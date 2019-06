Bradley Cooper e Irina Shayk: 5 curiosità sulla coppia

L'amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk sembrerebbe essere giunto al termine, come riportato dal magazine The Sun . Scopriamo cinque curiosità sulla coppia più discussa del momento.

Purtroppo non sempre tutte le favole hanno il lieto fine e stando a quanto scritto dal The Sun la storia d’amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk sembrerebbe giunta al capolinea. Il magazine ha rivelato che la modella avrebbe abbandonato la casa dell’attore situata a Los Angeles.

In queste ore i siti di tutto il mondo stanno parlando della possibile rottura della coppia più invidiata dello show-biz internazionale chiedendosi se i due potranno mai ritrovare la serenità tanto sperata. Il The Sun ha riportato la notizia secondo cui Irina avrebbe lasciato la casa dell’attore insieme alla figlia Lea De Seine.

Inoltre, una fonte vicina al tabloid ha rivelato che la modella avrebbe preso tale decisione dopo mesi burrascosi concludendo che “non sembra sia rimasto ancora molto tempo per la coppia”.

Una delle ultime uscite pubbliche della coppia è quella risalente alla notte degli Academy Awards in cui Bradley Cooper, classe 1975, e Irina Shayk, classe 1986, sono sembrati molto affiatati. Scopriamo cinque curiosità riguardanti i protagonisti della coppia più discussa del momento.

L’amore di Bradley e Irina

L’amore tra il protagonista di “A Star Is Born” e Irina sboccia nel 2015 quando la notizia di una loro relazione viene confermata da vari magazine. Una delle storie passate più note di Bradley è quella con Renée Zellweger, mentre per quanto riguarda Irina il suo ex più famoso è sicuramente il calciatore Cristiano Ronaldo.

Irina: la carriera da attrice

Nonostante Irina sia nota a livello mondiale per la sua carriera da modella, la ragazza si è anche cimentata con la recitazione, uno dei ruoli più noti è quello all’interno di “Hercules: il guerriero” al fianco di Dwayne Johnson.

Lea de Seine: il frutto dell’amore tra Bradley e Irina

Dopo due anni di fidanzamento, nel marzo 2017 viene al mondo Lea de Seine che corona il sogno d’amore di Bradley e Irina (clicca qui per vedere tutte le foto più belle della coppia).

Bradley Cooper e Jennifer Lawrence

Il legame di stima reciproca tra Bradley Cooper e Jennifer Lawrence è molto forte, come dichiarato più volte pubblicamente, e ciò è dovuto anche al fatto che i due attori hanno lavorato insieme all’interno di ben tre pellicole, tutte dirette da David O. Russell che li ha voluti insieme per “Joy”, “American Hustle - L'apparenza inganna" e ”Il lato positivo - Silver Linings Playbook”.

Lady Gaga e il flirt con Bradley Cooper

Nel febbraio del 2019 Bradley Cooper e Lady Gaga sono stati protagonisti di un’emozionante esibizione durante la cerimonia di consegna degli Academy Awards. La loro alchimia ha fatto pensare a una possibile storia tra i due, ma poche ore dopo il momento tanto discusso Lady Gaga ha messo a tacere tutte le voci.