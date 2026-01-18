Addio a Ralph Towner, il compositore americano è morto a Roma

Polistrumentista americano, aveva 86 anni e da qualche tempo si era trasferito in Italia. Di recente era stato ricoverato per problemi di salute. Aveva fondato gli Oregon nel 1970 e nel 2023 aveva inciso il suo ultimo apprezzatissimo album

Ralph Towner, compositore e polistrumentista americano, è morto a Roma. La notizia è stata diffusa dall'AGI che ha citato come fonti ambienti vicini alla famiglia. Towner era un maestro della chitarra classica a 12 corde, un jazzista innovativo che da qualche anno viveva in Italia, nella capitale. Avrebbe compiuto 86 anni il primo marzo ed era stato recentemente ricoverato per problemi di salute, secondo quanto riferito da fonti a lui vicine.

Il piano e la chitarra Towner era nato nel 1940 a Chehalis, nello Stato di Washington, e aveva iniziato a suonare il pianoforte ispirato dal grande Bill Evans. Aveva poi studiato chitarra classica a Vienna con Karl Scheit e alla fine degli anni '60 era tornato a New York per suonare piano e chitarra accando ad artisti di fama internazionale come Freddie Hubbard, i Weather Report e Tim Hardin.