, l'autrice Liane Moriarty svela dettagli nuovo libro

Liane Moriarty , autrice del romanzo Piccole grandi bugie del 2014, ha rivelato in un’intervista a USA Today i dettagli sull’attesissimo libro sequel Big Little Truths, che uscirà per la casa editrice Penguin Random House il 25 agosto e che sarà alla base della terza stagione della popolare serie tv HBO Big Little Lies con Nicole Kidman e Reese Witherspoon . Il volume proseguirà la storia di un gruppo di donne, rispettivamente Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie, che si uniscono quando si ritrovano coinvolte in un’indagine per omicidio, e prevederà un salto temporale di 10 anni. “Se qualcuno non veniva invitato alla festa di compleanno di un bambino, ci rimaneva male”, anticipa la sinossi. “Ma sono passati 10 anni e i ragazzi ora sono al liceo, con tutti i drammi che accompagnano l’adolescenza (addio incontri con gli amici, benvenuti droga, sesso e alcol)”. Nella nuova storia, il preside del liceo riceve per posta un dito umano mozzato, che scatena l’indignazione dei genitori. Nel frattempo, le donne protagoniste, un tempo note come Monterey 5, devono affrontare una serie di problemi. Secondo la trama, “la suocera di Celeste, Mary Louise, si comporta in modo strano: saranno la smemoratezza e la schiettezza dovute all’età, o qualcosa di più sinistro? Madeline si trova ad affrontare forse la sfida più grande della sua vita, Jane è a un bivio pericoloso nel suo matrimonio, Bonnie ha capito che lo yoga offre solo un conforto limitato. E Renata? Renata si sta godendo la vita al massimo: la vendetta è dolce”. Poi, “quando uno strano uomo inizia ad aggirarsi per la scuola ponendo domande apparentemente innocenti, questo gruppo di donne, unite da un forte legame, deve finalmente affrontare le conseguenze delle piccole ma importanti verità che hanno condiviso, e non condiviso, con i loro figli. Perché la posta in gioco ora è molto più alta del non essere invitate a uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio, e il ghiaccio non è mai stato così sottile per nessuna di loro”.

IL SUCCESSO DELLA SERIE TV

La serie tv Big Little Lies aveva debuttato su HBO nel 2017. Inizialmente, il progetto avrebbe previsto una miniserie, ma la prima stagione aveva poi ricevuto un grande successo di critica e aveva vinto diversi Emmy Awards, compresi i premi per la Miglior miniserie, la Migliore attrice protagonista in una miniserie a Nicole Kidman, la Migliore attrice non protagonista in una miniserie a Laura Dern e il Miglior attore non protagonista in una miniserie ad Alexander Skarsgård. La seconda stagione, andata in onda nel 2019, si basava sul romanzo di Liane Moriarty e aveva esplorato le conseguenze dell’omicidio. Nel cast aveva fatto capolino anche Meryl Streep nei panni di Mary Louise, la madre di Perry, ruolo per il quale aveva ottenuto una nomination agli Emmy Awards. Nell’autunno 2025 era infine stata annunciata la terza stagione della serie tv, con Francesca Sloan (già co-creatrice di Mr. & Mrs. Smith) incaricata di scrivere il primo episodio e di ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva. Anche David E. Kelley, Nicole Kidman e Reese Witherspoon saranno produttori esecutivi. Kidman e Witherspoon saranno anche protagoniste. Inoltre, Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz riprenderanno i loro ruoli. La scrittrice Liana Moriarty non è particolarmente coinvolta nella produzione della serie. Inoltre, nell’intervista a USA Today, ha dichiarato che il team non ha avuto alcun ruolo nella trama del nuovo libro, anche se ha ispirato parte della sua scrittura: “È tutta colpa di Laura Dern, perché è stata straordinaria nei panni di Renata. Era impossibile per me non darle un ruolo più importante anche in questo libro. Non si poteva mettere Renata in un angolo”.