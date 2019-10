Dopo la bufera sollevata dalla fine della relazione con Irina Shayk, Bradley Cooper ha presentato in pubblico la figlia avuta dalla sua ex compagna. Lea De Seine ha partecipato, educatissima, insieme con il papà ai Mark Twain Award for American Humor al Kennedy Center for the Performing Arts, a Washington, D.C..

La serata con papà Bradley

Lea De Seine ha due anni e ha passato tutta la serata in braccio al papà, Bradley Cooper. La serata di Washington è stata la prima apparizione pubblica per la bambina, che per l'occasione ha vestito un abito nero con delle stelline. Occhi azzurri e capelli biondi, è la sintesi perfetta della bellezza dei due genitori. Hanno chiamato la loro figlia Lea in omaggio alla nonna paterna, che si chiama Galina e veniva soprannominata con questo diminutivo. Lea porta sia il cognome del padre sia quello della madre.

La separazione di Cooper e Shayk

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono separati a giugno 2019. Tuttavia la coppia non ha mai smesso di occuparsi congiuntamente della loro bambina. Infatti i due hanno ora una custodia condivisa della figlia. La fine della relazione tra l'attore e la modella sembra esser dovuta alla fine dell'amore tra i due, anche se per mesi si è vociferato di una presunta relazione con Lady Gaga, che avrebbe spaccato la coppia. Recentemente i tabloid hanno ventilato l'ipotesi di una convivenza tra i due artisti, dato che Cooper avrebbe liberato il suo appartamento di New York. Ma il bacio tra Lady Gaga e Dan Harton ha fatto naufragare i rumors di una storia d'amore con Bradley Cooper.