Migliaia di sostenitori dell'iconico gruppo metal hanno partecipato a una campagna di donazione del sangue. Il progetto ha preso avvio nell’aprile 2025, quando la fondazione All Within My Hands, creata dai Metallica, ha avviato una partnership con l’American Red Cross. Negli Stati Uniti sono state raccolte oltre 25.000 donazioni di sangue, e l’iniziativa è stata estesa anche a livello internazionale durante le tappe estere del M72 World Tour, contribuendo a portare il totale a 40.000 donazioni in tutto il mondo

Nel corso dell’ultimo anno, una mobilitazione su scala internazionale ha visto protagonista una delle band più celebri della scena musicale mondiale: i Metallica.

Migliaia di sostenitori del gruppo metal per eccellenza hanno partecipato a una vasta campagna di donazione del sangue, rispondendo all’iniziativa promossa in collaborazione con l’American Red Cross. Il risultato è stato significativo, con decine di migliaia di donazioni raccolte grazie all’impegno congiunto del gruppo e della sua comunità di fan. Un’ondata globale di solidarietà è stato il contributo importantissimo dei fan dei Metallica.

Il progetto ha preso avvio nell’aprile 2025, quando la fondazione All Within My Hands, creata dai Metallica, ha avviato una partnership ufficiale con l’American Red Cross. Da quel momento, negli Stati Uniti sono state raccolte oltre 25.000 donazioni di sangue nell’ambito di questa collaborazione. Parallelamente, l’iniziativa è stata estesa anche a livello internazionale durante le tappe estere del M72 World Tour, contribuendo a portare il totale complessivo a circa 40.000 donazioni in tutto il mondo.

A sottolineare l’importanza dell’impegno, Lars Ulrich, membro fondatore dei Metallica, ha dichiarato: “Una delle missioni fondamentali della All Within My Hands Foundation è sostenere le cure essenziali e le comunità, incoraggiando fan e amici ad agire. Siamo entusiasti che la Metallica Family riconosca l’importanza della donazione di sangue e non abbia esitato a mobilitarsi a sostegno di questo sforzo salvavita. Il loro entusiasmo ha fatto davvero la differenza e siamo onorati di essere al loro fianco”.