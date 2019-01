Julia Roberts, le sue migliori interpretazioni

Julia Roberts è una delle attrici più famose d'America, anche se negli ultimi anni ha diminuito le sue apparizioni cinematografiche dopo aver dato alla luce due gemelli nel 2004. 30 anni di carriera e di personaggi che le hanno permesso di conquistare anche il Premio Oscar, ma soprattutto di diventare una delle attrici più apprezzate di Hollywood. Ecco le sue migliori interpretazioni.

Pretty Woman

È senza alcun dubbio il ruolo più memorabile di Julia Roberts e grazie a questo film ha ricevuto la sua seconda nomination agli Oscar. In questa pellicola interpreta una prostituta che viene conquistata da Richard Gere, cavaliere miliardario che la salva dalla sua vita sulla Hollywood Boulevard. Ogni donna ha desiderato di essere Julia Roberts dopo aver visto questo film e nonostante sia uscito quasi 30 anni fa (1990) è ancora una delle commedie romantiche più apprezzate di tutti i tempi.

A letto con il nemico

L’anno dopo “Pretty Woman” Julia Roberts interpreta la moglie viziata di un marito innamorato. Sapendo che non sarà mai in grado di sfuggire al suo matrimonio violento, Julia Roberts finge la sua morte e cerca di ricominciare la sua vita con un nuovo nome. Sfortunatamente il suo marito psicotico, attraverso un indizio, capisce che non è realmente morta ed è ossessionato dalla voglia di ritrovarla.

Closer

Nel 2004 Julia Roberts partecipa al film “Closer” con Clive Owen, Jude Law e Natalie Portman. Uno sguardo intenso di relazioni tra amore e lussuria. Un film differente rispetto alle pellicole interpretate da Julia Roberts in tutta la sua carriera. Per questo film Clive Owen e Natalie Portman hanno guadagnato una nomination agli Oscar.

Erin Brockovich

Grazie al personaggio di “Erin Brockovich”, Julia Roberts è riuscita a vincere il Premio Oscar. Uscito nel 2000, l’attrice interpreta il ruolo di una madre single che fa causa ad una multinazionale aiutando numerose famiglie a vincere una complessa class action. Julia Roberts porta in vita la storia di Brockovich con passione, forza e tenacia.

Qualcosa di cui...sparlare

Un film sull'amore, l'infedeltà e i rapporti familiari. Ma anche cavalli, perché il padre di Julia Roberts mette loro davanti alla felicità delle sue figlie. Potrebbe non essere il film più famoso dell'attrice americana, ma sicuramente è uno dei più divertenti. Julia Roberts interpreta Grace, una donna che improvvisamente scopre di vivere una vita che non è affatto perfetta come crede.

Il matrimonio del mio migliore amico

Gli amici Julianne Potter e Michael O'Neil fanno un patto. Si sposeranno se entrambi saranno single quando avranno compiuto 28 anni. Tre settimane prima del ventottesimo compleanno di Julianne (interpretata da Julia Roberts), Michael le rivela che sposerà Kimberly Wallace, una studentessa universitaria ventenne di Chicago proveniente da una famiglia benestante. Julianne, innamorata del suo migliore amico, farà di tutto per conquistarlo ed evitare il matrimonio.

Notting Hill

Con una colonna sonora ricca di brani di successo e due veterani della commedia romantica come Julia Roberts e Hugh Grant, “Notting Hill” non poteva che essere un strepitoso successo. 363 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, tre nomination ai Golden Globe e una storia d’amore che ancora oggi fa emozionare. Julia Roberts interpreta un’attrice di successo che per caso conosce Hugh Grant proprietario di una libreria specializzata in libri di viaggio.

Mystic Pizza

Uscito nel 1988, “Mystic Pizza” continua ad essere uno dei film preferiti dai fan di Julia Roberts. Kat, Daisy e Jojo lavorano come cameriere nel locale “Mystic Pizza” e devono affrontare le proprie vicende sentimentali e non solo. Kat e Daisy sono sorelle ma anche rivali. Questo film ha lanciato Julia Roberts come star di Hollywood.