I 30 migliori film romantici

L’amore batte tutto ma soprattutto fa battere il cuore. Se siete appassionati del genere lovely per eccellenza, non potete perdervi i capolavori filmici dedicati proprio ai cuori più palpitanti che lo schermo abbia mai visto. Dalla tanto bizzarra quanto dolce storia di Harold e Maude alla rivisitazione in chiave contemporanea della love story shakeaspeariana in Romeo+Giulietta passando per lo struggente e originale Se mi lasci ti cancello, ecco il meglio del cinema a forma di cuoricino. Per un viaggio sentimentale tra i migliori film romantici

Innamorarsi dei film d’amore

Amor, ch'a nullo amato amar perdona, tanto per citare Dante e la sua passione infernale tra i celeberrimi Paolo e Francesca cantata nella Commedia.

Ma se in quel caso “galeotto fu un libro”, quello che i due amanti fedifraghi stavano leggendo assieme, in tanti altri casi galeotto è un film.

Stiamo parlando dei titoli più belli di quel genere tanto in voga tra i sentimentalisti e le coppie più affiatate, ossia quello romantico.

Da che mondo è mondo e da che schermo è schermo, al cinema si va per vedere tre cose: azione, effusioni amorose e/o sangue.

Questi tre ingredienti di rado sono ben amalgamati tra loro, dato che a miscelarli tutti assieme verrebbe fuori un vero e proprio pasticcio che nemmeno Bridget Jones…

Dunque a ciascuno dei tre ingredienti si lega un certo filone, che va dall’action all’horror.

Stavolta a noi interessa il secondo, quello in grado di fare venire le pupille dello spettatore a forma di cuoricino: il genere amoroso, appunto.

Chiunque preferisca alla tachicardia da film di guerra un sano batticuore causato dalle scene romantiche di due bei protagonisti sullo schermo, ha l’imbarazzo della scelta: da Casablanca a Via col vento, si può dire che il cinema sia nato per fare innamorare, parola dei fratelli Lumière.

Chi volesse gustarsi un’ottima selezione di manicaretti filmici dal retrogusto dolcissimo non deve assolutamente perdersi il menù proposto di seguito: una ventina di portate, per una scorpacciata talmente dolce da cariare denti e cuori di chiunque!

I 30 migliori film romantici

30. Vertigo - La donna che visse due volte (1958)

REGIA: Alfred Hitchcock

ATTORI: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones, Raymond Bailey, Ellen Corby, Konstantin Shayne, Lee Patrick, Paul Bryar

John "Scottie" Ferguson è un poliziotto costretto a lasciare il servizio a causa di continue vertigini di cui soffre dopo un incidente.

Un vecchio compagno di scuola gli propone di lavorare per lui sorvegliando la moglie Madeleine che pare posseduta dallo spirito della sua bisnonna Carlotta Valdes.

Ferguson accetterà l’incarico ma ben presto si innamorerà perdutamente e rovinosamente della donna, concedendosi a una passione sfrenata e a una storia d’amore tra le più coinvolgenti della settima arte.

Ma nel cinema firmato Hitchcock a un colpo di fulmine segue sempre un colpo di scena, quindi preparatevi a farvi venire un colpo grazie al colpo da maestro di Alfred…

Il film romantico perfetto per chi ama sia l’amore sia la suspense, scientemente intrecciati in questo capolavoro cinematografico che vi lascerà a bocca aperta.

29. Tutti insieme appassionatamente, 1965

REGIA: Robert Wise

ATTORI: Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker, Richard Haydn, Peggy Wood, Anna Lee, Portia Nelson, Ben Wright, Daniel Truhitte, Norma Varden, Marni Nixon

Maria è un’orfana allevata in un convento e prossima ai voti per diventare suora, tuttavia la madre superiora decide di metterla alla prova facendola entrare nella famiglia del Comandante Georg Ritter von Trapp e dei suoi sette figli come tata.

E qui Maria si fermerà, nel senso che non prenderà mai i voti ma diventerà la nuova moglie del Comandante e l’adorata mamma canterina della sua prole. Una favola amorosa che ha incantato dagli anni Sessata a oggi generazioni di spettatori. È il film perfetto per concedersi una pausa romantica assieme a tutta la famiglia.

28. Il laureato, 1967

REGIA: Mike Nichols

ATTORI: Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross, William Daniels, Murray Hamilton, Elizabeth Wilson, Brian Avery, Walter Brooke, Norman Fell, Alice Ghostley, Marion Lorne, Richard Dreyfuss, Buck Henry

Benjamin Braddock è un neolaureato figlio di papà, proiettato verso un ridente futuro da uomo d’affari e tuttavia turbato da qualcosa di inspiegabile. Caduto in una profonda depressione, nulla riesce a smuoverlo, tanto meno le continue sollecitazioni paterne che anzi ottengono il risultato opposto. L’unico sfogo che riesce a scuoterlo da quella perenne abulia è la relazione segreta con la signora Robinson, la moglie del socio di suo papà.

Tuttavia nemmeno nel rapporto clandestino con lei riuscirà a dare un senso alla sua vita né a rimettersi in carreggiata. Ci riuscirà non appena si innamorerà perdutamente di Elaine, la figlia della sua amante. Un film che fa della Passione con la P maiuscola la vera prima donna, capace di scalzare la signora e la signorina Robinson con cui Benjamin si intrattiene.

La storia d’amore qui raccontata è diventata simbolo di tutti quegli amori triangolari e tormentati, specie quelli in cui due degli angoli del triangolo hanno lo stesso cognome… Se Renato Zero il triangolo non l’aveva considerato, Benjamin Braddock ci è rimasto impigliato dentro come il peggiore dei trapezisti, vedere il film fino in fondo per credere!

27. Harold e Maude, 1971

REGIA: Hal Ashby

ATTORI: Bud Cort, Ruth Gordon, George Wood, Harvey Brumfield, Eric Christmas, Cyril Cusack, Henry Dieckoff, Gordon Devol, Judy Engles, Ellen Geer, Ray Goman, Marjorie Morley Eaton, Sonia Sorrell, Barry Thomas Higgins

Harold è un ragazzino annoiato e stanco della vita che inscena continuamente finti suicidi per fare impazzire la madre altoborghese che tanto odia. Maude è una quasi ottuagenaria amante della vita, artistoide e altamente bizzarra alla quale non vanno a genio i meccanismi borghesi.

I due si innamorano pazzamente e decidono di sposarsi, creando scompiglio nella ricca famiglia di lui. Ma la saggia Maude troverà il modo di risolvere l’ingarbugliata matassa, usando un escamotage che ad Harold non era mai riuscito fino in fondo…

Un film straordinario, da pelle d’oca, tanto divertente quanto struggente. Le lacrime si fonderanno alle note della meravigliosa colonna sonora di Cat Stevens. Come dice Cameron Diaz in Tutti pazzi per Mary, si tratta della più grande storia d’amore di tutti i tempi. Per tutti coloro che amano un genere romantico sui generis che, oltre al sentimento, coniuga assieme intelligenza, ironia e genio.

26. Io e Annie, 1977

REGIA: Woody Allen

ATTORI: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane, Paul Simon, Shelley Duvall, Christopher Walken, Janet Margolin, Colleen Dewhurst, Donald Symington, Helen Ludlam

Alvy Singer è un comico di origini ebree che ha alle spalle due matrimoni falliti e cocenti delusioni su ogni fronte, amoroso in primis. Incontra Annie, una ragazza di buona famiglia di cui si innamora. Tuttavia cercherà di inaugurare la nuova storia in maniera cauta, ancora scottato dai fallimenti coniugali passati e perennemente insicuro di sé. Il loro amore seguirà l’iter classico dei rapporti: passione sfrenata iniziale, scoperta delle debolezze altrui, routine che incomincia a ledere l’amore puro fino ad arrivare alla separazione finale. Nonostante la storia d’amore non sia a lieto fine nel senso classico favolistico, la relazione tra Alvy e Annie è tra le più belle, vere e sincere della storia del cinema.

Un film spassoso che vi farà capire che i problemi di coppia che state vivendo seguono un copione universale, trito e ritrito ma sempre molto in voga e capace di stupire gli amanti, che cadono dal pero quando sentono frasi inequivocabili del tipo “non ti amo più da anni”.

25. Lei, 2013

REGIA: Spike Jonze

ATTORI: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Olivia Wilde, Micaela Ramazzotti, Rooney Mara, Amy Adams, Chris Pratt, Sam Jaeger, Portia Doubleday, Matt Letscher, Samantha Morton

Theodore si è separato dalla moglie e non riesce a rifarsi una vita. Il suo lavoro sembra quasi una beffa nella sua situazione, dato che passa le giornate a scrivere lettere d’amore per conto di altri. Il suo pensiero fisso va a lei, la sua quasi ex moglie che gli manca molto, motivo per cui non si decide a firmare le carte del divorzio.

Un giorno si ritrova a installare Samantha, un sistema operativo di ultimissima generazione, animato da un’intelligenza artificiale sopraffina che lo fa sembrare a tutti gli effetti un vero essere umano.

Di lei si innamorerà al punto da dimenticare totalmente la ex, facendosi travolgere in una passione malata e in una relazione così stramba e complessa che nemmeno Benjamin Braddock de Il laureato riuscirebbe a gestire.

Se amate le storie d’amore virtuali, se siete ancora infatuati della vostra amichetta di penna di quando eravate ragazzini e se vi capita spesso di parlare con Siri, magari ponendole domandine maliziose e piccanti, questa è la pellicola che fa per voi.

24. Ghost – Fantasma, 1990

REGIA: Jerry Zucker

ATTORI: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Susan Breslau, Martina Deignan, Rick Aviles, Vincent Schiavelli, Angelina Estrada, Armelia McQueen

Sam e Molly sono due giovani innamorati che vivono felici a New York. Hanno appena deciso di convolare a nozze ma una sera rimangono coinvolti in una rapina e Sam verrà ucciso.

Ma Sam non sparirà nel nulla, anzi: diventerà un fantasma-angelo custode della sua amata e le starà perennemente accanto, a insaputa di lei che non riesce a percepirne la presenza fantasmagorica ed è disperata dalla sua prematura e improvvisa dipartita.

Sam intanto scopre che colui che l'ha ucciso è stato ingaggiato dal suo socio nonché migliore amico Carl al fine impedirgli di scoprire che si è messo a riciclare soldi sporchi per conto di alcuni pericolosissimi mafiosi.

Per tentare di proteggere Molly da Carl, che sta cercando disperatamente un’agendina di Sam con scritte le password di accesso ai suoi conti, il fantasma farà di tutto, arrivando a rivolgersi a una medium di colore, Oda Mae Brown.

Un film cult che ha fatto piangere intere generazioni, dando a molti spettatori l’illusione e la speranza che l’amore vada ben oltre quella formula cattolica del “finché morte non ci separi”. Da vedere con la propria Molly o con il proprio Sam di turno, possibilmente attrezzandovi di creta da modellare per finire la serata imitando la scena più famosa e sensuale della pellicola.

23. Pretty Woman, 1990

REGIA: Garry Marshall

ATTORI: Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura Sangiacomo, Amy Yasbeck, Ezinor Donaheu, Alex Hyde-White

L'affascinante Edward Lewis, un affarista di grande successo, si trova a Hollywood e fa salire sulla sua auto una prostituta, Vivian Ward, perché gli dia un’indicazione stradale. Piacevolmente colpito dalla simpatia e dalla personalità della ragazza nonché dalla sua avvenente bellezza, Edward la ingaggia per l’intero suo soggiorno di una settimana a Hollywood.

Il suo avvocato e amico Philip, che collabora con lui per un grosso affare, gli consiglia di portare una ragazza alla cena con i nuovi clienti così Edward proporrà a Vivian di fargli da dama di compagnia. Per non sfigurare, lei si rifarà il guardaroba facendo shopping in una boutique di classe e andando a lezione di etichetta.

Con questi due nuovi assi nella manica, avrà le carte in regola per fare innamorare perdutamente di sé il suo bel principe azzurro, coronando la favola hollywoodiana che vanta l’happy ending più romantico di sempre. Un cult del cinema d’amore che qualsiasi sentimentalone dovrebbe vedere almeno una volta nella vita.

22. La Bella e la Bestia, 1991

REGIA: Gart Trousdale, Kirk Wise

ATTORI: Robby Benson, Paige O’Hara, Jerry Orbach, David Ogden Stiers

Il classico della Disney narra di Belle, la fanciulla che per salvare il padre Maurice dalle grinfie affilate della Bestia le si offre come prigioniera nel suo castello.

Ma la Bestia, da aguzzino quale inizialmente sembrerebbe essere, si tramuta dentro e fuor di metafora in un meraviglioso Principe azzurro dotato di nobiltà d’animo prima ancora che di sangue blu. Una favola d’amore tra le più belle che esistano, una storia passionale e delicata che incanta da sempre grandi e piccini. Questo film romantico è perfetto per tutta la famiglia.

21. Il postino, 1994

REGIA: Michael Radford

ATTORI: Philippe Noiret, Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta, Renato Scarpa, Linda Moretti, Mariano Rigillo, Anna Bonaiuto

In un’isola del sud Italia arriva a vivere in esilio il poeta Pablo Neruda. Indirizzata a lui, arriva un’enorme mole di posta dunque c’è bisogno di un postino che gliela consegni. Questa occasione verrà colta al volo da Mario, un giovane del luogo che non ama fare il pescatore e che s’improvvisa così portalettere personale del poeta.

Gradualmente Mario, grazie alla sua semplicità e al suo buon cuore, riesce a fare breccia in quello di Neruda, con il quale instaura un rapporto di amicizia sincera. Oltre a conquistare lui, Mario riuscirà a fare sua anche la ragazza di cui è perdutamente innamorato, corteggiandola grazie ai consigli di un esperto in amore poetico del calibro di Neruda.

Tratto dal romanzo Il postino di Neruda di Skarmeta, questo film è un capolavoro che vi farà commuovere e innamorare non solo della bella Maria Grazia Cucinotta ma di ciascuno dei personaggi, delle location eccezionali (la pellicola è stata girata tra Pantelleria, Procida e Salina, tre perle del nostro Stivale), della scrittura impeccabile e del sentimento profondo, sia d’amore sia d’amicizia, che anima questo gioiello con cui Massimo Troisi ci ha prematuramente salutati.

20. Romeo+Giulietta di William Shakespeare, 1996

REGIA: Baz Luhrmann

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo, Harold Perrineau, Pete Postlethwaite, Carlos Martin Manzo Otalora, Paul Sorvino, Paul Rudd, Christina Pickles

Il rapporto d’amore più celebre della storia, quello tra il bel Capuleti e la divina Montecchi, è stato raccontato in ogni salsa, da Shakespeare ai giorni nostri. Tra le più belle rivisitazioni è da citare senza dubbio quella di Baz Luhrmann, il geniale regista che ha contestualizzato l’antica love story italiana nella contemporaneità americana. Da Verona si passa dunque a una californiana Verona Beach mentre gli abiti d’epoca lasciano il posto alle variopinte camicie hawaiane indossate da un Romeo che ha le fattezze del bel Di Caprio.

Questa versione del dramma letterario è tra le più riuscite e farà palpitare i cuori di chiunque, mantenendo i dialoghi originali del testo ma calandoli in uno scenario odierno nel quale non sembrano stonare affatto. Un film da guardare in dolce compagnia, sperando che almeno per voi spettatori la serata abbia un happy ending dato che per i poveri Romeo e Giulietta sappiamo già come andrà a finire.

19. Shakespeare in Love, 1998

REGIA: John Madden

ATTORI: Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Colin Firth, Judi Dench, Geoffrey Rush, Imelda Staunton, Anthony Sher, Tom Wilkinson, Martin Clunes, Rupert Everett, Ben Affleck

Nella Londra elisabettiana in cui vive un giovane Shakespeare solo gli uomini potevano calcare le scene, salendo sul palco travestiti da donna per interpretare ruoli femminili. Durante la messa in scena di Romeo e Giulietta, però, la bella Viola (interpretata da Gwyneth Paltrow) si travestirà da uomo pur di interpretare la Capuleti. Di lei si innamorerà perdutamente William Shakespeare in persona e tra i due nascerà una passione degna dei Montecchi e Capuleti di cui sopra.

Una pellicola che ha riscosso un enorme successo, amata da tutti, romantic-addict e non. Se volete vedere un film non melenso ma romanticamente denso di intelligenza ed estro, questo è il titolo che fa per voi. Nel caso siate fan di Shakespeare, inoltre, questa pellicola entrerà a pieno titolo nella vostra Top Ten.

18. Chiamami col tuo nome, 2017

REGIA: Luca Guadagnino

ATTORI: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois

Una struggente storia d’amore ambientata in Italia nell’estate del 1983. Il 17enne Elio adora la musica e ha un gran talento. Un giorno incontra il nuovo allievo di suo padre, Oliver, un 24enne molto affascinante, che da subito cattura l’attenzione di Elio, che con lui si affaccia al mondo dell’amore, tra passione e tormenti.

17. A Star is Born, 2018

REGIA: Bradley Cooper

ATTORI: Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney, Sam Elliott, Bonnie Somerville, Greg Grunberg, Dave Chappelle, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay, Willam Belli, Eddie Griffin, Rebecca Field, Anthony Ramos, Michael D. Roberts

Jackson Maine è una rockstar con una profonda dipendenza da alcool e droghe. Dopo un concerto entra in un bar e ascolta la splendida voce di Ally, che si esibisce come ogni sera. Coltiva il sogno di diventare una cantautrice di successo e questo incontro sembra poterle dare la spinta necessaria. Il suo talento esplode, così come il loro amore. Jackson è però un’anima tormentata e i due dovranno fronteggiare un mare infernale per salvare la loro storia.

16. Chocolat, 2000

REGIA: Lasse Hallstrom

ATTORI: Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Lena Olin, Johnny Depp, Ron Cook, Peter Stormare, Victoire Thivisol, John Wood, Aurelien Parent Koenig, Antonio Gil-Martinez

Negli anni Cinquanta in un piccolo paesino francese arriva l’affascinante e misteriosa Vianne assieme alla sua piccola Anouk. Qui la donna aprirà un negozio specializzato in cioccolato, situato proprio davanti alla chiesa della cittadina e promulgato a tempio del peccato di gola. Nonostante i benpensanti e i moralisti capeggiati dal sindaco inizino una crociata contro l’attività di Vianne, la sua choco-boutique diventa la mecca in cui tutti si dirigono per farsi consigliare la pralina e il cioccolatino adatto alla propria personalità ed esigenza. Un giorno arriva Roux, uno zingaro musicista che si schiera dalla parte della cioccolataia, innamorandosene perdutamente. La loro passione sarà dolce come il cioccolato che incominceranno a preparare assieme.

Un film zuccheroso nel vero senso del termine, capace di farvi venire l’acquolina in bocca dalla passione e dalla gola. L’accoppiata Juliette Binoche e Johnny Depp è perfetta, tanto quanto il cioccolato e il ripieno di latte di un cremino. Da guardare in una serata romanticissima, badando bene a tenere a portata di mano e di bocca una scatola di cioccolatini assortiti come quella di Forrest Gump.

15. Il favoloso mondo di Amélie, 2001

REGIA: Jean-pierre Jeunet

ATTORI: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau, Artus de Penguern, Urbain Cancelier, Dominique Pinon, Claude Perron, Maurice Bénichou, Isabelle Nanty, Clothilde Mollet, Claire Maurier, Jamel Debbouze

Amélie fa la cameriera in un bar di Parigi e vive in un appartamento nel quale scoprirà un segreto: il 31 agosto 1997 vedrà in televisione il servizio sulla morte di lady Diana e dalla sorpresa le cadrà un tappo di bottiglia dalle mani, finendo sotto una piastrella; la ragazza scoprirà così il nascondiglio di una vecchia scatola di cianfrusaglie appartenuta con ogni probabilità a un bambino e incomincerà a cercare quell’ormai ex bambino per restituirgli il suo prezioso tesoro fatto di figurine, ciclisti di ferro e foto di calciatori. Riuscendo nell’impresa e provando un immenso piacere nel vedere la commozione negli occhi di quel cinquantenne a cui riconsegna dopo anni la scatola, Amélie trova finalmente la sua vocazione, che tramuta in missione: far felice il prossimo.

Nel frattempo si mette sulle tracce di un misterioso ragazzo del quale si infatuerà, intrecciando al ritmo da thriller quello rosato e dolcissimo del film d’amore. Questa pellicola è stata un vero e proprio caso cinematografico e ha fatto innamorare di sé migliaia di spettatori. L’identikit perfetto dell’amante di questo gioiellino filmico è il seguente: avvezzo all’originalità, con il pallino di Wes Anderson, patito delle piccole cose, con la fissa di deja vù in stile madeleine proustiana. E Amélie, oltre a parlare d’amore, vi farà proprio innamorare: di lei.

14. Love actually – L’amore davvero, 2003

REGIA: Richard Curtis

ATTORI: Hugh Grant, Emma Thompson, Rowan Atkinson, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman, Laura Linney, Martine McCutcheon, Thomas Sangster, Chiwetel Ejiofor, Billy Bob Thornton, Claudia Schiffer, Bill Nighy, Rory MacGregor, Chris Marshall, Martin Freeman, Heike Makatsch, Keira Knightley, Rodrigo Santoro

Un intreccio di storie amorose ricamate in maniera impeccabile sulla tela di questa pellicola che commuove, fa ridere, rilassa e diverte, coccolandoti come farebbe chiunque con un enorme peluche bianco tra le braccia. In una Londra prossima al Natale, dieci personaggi si ritrovano a confrontarsi con l’amore: Hugh Grant, nuovo Premier appena eletto, si innamora di una ragazza del suo staff; sua sorella crede di essere tradita dal marito, attratto da una collega che già fece perdere la trebisonda a uno scrittore il quale, pur di dimenticarla, si auto-esilia in Francia…

Le dieci storie si intrecceranno tra loro, formando una macrostoria d’amore che delizierà i palati più esigenti: ben scritta, mirabilmente recitata e capace di far palpitare i cuori più aridi. Un film che vi assicurerà risate e brividi lungo la schiena.

13. Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, 2012

REGIA: Wes Anderson

ATTORI: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Frances McDormand, Jason Schwartzman, Bob Balaban, Kara Hayward, Jared Gilman, Neal Huff, Jake Ryan, Charlie Kilgore, Tommy Nelson, Chandler Frantz, Lucas Hedges

Nell’estate del 1965 su un'isola del New England vive la dodicenne Suzy assieme alla famiglia formata da due fratelli e due genitori che non capiscono i figli, soprattutto la loro quasi adolescente primogenita. Sulla stessa isola si trova in campeggio scout il coetaneo Sam, un orfanello affidato a una famiglia che decide di non occuparsene più in quanto il ragazzo è a loro avviso troppo difficile.

Susy e Sam si sono conosciuti e innamorati, diventando amici di penna (o meglio: amanti di penna). Proprio epistolarmente pianificheranno la loro grande fuga messa a titolo, quella che li porterà sull’antico sentiero tracciato dai nativi nei boschi. Durante questa impacciata e tenera evasione romantica, i due vivranno il loro primo casto amore fatto di balli sulla spiaggia, letture notturne di libri e dormite in tenda fino a quando gli adulti non arriveranno a rovinare il loro idillio. Una storia amorosa delicata e tenera come i protagonisti che la vivono. Questo film vi farà innamorare di ogni suo frame che, incorniciato, potrebbe benissimo essere un quadro appeso in una galleria intitolata all’amore puro.

12. La forma dell’acqua, 2017

REGIA: Guillermo del Toro

ATTORI: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, David Hewlett, Nigel Bennett, Nick Searcy, Martin Roach

Elisa è un’addetta alle pulizie affetta da mutismo. Si sente intrappolata in un mondo di solitudine e silenzio ma tutto cambia quando nella struttura governativa dove lavora incontra una creatura sconosciuta. Questa viene tenuta in cattività, così da essere studiata. Tra loro ci sarà un’istantanea sintonia, che li porterà verso un grande amore.

11. Se mi lasci ti cancello, 2004

REGIA: Michel Gondry

ATTORI: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson, Elijah Wood, Mark Ruffalo, David Cross, Thomas J. Ryan, Jane Adams (II), Ryan Whitney, Debbon

Clementine decide di cancellare il suo fidanzato dalla propria memoria. Si rivolge a un dottore con la necessaria attrezzatura per modificare i suoi ricordi e di fatto eliminare la figura di Joel dalla sua esistenza. Il tutto avviene dopo l’ennesimo litigio tra i due. Quando Joel scopre cos’è successo, decide di ricorrere alla stessa tecnologia. Qualcosa però non andrà come previsto.

10. Harry ti presento Sally, 1989

REGIA: Rob Reiner

ATTORI: Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro, Harley Jane Kozak, Kevin Rooney, Franc Luz, Tracy Reiner, Kyle T. Heffner, Gretchen Palmer, Joe Viviani, Frances Chaney

Harry e Sally sono due universitari che si ritrovano a condividere l’abitacolo di un’automobile durante un viaggio da Chicago a New York senza conoscersi. Al termine della corsa, si dicono addio, sperando vivamente di non rivedersi mai più dato che non si sopportano a pelle. Ma ciclicamente continueranno a incontrarsi, finendo per diventare migliori amici.

Ma dall’amicizia all’amore il passo è breve, specie se quel “non sopportarsi a pelle” iniziale si tramuta man mano nel “quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile”. Uno dei più divertenti, appassionanti e intelligenti film d’amore che siano mai stati girati.

9. Colazione da Tiffany, 1961

REGIA: Blake Edwards

ATTORI: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Dorothy Whitney, José Luis de Villalonga, Tommy Farrell, Kip King, Gil Lamb

Holly è un’elegante e giovane ragazza, una sognatrice che adora perdersi tra le vetrine di Tiffany sulla Quinta Strada di New York. Vorrebbe incontrare un uomo ricco del quale innamorarsi perdutamente. Incontra però lo squattrinato scrittore Paul, nuovo inquilino nel suo edificio, che sconvolge i suoi piani.

8. I ponti di Madison County, 1995

REGIA: Clint Eastwood

ATTORI: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt, Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk, Richard Lage, Michelle Benes

La vita di Francesca, italo-americana, è alquanto monotona e poco appagante. Vive con suo marito e due figli ma tutto cambia quando incontra Robert, affascinante inviato della National Geographic Society. Tra i due è amore a priva vista ma la storia durerà soltanto pochi giorni. Lei dovrà decidere se abbandonare la propria famiglia ed essere felice o restar fedele al ruolo di madre e moglie.

7. Prima dell’alba, 1995

REGIA: Richard Linklater

ATTORI: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert, Haymon Maria Buttinger, Karl Bruckschewaiger, Dominik Castell, Bilge Jeschim, Erni Mangold, Hanno Poschl, Tex Rubinowitz, Harold Waiglein

Due giovani si trovano seduti per caso su di un treno diretto a Vienna. Fin da subito è percepibile una certa sintonia ma il tempo a loro disposizione è minimo. Il mattino seguente lui dovrà prendere un volo per l’America, mentre lei proseguirà il viaggio verso Parigi. Lui le propone di scendere a Vienna, trascorrendo una notte insieme come vagabondi per le strade di una delle città più romantiche d’Europa.

6. Moulin Rouge, 2001

REGIA: Baz Luhrmann

ATTORI: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard Roxburgh, Kylie Minogue, Natalie Jackson Mendoza, Christine Anu, David Wenham

Ispirato a La Traviata di Verdi, il film è ambientato nel 1899, raccontando la storia di Christian, giovane scrittore a caccia dell’amore romantico. Cerca ispirazione nel quartiere bohémien di Pigelle, a Parigi, ritrovandosi poi nello spettacolare Moulin Rouge, celebre locale notturno. Si innamora perdutamente di Satine, ètoile del locale. Mille equivoci e grandi sentimenti, per un dramma musicale che ha fatto la storia.

5. I Segreti di Brokeback Mountain, 2006

REGIA: Ang Lee

ATTORI: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid, Anna Faris, Linda Cardellini, Scott Michael Campbell, Kate Mara, Cheyenne Hill

La favola rurale che vede due principi azzurri coinvolti, ossia i due cowboy a cavallo Joe ed Ennis, si svolge negli anni Sessanta nel Wyoming. I due colleghi salgono sul Brokeback per la transumanza e qui, lontani dal mondo, scopriranno un lato nascosto di loro stessi, quello dell’amore omoerotico che li lega l’un l’altro. Esplorandosi, sfiorandosi, amandosi, conoscendosi e toccandosi, i due cowboy esploreranno una passione per loro sconosciuta e travolgente.

Un capolavoro firmato Ang Lee che ha ricevuto il plauso di pubblico e critica per la delicatezza e l’eleganza con cui tratta una storia d’amore sui generis, rara non tanto in natura quanto nel cinema, visto che solitamente il genere cinematografico romantico ruota attorno a coppie formate dalla bella tettona bionda e dall’affascinante uomo d’affari. Da vedere non con una tettona bionda bensì con un affascinante uomo d’affari, se vi piace il genere (oltre a quello romantico).

4. Titanic, 1997

REGIA: James Cameron

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill, Suzy Amis, Nicholas Cascone, Victor Garber, Lewis Abernathy, Jonathan Hyde, Danny Nucci, David Warner, Eric Braeden, Charlotte Chatton

Ispirato alla storia vera della tragedia del Titanic, il film di Cameron si concentra sull’amore di due giovani, Jack e Rose, appartenenti a due mondi diversi. Lei ricca e promessa sposa a un uomo che non ama, lui povero e sognatore. Il loro amore sarà così grande quanto breve, condannato dal destino sotto forma di un iceberg.

3. Il paziente inglese, 1996

REGIA: Anthony Minghella

ATTORI: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, Jürgen Prochnow, Kevin Whately, Clive Merrison, Nino Castelnuovo, Liisa Repo-Martell, Peter Rühring, Hichem Rostom, Torri Higginson, Geordie Johnson

Sul finire della Seconda Guerra Mondiale Qui Hana, un’infermiera, si prende cura di un uomo in fin di vita, dal volto sfigurato e irriconoscibile. Questi non ricorda il proprio nome e la sua storia, in brandelli, è affidata a note, appunti e fotografie inseriti in un vecchio libro. Al loro interno si cela una storia d’amore sofferta e tragica.

2. Casablanca, 1942

REGIA: Michael Curtiz

ATTORI: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, S.Z. Sakall, Peter Lorre, Sydney Greenstreet, Madeleine LeBeau, Dooley Wilson

Rick è un americano espatriato a Casablanca, nel Marocco francese, sotto il regime filo-nazista. Entra in possesso di due lettere di cambio che potrebbero salvare la vita di una sua vecchia fiamma, della quale è ancora innamorato, e di suo marito. L’uomo dovrà decidere se vendicarsi del cuore spezzato o aiutarli.

1. Vacanze romane, 1953

REGIA: William Wyler

ATTORI: Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Hartley Power, Harcourt Williams, Margaret Rawlings, Tullio Carminati, Paolo Carlini, Claudio Ermelli, Gorella Gori, Alfredo Rizzo, Laura Solari, Paola Borboni

Anna è una principessa in visita a Roma per l’ultima parte del proprio viaggio diplomatico in Europa. È ormai stanca dei tanti impegni reali, così si lascia andare a una crisi di nervi. Le somministrano un sedativo ma prima che questo possa fare effetto, lei scappa e si addentra per le vie di Roma. Viene trovata mezza addormentata da un affascinante reporter americano, col quale vivrà una fantastica storia d’amore.