Metallica, la band ha contribuito a raccogliere 40000 donazioni di sangue nell'ultimo annoMusica ©Getty
Migliaia di sostenitori dell'iconico gruppo metal hanno partecipato a una campagna di donazione del sangue. Il progetto ha preso avvio nell’aprile 2025, quando la fondazione All Within My Hands, creata dai Metallica, ha avviato una partnership con l’American Red Cross. Negli Stati Uniti sono state raccolte oltre 25.000 donazioni di sangue, e l’iniziativa è stata estesa anche a livello internazionale durante le tappe estere del M72 World Tour, contribuendo a portare il totale a 40.000 donazioni in tutto il mondo
Nel corso dell’ultimo anno, una mobilitazione su scala internazionale ha visto protagonista una delle band più celebri della scena musicale mondiale: i Metallica.
Migliaia di sostenitori del gruppo metal per eccellenza hanno partecipato a una vasta campagna di donazione del sangue, rispondendo all’iniziativa promossa in collaborazione con l’American Red Cross. Il risultato è stato significativo, con decine di migliaia di donazioni raccolte grazie all’impegno congiunto del gruppo e della sua comunità di fan. Un’ondata globale di solidarietà è stato il contributo importantissimo dei fan dei Metallica.
Il progetto ha preso avvio nell’aprile 2025, quando la fondazione All Within My Hands, creata dai Metallica, ha avviato una partnership ufficiale con l’American Red Cross. Da quel momento, negli Stati Uniti sono state raccolte oltre 25.000 donazioni di sangue nell’ambito di questa collaborazione. Parallelamente, l’iniziativa è stata estesa anche a livello internazionale durante le tappe estere del M72 World Tour, contribuendo a portare il totale complessivo a circa 40.000 donazioni in tutto il mondo.
A sottolineare l’importanza dell’impegno, Lars Ulrich, membro fondatore dei Metallica, ha dichiarato: “Una delle missioni fondamentali della All Within My Hands Foundation è sostenere le cure essenziali e le comunità, incoraggiando fan e amici ad agire. Siamo entusiasti che la Metallica Family riconosca l’importanza della donazione di sangue e non abbia esitato a mobilitarsi a sostegno di questo sforzo salvavita. Il loro entusiasmo ha fatto davvero la differenza e siamo onorati di essere al loro fianco”.
Il coinvolgimento dei fan dei Metallica
Dopo una fase iniziale che ha visto l’organizzazione di raccolte di sangue in alcune date selezionate del tour statunitense dei Metallica, la campagna è stata progressivamente ampliata su tutto il territorio nazionale, permettendo a un numero sempre maggiore di persone di prendere parte all’iniziativa.
Tra il 29 luglio 2025 e il 28 febbraio 2026, chiunque abbia effettuato una donazione di sangue o piastrine presso un centro della Croce Rossa, registrando la propria partecipazione, ha ricevuto — fino a esaurimento scorte — una maglietta in edizione limitata.
Inoltre, i donatori sono stati automaticamente inclusi in un concorso per vincere una chitarra ESP Snakebyte personalizzata con un design esclusivo Red Cross x Metallica, realizzato da Squindo e firmato da tutti i membri della band.
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Una nuova generazione di donatori
Uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa riguarda il coinvolgimento delle nuove generazioni. Il 16% dei partecipanti ha donato sangue per la prima volta, e quasi la metà di questi nuovi donatori appartiene alla fascia di età compresa tra i 16 e i 24 anni.
Secondo quanto comunicato dall’American Red Cross, questo dato si inserisce in un più ampio aumento annuale delle donazioni da parte della Generazione Z, evidenziando la propensione di questa fascia demografica a contribuire attraverso gesti concreti e accessibili.
Darren Irby, direttore esecutivo per le partnership nazionali della Croce Rossa, ha commentato: “Ciò che i Metallica e i loro fan hanno realizzato quest’anno è davvero straordinario. Hanno ispirato molte persone a donare sangue per la prima volta, coinvolgendo allo stesso tempo adolescenti e giovani adulti nel processo di donazione”.
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Modalità di partecipazione e requisiti
L’American Red Cross ha reso noto che chi è idoneo può prenotare una donazione attraverso diversi canali, tra cui l’applicazione American Red Cross Blood Donor App, il sito Redcrossblood, il numero telefonico 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767) oppure attivando la funzione dedicata sui dispositivi Alexa Echo. Al momento della registrazione, è necessario presentare una tessera di donatore, una patente di guida oppure due forme alternative di identificazione.
Per poter donare, è richiesto di avere almeno 17 anni nella maggior parte degli Stati, oppure 16 con il consenso dei genitori nei territori in cui la legge lo consente. È inoltre necessario pesare almeno 110 libbre e trovarsi in condizioni di salute generalmente buone.
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I prossimi appuntamenti dei Metallica
Mentre prosegue l’eco dell’iniziativa benefica che ha coinvolto migliaia di fan in tutto il mondo, i Metallica si apprestano ad aprire una nuova fase della propria attività dal vivo, confermando una volta di più la centralità del rapporto con il pubblico. In autunno, la band darà infatti il via a una residency destinata a protrarsi nel tempo, consolidando la propria presenza su uno dei palcoscenici più innovativi del panorama internazionale.
Il progetto, intitolato Life Burns Faster, sarà ospitato presso la Sphere di Las Vegas e prenderà ufficialmente il via il 1° ottobre. L’iniziativa si estenderà per diversi mesi, con appuntamenti programmati fino a febbraio 2027, delineando così un impegno continuativo che accompagnerà il gruppo ben oltre la dimensione tradizionale del tour.
Questa nuova serie di concerti rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso artistico dei Metallica, segnando una tappa significativa nella loro evoluzione live e offrendo al pubblico un’esperienza che si preannuncia strutturata e prolungata nel tempo.
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