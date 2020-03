Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 27 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 27 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Paola Cortellesi protagonista di una commedia campione d’incassi. Interpreta Giovanna, agente segreto che decide di mettere le proprie abilità al servizio dei suoi amici, al fine di vendicare i torti subiti.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica corale con protagoniste Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick. Cinque coppie in dolce attesa si preparano alla grande gioia di diventare genitori, facendo i conti anche con le normali preoccupazioni per il futuro.

Truffatori in erba, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Action-comedy dal ricco cast, con Charlize Theron, David Oyelowo, Joel Edgerton e Amanda Seyfried. Il manager di un’importante casa farmaceutica inscena il proprio rapimento, al solo scopo di riuscire a ottenere i soldi del riscatto.

Attenti al gorilla – 1^ TV, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia surreale con protagonista Frank Matano. Lorenzo riesce ad avere la meglio in una causa intentata contro uno zoo. È costretto però a portarsi a casa un gorilla.

A piedi nudi, ore 21:15 su Premium Emotion

Commedia con protagonista Rachel Wood, scelta da un giovane come finta fidanzata. La ragazza si ritrova così a fingere una relazione al matrimonio del fratello del ragazzo.

Sapore di te, ore 21:15 su Premium Comedy

Commedia estiva, sequel di “Sapore di Mare”, firmata da Carlo Vanzina, così come il capitolo precedente al cinema nel 1984. Amori estivi e tradimenti a Forte dei Marmi.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il paziente inglese, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dramma splendido, vincitore di ben 9 Premi Oscar e 2 Golden Globe, con Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Un’infermiera si prende cura di un uomo che riporta gravi ferite al volto e non ricorda nulla del proprio passato. La Seconda Guerra Mondiale sta volgendo al temine e la donna si cimenta nel mondo del proprio paziente attraverso gli appunti ritrovati nel suo diario, scoprendo una storia d’amore senza pari.

The water diviner, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Russell Crowe protagonista di un dramma ambientato nel 1919. Dopo la battaglia di Gallipoli, un contadino australiano si reca fino in Turchia per tentare di ritrovare i figli dati per dispersi e riportarli a casa.

Anna Karenina, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Keira Knightley e Jude Law danno vita all’adattamento del capolavoro di Tolstoj. Film ambientato nel 1874, con protagonisti la moglie di un funzionario della Russia zarista e un giovane ufficiale. I due porteranno avanti una storia d’amore clandestina, tra mille difficoltà.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Men in Black, ore 21:15 su Sky Cinema Men in Black

Primo capitolo della celebre saga action con protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones. Quest’ultimo si ritroverà ad addestrare un novellino, da poco entrato nell’universo dei Men in Black, che da decenni tengono al sicuro la Terra da potenziali minacce aliene.

Dredd – Il giudice dell’Apocalisse, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Karl Urban e Lena Headey sono i protagonisti di questa trasposizione di un fumetto cult. Al centro della scena vi è il giustiziere di Mega City One, che conduce indagini su un delitto avvenuto nel quartiere di Ma-Ma, ovvero la regina della droga.

La mummia, ore 21:15 su Premium Energy

Tom Cruise e Russell Crowe nel reboot dell’omonima pellicola del 1932, dal titolo “Il risveglio della mummia della principessa Ahmanet”.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli Incredibili 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Secondo capitolo dedicato alla famiglia di supereroi della Pixar. La città non sembra più avere bisogno di loro ma una nuova minaccia richiamerà in azione Elastigirl, lasciando suo marito alle prese con le difficoltà di gestire tre figli irrequieti.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Rocky IV, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Quarto capitolo della saga sportiva su Rocky Balboa. Sylvester Stallone dovrà sopportare il peso d’aver perso il suo migliore amico, Apollo Creed. Questi è deceduto sul ring in un match d’esibizione contro Ivan Drago. Rocky si allenerà duramente per fronteggiare il colosso russo e vendicare la memoria di Apollo.

Film thriller da vedere stasera in TV

L’uomo di Mezzanotte, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Burt Lancaster è protagonista e co-regista di un apprezzato thriller. Dopo aver scontato tre anni in carcere, il guardiano notturno di un college è coinvolto nell’omicidio di una studentessa.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Primo film dedicato all’eroina della DC Comics, con protagonista Gal Gadot. Diana è una principessa delle Amazzoni, che decide di lasciare la propria isola per tentare di mettere fine alla Grande Guerra.

