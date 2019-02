Richard Gere: i suoi migliori film

All’età di 69 anni Richard Gere è di nuovo papà. L’attore festeggia nuovamente la gioia di essere padre grazie alla moglie Alejandra Silva che ha dato alla luce un maschietto. Una notizia straordinaria per Richard Gere che nel 2018 non ha recitato in nessun film per assistere la compagna. L’attore ha iniziato la sua carriera in teatro (ha recitato nella produzione originale di "Grease" a Londra ), prima di fare la sua prima apparizione al cinema nel film "I giorni del cielo" di Terrence Malick . Divenne noto come protagonista di commedie romantiche, mentre occasionalmente ha recitato anche in film di tutt’altro genere. Grande attivista per i diritti umani con particolare attenzione al Tibet, Richard Gere è uno degli attori più importanti degli anni ‘80 e ‘90. Sono sei i film essenziali per conoscere meglio la carriera dell’attore

I giorni nel cielo

American Gigolò

Pretty Woman

Chicago

Io non sono qui

Il secondo lungometraggio di Terrence Malick dopo "Badlands" vede Richard Gere interpretare nel 1916 un falegname di Chicago che fugge in Texas con la sua ragazza (Brooke Adams) dopo aver ucciso accidentalmente il suo capo e finisce in un triangolo amoroso con il ricco agricoltore (Sam Shepard) per cui stanno lavorando. Un melodramma dove Gere è completamente efficace nel ruolo di protagonista.

Il film che ha posto Richard Gere tra i sex symbol dell’epoca. Il terzo lavoro di Paul Schrader permette all’attore di interpretare Julian Kaye, un gigolò che finisce per essere incastrato per l'omicidio di una cliente. Nei passi di Julian, Gere entra nel personaggio ed è convincente quando sembra più attratto dal suo riflesso che da tutti i suoi clienti che diventano decisamente disperati mentre la sua vita si dipana. Gere è sempre stato un attore ingannevolmente coraggioso.

Ufficiale e gentiluomo

Un grande successo popolare che ha reso Richard Gere il protagonista romantico che avrebbe occupato questo ruolo per gran parte del prossimo decennio. Interpreta un neo laureato che si dirige alla Marina Candidate School per realizzare il suo sogno di diventare un pilota di jet. Si scontra con il duro sergente Louis Gossett Jr. (che vinse un Oscar) e si innamora di Debra Winger. Per questo film ha ottenuto una nomination come migliore attore in un film drammatico ai Golden Globes.

Pretty Woman è senza dubbio il film che ha lanciato la carriera di Julia Roberts, ma anche grazie a Richard Gere che presta il fianco per metterla in mostra. Ciò che rende la performance dell’attore funzionale in questo film è la sua abilità nel fornire spazio a Roberts per interpretarlo, così come le sue spiritose improvvisazioni che forniscono alcuni dei momenti d'oro della pellicola. È difficile immaginare cosa sarebbe stata "Pretty Woman" senza il carisma di Gere,

Avendo iniziato la sua carriera in una produzione teatrale di "Grease", Richard Gere è tornato al genere musicale per questo film. Anche se non è stato nominato come molti dei suoi co-protagonisti, ha contribuito con una prestazione eccezionale che ha rivitalizzato la sua carriera. Billy Flynn, avvocato connivente e intraprendente, riesce a bilanciare tra il fascino e la malvagità. I numeri musicali hanno richiesto quello che ha dichiarato essere uno degli allenamenti più duri che abbia mai fatto per un film. La versione di Gere di "We Both Reached for the Gun" mostra che nonostante avesse superato i 50 anni, era ancora abbastanza agile da restare incantati.

“Io non sono qui” di Todd Haynes è un film biografico progettato per catturare i molteplici aspetti di un musicista che cambia forma. Traccia i temi e i motivi spirituali del lavoro di Bob Dylan e il ritratto che Richard Gere dà a Billy McCarty offre è straordinariamente efficace. L’attore interpreta il suo personaggio con una timidezza riflessiva in particolare sui valori della natura, della libertà e sull'importanza di conoscere se stessi. Il personaggio allude alla passione di Dylan per la musica country di inizio secolo.