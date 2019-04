Brad Pitt: le foto più belle del divo di Hollywood

Brad Pitt, nato a Shawnee il 18 dicembre 1963, è il divo di Hollywood per eccellenza. La sua carriera inizia negli anni '90 grazie al mix perfetto di talento straordinario e bellezza che lascia senza fiato . Nel corso degli anni l'attore è stato al centro dei riflettori sia per i suoi lavori sia per i flirt con le donne più belle del pianeta. A breve lo vedremo di nuovo sul grande schermo all'interno di "Once Upon A Time In Hollywood " di Quentin Tarantino . Sfoglia la gallery e scopri tutte le foto più belle di Brad Pitt.