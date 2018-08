Margot Robbie: ecco la prima foto nei panni di Sharon Tate

Once Upon a Time in Hollywood, la nuova pellicola di Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, è senza ombra di dubbio il film più atteso dell'anno. Nel cast, stellare, figura anche la bellissima Margot Robbie, che per Tarantino vestirà i panni di Sharon Tate, la sfortunata ex moglie di Roman Polanski assassinata il 9 agosto 1969 per mano dei seguaci di Charles Manson.

In queste ore l'attrice australiana ha mandato letteralmente in delirio i suoi fan (e non solo) postando sul suo profilo Instagram la prima immagine dal set che la ritrae nelle vesti della Tate