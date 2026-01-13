Con oltre 65,6 milioni di euro incassati e più di 8,1 milioni di spettatori, Buen Camino di Checco Zalone supera Quo vado? e diventa il film italiano più visto di sempre. La commedia diretta da Gennaro Nunziante conquista anche il secondo posto assoluto nella storia del box office nazionale, alle spalle di Avatar, e traina un fine settimana da oltre 11,6 milioni di euro complessivi

Nel fine settimana dall’8 all’11 gennaio, il film ha dominato ancora una volta il box office con 5.632.823 euro , confermandosi stabilmente in vetta alla classifica. Ma è il dato cumulativo a certificare l’evento: 65.689.125 euro di incasso totale e 8.157.202 spettatori , numeri che proiettano Buen Camino nella storia del botteghino nazionale e consolidano il rapporto ormai quasi rituale tra Zalone e il pubblico italiano.

Checco Zalone supera se stesso e firma un nuovo primato assoluto per il cinema italiano. Buen Camino, la commedia diretta da Gennaro Nunziante, è ufficialmente il film italiano con il maggior incasso di sempre , superando il precedente record detenuto da Quo vado?.

A dieci anni di distanza dal successo di Quo vado?, Checco Zalone si conferma così il re indiscusso del box office nostrano , capace non solo di battere i propri record, ma di mantenere nel tempo una presa trasversale sul pubblico, intercettando generazioni diverse e trasformando ogni sua uscita in un vero e proprio evento collettivo.

Un successo che traina l’intero mercato

La performance di Buen Camino ha avuto un impatto diretto sull’intero mercato cinematografico. Nel fine settimana considerato, l’incasso complessivo delle sale italiane ha raggiunto 11.633.930 euro, con 1.473.140 presenze, segno di una vitalità trainata in modo decisivo dal film di Zalone.

Alle sue spalle, Avatar: Fuoco e cenere ha mantenuto il secondo gradino del podio settimanale con 1.422.283 euro, arrivando a un totale di 23.667.007 euro, di cui oltre 11 milioni provenienti dalle proiezioni in 3D e IMAX. Terzo posto per Norimberga, che continua a distinguersi come miglior titolo di controprogrammazione: altri 878.893 euro incassati e un totale che sale a 7.055.950 euro, segnando anche il miglior risultato internazionale per il period drama con protagonista Russell Crowe.