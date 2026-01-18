Offerte Sky
Addio a Ralph Towner, il compositore americano è morto a Roma

Musica
©Getty

Polistrumentista americano, aveva 86 anni e da qualche tempo si era trasferito in Italia. Di recente era stato ricoverato per problemi di salute. Aveva fondato gli Oregon nel 1970 e nel 2023 aveva inciso il suo ultimo apprezzatissimo album

Ralph Towner, compositore e polistrumentista americano, è morto a Roma. La notizia è stata diffusa dall'AGI che ha citato come fonti ambienti vicini alla famiglia. Towner era un maestro della chitarra classica a 12 corde, un jazzista innovativo che da qualche anno viveva in Italia, nella capitale. Avrebbe compiuto 86 anni il primo marzo ed era stato recentemente ricoverato per problemi di salute, secondo quanto riferito da fonti a lui vicine.

Il piano e la chitarra

Towner era nato nel 1940 a Chehalis, nello Stato di Washington, e aveva iniziato a suonare il pianoforte ispirato dal grande Bill Evans. Aveva poi studiato chitarra classica a Vienna con Karl Scheit e alla fine degli anni '60 era tornato a New York per suonare piano e chitarra accando ad artisti di fama internazionale come Freddie Hubbard, i Weather Report e Tim Hardin.

Dagli Oregon all'ultimo album nel 2023

Nel 1970 aveva quindi fondato gli Oregon, quartetto composto con Collin Walcott, Glenn Moore e Paul Mccandless che avrebbe debuttato due anni più tardi con Trios/Solos. Towner ha saputo costruirsi anche una solida e ricca carriera da solista, collaborando con Gary Burton, John Abercrombie, Egberto Gismondi, Larry Coryell, Keith Jarrett, Jan Garbarek e Gary Peacock. Nel 2023 aveva inciso il suo ultimo album, At First Light, riconosciuto dalla critica come uno dei dischi migliori dell'anno.

