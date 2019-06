Bradley Cooper e Irina Shayk in crisi: "Rapporto appeso a un filo"

Una delle coppie più ammirate dello spettacolo è in crisi. La relazione tra Bradley Cooper e Irina Shayk sarebbe “appesa a un filo”. La notizia, pubblicata dal sito di gossip Pagesix.com, è rimbalzata in tutto il mondo senza ricevere smentita.

Le voci su Lady Gaga

Secondo la fonte di Page Six, l'attore e la modella (storica ex di Cristiano Ronaldo) “non sono felici”, ma starebbero tentando di resistere “per la figlia”, avuta nel 2017. L'indiscrezione fa rumore anche perché da tempo si specula su una possibile relazione tra Cooper e Lady Gaga. Lui regista e interprete, lei protagonista di “A Star is Born”. Durante la cerimonia degli Oscar, molti avevano sottolineato la particolare intesa tra Cooper e Lady Gaga nel corso dell'esecuzione di Shallow, brano del film premiato come miglior canzone originale. I due hanno troncato ogni voce, che però viene adesso rilanciata dalla crisi con Irina.

La lunga crisi

Bradley Cooper e Irina Shayk fanno coppia fissa dal 2015. Già lo scorso ottobre, Page Six aveva riferito di un rapporto incrinato, con la modella pronta a dire addio al compagno. I due erano stati visti a cena, ma decisamente poco affiatati: “A malapena si sono parlati”, ha spiegato il giornale americano. A tenere in piedi il rapporto, allora, erano stati la figlia e la promozione di A Star is Born. Adesso che la pellicola ha esaurito il suo percorso, pare che solo la piccola rappresenti il collante della coppia. Sia Bradley Cooper che Irina Shayk, negli ultimi mesi, si sono trincerati dietro il silenzio. Entrambi hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni che riguardassero la loro vita privata.