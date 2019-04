Once Upon A Time In Hollywood: il primo poster ufficiale

Oggi pomeriggio Leonardo DiCaprio ha pubblicato il primo poster ufficiale di "Once Upon A Time In Hollywood", il nono film del regista Quentin Tarantino.

“Once Upon A Time In Hollywood” è uno dei film più attesi del 2019, la nona pellicola di Quentin Tarantino si prepara a sconvolgere il mercato cinematografico come già fatto in passato da ogni altro lavoro del regista.

Il nuovo film di Tarantino verrà distribuito a partire da luglio di quest’anno. Oggi pomeriggio Leonardo DiCaprio ha finalmente rivelato il primo poster ufficiale.

La storia raccontata è quella dell’omicidio di Sharon Tate, ovvero una delle pagine più brutte e macabre di sempre che dilaniò il mondo dorato di Hollywood mettendo a soqquadro l'interno jet-set internazionale.

“Once Upon A Time In Hollywood”: un cast stellare

L’indimenticata attrice e moglie di Roman Polanski, sarà interpretata dalla bellissima Margot Robbie, la cui grande esplosione mediatica avvenne nel 2013 all’interno di “The Wolf of Wall Street” con DiCaprio che ritrova proprio in questa pellicola.

Per il suo nono lavoro, Quentin Tarantino ha deciso di coinvolgere un cast di portata mondiale, come forse non era mai successo prima. Partendo dai protagonisti, Rick Dalton e Cliff Booth, il primo attore e vicino di casa di Sharon mentre il secondo il suo migliore amico, saranno interpretati rispettivamente da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, troveremo poi Al Pacino, nel ruolo di Marvin Shwarz, ovvero l’agente di Rick, Emile Hirsch come l’hair stylist delle star Jay Sebrin e Damian Lewis nei panni di Steve McQueen. Il ruolo di Charles Manson sarà interpretato dall’attore australiano Damon Herriman.

“Once Upon A Time In Hollywood”: il poster

Pochissimi minuti fa Leonardo DiCaprio ha pubblicato sui suoi profili social il primo poster ufficiale del film. La locandina ritrae l’attore al fianco di Brad Pitt, entrambi in piedi e vestiti con abiti d’epoca. Lo sguardo di Brad è fisso in camera e il volto sembra quasi chiedersi qualcosa, mentre Leonardo indirizza i suoi occhi glaciali verso l’esterno come intento a fissare un avvenimento.

Alle loro spalle vediamo una macchina d'epoca e più in lontananza il celebre Monte Lee su cui si staglia imponentemente una delle scritte più note al mondo, ovvero quella della parola “Hollywood”, composta da nove lettere alte circa quindici metri.

L’immagine del primo poster ufficiale ha immediatamente fatto il giro dei social conquistando l’approvazione del pubblico che ora più che mai è in fermento per l’uscita del nuovo film di Tarantino.