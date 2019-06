Bradley Cooper e Irina Shayk non stanno più insieme. Dopo i rumors diffusi ieri da Page Six e la ricostruzione delle difficoltà della coppia fatta da The Cut, nella notte italiana arriva la notizia, diffusa da People, della rottura ufficiale tra la super modella russa e l'attore americano.

La conferma ufficiale

Secondo quanto riportato da People, Bradley Cooper, 44 anni, e Irina Shayk, 33, hanno ufficialmente comunicato la fine della loro storia, iniziata nella primavera del 2015. La coppia sta lavorando amichevolmente alla condivisione della custodia della loro figlia di due anni, Lea De Seine. I portavoce di entrambi non hanno commentato la notizia ai media americani.

Lontano dai riflettori

Cooper e Shayk hanno sempre tenuto la loro storia lontana dagli occhi della stampa mondiale. Come ha dichiarato la stessa modella in un'intervista a Glamour UK nel febbraio 2019, non condividere la propria vita privata sui social è stata una scelta. "Dato che il mio lavoro mi richiede di stare là fuori, ho deciso che la mia vita privata sarà silenziosa. Ecco perché la chiamo una scelta personale: perché è qualcosa per te e la tua famiglia, e sto bene così".

Il grande anno di Bradley Cooper

La fine della storia d'amore tra Irina Shayk e Bradley Cooper arriva alla fine di un anno stellare per lui. L'attore infatti ha esordito come regista in "A Star Is Born", film che ha ricevuto otto nomination agli Oscar. Ne ha conquistato uno soltanto, quello per la Miglior canzone originale, "Shallow", cantata da lui e da Lady Gaga. Proprio le speculazioni sulla presunta liason tra i due avrebbe fatto traballare la relazione tra Cooper e Shayk. Dopo quest'anno di fuoco, l'attore aveva rallentato e si stava dedicando interamente alla sua famiglia, ma l'amore sembrava finito da tempo.

Chi è Bradley Cooper

Classe 1975, Bradley Charles Cooper ha raggiunto la popolarità come attore grazie a una serie di film commerciali, come quelli del franchise "Una notte da Leoni". Ma la sua personalità cinematografica si è fatta negli anni sempre più poliedrica. Oltre a esordire come regista, Cooper si è messo alla prova anche come sceneggiatore e produttore. Ha ricevuto quattro nomination agli Oscar: tre come Miglior attore protagonista per "Il lato positivo - Silver Linings Playbook", "American Sniper" e "A Star is Born", e una come Miglior attore non protagonista per "American Hustle - L'apparenza inganna". Cooper è stato già sposato nel 2006 con l'attrice Jennifer Esposito, ma per pochi mesi. Poi si è legato sentimentalmente all'attrice Renée Zellweger, con cui è rimasto dal 2009 al 2011.

Chi è Irina Shayk

Classe 1986, Irina Valer'evna Šajchlislamova è uno dei volti più famosi nel mondo della moda mondiale. Dopo essersi formata come musicista, Irina Shayk resta orfana a quattordici anni, vivendo un periodo di povertà. La vittoria di un concorso di bellezza la fa notare da un'agenzia di modelle locale, arrivando a sfilare e a diventare testimonial per brand come Lacoste, Triumph, El Corte Inglés e Intimissimi. Nonostante sia nota come modella, anche lei ha avuto il suo momento di celebrità cinematografica. Infatti, Shayk ha recitato in “Hercules: il guerriero” al fianco di Dwayne Johnson. Dal 2010 al 2015 ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo. La storia è finita a causa dei numerosi tradimenti di lui, scoperti da Shayk.