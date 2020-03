I 10 migliori film di Bud Spencer

Carlo Pedersoli, noto al grande pubblico come Bud Spencer, è scomparso all'età di 86 anni. Un grande sportivo e un personaggio amatissimo del cinema italiano.

Particolarmente apprezzato anche all'estero (soprattutto in Germania), perfetto in coppia con il suo partner storico Mario Girotti/Terence Hill, ma tranquillamente in grado di tenere in piedi la scena anche da solista, Bud ha allietato le serate di intere generazioni. Per questo abbiamo deciso di rendergli omaggio, cercando di scegliere i suoi dieci film migliori tra i tantissimi che ha girato.

I migliori film di Bud Spencer

10. Anche gli angeli mangiano fagioli, 1973

REGIA: Enzo Barboni

ATTORI: Giuliano Gemma, Bud Spencer, Robert Middleton, Bill Vanders, Steffen Zacharias, Patrik Morin, Riccardo Pizzuti, Claudio Ruffini, Francy Fair, Lara Sender

Film ambientato nella New York della grande crisi economica. Charlie e Sonny si fanno assoldare da Angelo, un boss locale. Ai due viene dato il compito di riscuotere le tangenti. I due hanno però il cuore tenero, il che li porta a tentare di aiutare i malcapitati di tasca propria.

9. Banana Joe, 1981

REGIA: Steno

ATTORI: Bud Spencer, Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi, Gunther Philipp

Banana Joe svolge serenamente il proprio commercio di banane in Sud America. Le scambia con prodotti da portare agli indigeni di un villaggio. Un giorno però un boss decide di creare una fabbrica e colonizzare l’intera area. Joe si ritrova a fronteggiare la burocrazia locale e anche il carcere. Mille avventure per tornare dai suoi amici.

8. Lo chiamavano Bulldozer, 1978

REGIA: Michele Lupo

ATTORI: Joe Bugner, Ottaviano Dell'Acqua, Raimund Harmstorf, Reinhard Kolldehoff, Enzo Santaniello, Bud Spencer, Marco Stefanelli, Giovanni Vettorazzo, Nando Pavone

Bulldozer è un campione di football americano che, dopo aver scoperto che la maggior parte delle partite sono truccate, decide di ritirarsi e andare a vivere in Versilia. Qui però si ritrova coinvolto nelle beghe dei ragazzi del posto con i marines della base NATO. Decide così di addestrare i giovani per una sfida contro i soldati.

7. Bomber, 1982

REGIA: Michele Lupo

ATTORI: Bud Spencer, Jerry Calà, Stefano Mingardo, Kallie Knoetze, Gegia, Valeria Cavalli, Nando Murolo, Ferdinando Paone, Bobby Rhodes, Giorgio Vignali, Rick Battaglia

Bomber vanta un passato da pugile e ora è un marinaio della base americana di Livorno. Un giorno nota un giovane coinvolto in una rissa e riconosce in lui un grande talento. Decide così di mettersi al lavoro per renderlo invincibile sul ring.

6. Piedone lo sbirro, 1973

REGIA: Steno

ATTORI: Bud Spencer, Adalberto Maria Merli, Raymond Pellegrin, Juliette Mayniel, Mario Pilar, Salvatore Morra, Enzo Cannavale, Angelo Infanti

Il commissario soprannominato “Piedone” si aggira per i quartieri malfamati di Napoli per far rispettare la legge. Ogni giorno una battaglia ma dentro di sé batte un cuore gentile. Preferisce qualche scappellotto agli arresti ma un nuovo superiore disapprova i suoi metodi.

5. I due superpiedi quasi piatti, 1977

REGIA: Enzo Barboni

ATTORI: Terence Hill, Bud Spencer, Laura Gemser, David Huddleston, Luciano Catenacci

Matt Kirby (Terence Hill) e Wilbur Walsh (Bud Spencer) sono due disoccupati che per cercare di dare una svolta alla loro vita decidono di tentare una rapina. Peccato che sbagliano indirizzo e si ritrovano nell'ufficio reclutamento della polizia... dove vengono prontamente arruolati. Nonostante i loro tentativi di farsi cacciare, finiscono per diventare i più bravi sbirri della città.

4. Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, 1979

REGIA: Michele Lupo

ATTORI: Bud Spencer, Raimund Harmstorf, Cary Guffey, Joe Bugner, Gigi Bonos, Harold E. Finch, Giulio Maculani, Amedeo Leurini, Francesco Vanorio

Bud Spencer è un corpulento sceriffo di una tranquilla cittadina della Georgia, scettico riguardo all'esistenza degli extraterrestri. Quando però la sua strada si incrocia con un bambino alieno di nome H7-25, non potrà fare altro che ricredersi e, conquistato dalla tenerezza e simpatia di questo strano E.T., farà di tutto per proteggerlo da chi vuole fargli del male.

3. Chi trova un amico, trova un tesoro, 1981

REGIA: Sergio Corbucci

ATTORI: Terence Hill, Bud Spencer, John Fujoka, Louise Bennett, Sal Borgese, Kainowa Lauritzen, Mirna Seya, Terry Moni Mapuana, Kathy Lun, Linda Prast

Sulle rilassate note di Movin' Cruisin', Bud Spencer/Charlie conduce la sua barca per una crociera intorno al mondo, quando si accorge di avere un fastidioso clandestino a bordo: lo scavezzacollo Terence Hill/Alan, che gli giura però di conoscere l'ubicazione di un tesoro nascosto. Le avventure che ne conseguiranno saranno a dir poco spassose. Alla regia, Sergio Corbucci.

2. Lo chiamavano Trinità..., 1970

REGIA: Enzo Barboni

ATTORI: Terence Hill, Bud Spencer, Farley Granger, Steffen Zacharias, Dan Sturkie, Gisela Hahn, Elena Pedemonte, Luciano Rossi, Ezio Marano, Michele Cimarosa, Remo Capitani, Ugo Sasso, Gigi Bonos, Fortunato Arena, Dominic Barto

Qualcuno lo considera uno spaghetti western a tutti gli effetti, qualcuno una "semplice" parodia. Comunque la si veda, rimane un classico del cinema di genere italiano. Qui, in coppia con il fidato Terence Hill, Bud Spencer dispensa cazzotti nei panni di Bambino, un ladro diventato miracolosamente sceriffo, che viene rintracciato dal fratello criminale Trinità. I due, pur non andando d'accordo, finiscono per unire le forze nel tentativo di proteggere una comunità di mormoni da un bieco latifondista interessato alle loro mandrie. Eccezionale anche il sequel ...continuavano a chiamarlo Trinità.

1. ...altrimenti ci arrabbiamo!, 1974

REGIA: Marcello Fondato

ATTORI: Bud Spencer, Terence Hill, John Sharp, Donald Pleasence, Patty Shepard, Manuel de Blas, Luis Barbero, Deogracias Huerta, Giancarlo Bastianoni

Questo film di Marcello Fondato meriterebbe di far parte della Top 10 di Bud Spencer già solo per la mitica "scena del coro". Stavolta Bud e Terence sono Ben e Kid, due amici-nemici che si contendono una dune buggy rossa, ricevuta in premio a metà dopo una gara vinta a pari merito. Quando gli scagnozzi di un gangster chiamato il Capo distruggono il veicolo, i due saranno disposti davvero a tutto pur di farsi restituire ciò che gli è dovuto.