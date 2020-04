Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 3 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, venerdì 3 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri – 4 Hotel (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Terzo episodio della seconda stagione, dal titolo “Liguria”. Il celebre chef Bruno Barbieri si dirige in Liguria, dove incontra Stefania, Nicola, Giovanni e Alessandro. Albergatori che gestiscono quattro strutture molto differenti tra loro.

Escobar: caccia al re dei narcos, ore 21:05 Crime Investigation

La storia di Pablo Escobar, il più spietato criminale che la Storia ricordi. Vengono ripercorse tutte le tappe che hanno portato alla sua cattura.

Westwood – Punk. Icona. Attivista, ore 21:15 Sky Arte

La storia di una delle icone più autentiche del nostro tempo: Vivienne Westwood. Si tratta di una delle artiste più influenti della storia dell’arte contemporanea. È la creatrice dello stile Punk.

Lego Masters, ore 21:00 Blaze

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Mega City”. Otto team realizzano dei progetti incredibili, seguendo le indicazioni dei giudici di gara. Il tutto dovrà essere svolto sfruttando i mattoncini Lego. La prima sfida prevede la realizzazione di una Mega City in 15 ore.

Most Ridiculous, ore 21:00 Comedy Central

Prima stagione con protagonisti due volti celebri della comicità italiana: Dario Cassini e Gabriele Cirilli. I due commentano in maniera esilarante i video più demenziali del web.

Malattie imbarazzanti XXL 2, ore 21:00 lei

Primo episodio della seconda stagione. I dottori cercano di capire come l’obesità possa influenzare la vita sessuale delle persone, contribuendo a uccidere lentamente la loro passione.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Decimo episodio della quarta stagione, dal titolo “Il tesoro”. Secondo alcune voci, una rete di tunnel nasconderebbe un reale tesoro. Alcuni esperti indagano e scoprono le prove di un sacrificio umano, rivolto a una divinità vichinga.

La scienza oscura, ore 21:05 Discovery science

Quarto episodio della seconda stagione. John Noble indaga su esperimenti bizzarri. Tra questi c’è la procedura del dottor Scovile, effettuata su un paziente affetto da epilessia, che costò a quest’ultimo un’amnesia permanente.

Le 1000 vite di Bud Spencer, ore 21:00 History

Il racconto della vita incredibile di Bud Spencer. Un episodio che sfrutta filmati inediti, backstage esclusivi dei suoi film e interviste ai familiari.

Dr. Michelle: animali da salvare – 1^ TV, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “Rudolph la renna”. La dottoressa si occupa di Rudolph la renna e di Snickers il porcospino. L’esperta deve curare un cane. Questi presenta dei sintomi alquanto sospetti.

Serie TV in onda stasera

Yellowstone – 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Sesto episodio della prima stagione. Kevin Costner è il protagonista di una serie TV. Un modern-western dai toni epici. Il proprietario di un grandissimo ranch deve combattere per difendere i suoi diritti e la sua proprietà.

Modern Family – 1^ TV, ore 21:00 Fox

Settimo episodio dell’undicesima stagione, dal titolo “L’ultimo Ringraziamento”. Per la festa del Ringraziamento, Haley vorrebbe fare qualcosa di speciale per i suoi genitori. Jay intanto organizza una sorpresa per Phil e Dylan.

Outlander – 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Sesto episodio della quinta stagione, dal titolo “Meglio sposarsi che bruciare”. Jamie scopre quali sono le vere motivazioni che spingono Tyro a voler fermare la minaccia ribelle. Il tutto al matrimonio di Jocasta.

The Blacklist – 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Quinto episodio della settima stagione, dal titolo “Norman Devane (No138)”. La task force indaga su un killer, che sfrutta armi batteriologiche. Accantonato questo, ha iniziato a dedicarsi ad attività anche peggiori. Intanto, Red e Dembe vanno a Cuba a caccia di una pista.

Law & Order: Unità Speciale – 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Quarto episodio della 21esima stagione, dal titolo “Il fardello delle nostre scelte”. Una 13enne scappa di casa. È diretta a New York, con la squadra Vittime Speciale pronta a scoprire le reali ragioni che si celano dietro la disperata fuga.

Chicago Med 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Ottavo episodio della quinta stagione, dal titolo “Il peso delle decisioni”. Maggie decide di prendere una decisione non etica. Il tutto è scatenato dalla scoperta relativa il suo amico Ben, che sta morendo di morbillo.

Arrow – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Primo episodio dell’ottava stagione, dal titolo “Starling City”. Oliver rivede sua madre a Starling City. Intanto Tommy scopre della morte di Thea.

Cosa ti dice il cervello?, ore 20:55 National Geographic

Episodio dal titolo “Segui il tuo istinto”. Esperti di scienza cognitiva esplorano le potenzialità del cervello umano. Vengono eseguiti degli esperimenti divertenti da parte di psicologi e neuroscienziati.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:00 DeA kids

70esimo episodio della prima stagione, dal titolo “Tutto cambia”. Kally è tornata al proprio paese, dicendo addio al conservatorio e rinunciano al Premio Rivelazione. Intanto, Dante si rende conto d’essere innamorato di Kally.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick jr

Decimo episodio della quarta stagione, dal titolo “Robot nello spazio”. Blaze e i suoi amici corrono in soccorso di una loro amica astronauta. Per farlo devono trasformarsi in robot spaziali.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

27esimo episodio della quarta stagione, dal titolo “Tieni il tempo”. Il cugino Blobbin irrompe con il suo camper del tempo in casa Thunderman. Il tutto avviene in una giornata molto ventosa, nel corso della quale i ragazzi non vorrebbero andare a casa.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network

Episodio dal titolo “La confessione”. Gumball e il preside stringono un patto. Intendono parlare dei loro problemi con le rispettive ragazze.

Doraemon, ore 20:35 Boomerang

Gian si arrabbia con il suo cane Muku, dal momento che fiuta una pista che porta a una tavola calda, invece di ritrovare l’uccellino di Shizuka.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Episodio dal titolo “Piccolo terrore”, nel quale Vampirina si prende cura della sua cuginetta. Scopre che si tratta di un piccolo terrore.

