RDS 100% Grandi Successi annuncia il ritorno per il terzo anno consecutivo dell''evento musicale più atteso dell'estate. Sei tappe in sei diverse città con performance live dei più importanti nomi del panorama musicale sia italiano che internazionale. Da Achille Lauro a Mahmood, da Negramaro a Rose Villain, da Dotan a Elodie per citarne solo alcuni

RDS 100% Grandi Successi annuncia il ritorno per il terzo anno consecutivo di RDS Summer Festival , l'evento musicale più atteso dell'estate! Dopo i numeri record dello scorso anno con oltre 130.000 presenze e più di 80 artisti coinvolti, il viaggio musicale itinerante dell’emittente promette, ancora una volta, di portare sui palchi delle località italiane gli artisti più amati del momento e regalare al pubblico presente l’energia che da sempre contraddistingue questo festival e la filosofia di RDS. Sei tappe in sei diverse città che faranno da cornice per offrire a fan e appassionati l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione sul sito rdssummerfestival.it , per garantirsi l’accesso al villaggio e ai live.

Vera protagonista dell’RDS Summer Festival 2024 sarà come sempre la musica, con una programmazione di performance live dei più importanti nomi del panorama musicale sia italiano che internazionale: Achille Lauro, Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benjamin Ingrosso, Bnkr44, Boomdabash, Boro, Capo Plaza, Cara, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Dotan, Elodie, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Il Tre, Irama, Kaze, Leo Gassmann, Leon Faun, Mahmood, Mameli, Maninni, Martina, Matteo Paolillo, Mazzariello, Mediterraneo, Merk & Kremont, Mr.Rain, Negramaro, Noemi, Olly, Paola & Chiara, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, SLF, Sophie and The Giants, The Kolors, Tiromancino, Tony Effe, Vale LP. In prossimità di ciascuna tappa sarà svelato il cast che farà cantare e ballare il pubblico delle rispettive città italiane. In più, ogni serata sarà animata dai coinvolgenti dj set firmati RDS 100% Grandi Successi.

Con il claim l’Estate è un gioco RDS 100% Grandi Successi trasporterà i presenti in un vortice di luci ed emozioni, attraverso la presenza di installazioni luminose di varie forme e colori che prenderanno vita regalando ai presenti un’esperienza immersiva per un’estate indimenticabile. Il villaggio sarà allestito con attrazioni ludiche e giocose che metteranno i partecipanti al centro, regalando loro momenti di spensieratezza tipici dell’estate e invogliandoli a condividere questa esperienza sui propri canali social, contribuendo a rendere l’evento vivo anche dal punto di vista digitale.

Rossella Brescia, Giacomo Ciccio Valenti & Baz di Tutti pazzi per RDS saranno i padroni di casa nella tappa di Senigallia il 21 e 22 giugno nella centrale piazza Garibaldi. Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi animeranno il pubblico dello Stadio del Mare a Pescara nel weekend del 28 e 29 giugno. L’energia e la voce inconfondibile di Anna Pettinelli faranno da guida il 5 e 6 luglio nel Fossato del Castello di Barletta. Petra Loreggian capitanerà il fine settimana a Messina il 12 e 13 luglio, mentre nella tappa del 19 e 20 luglio sarà ancora la voce di Anna Pettinelli a coinvolgere il pubblico di piazza Primo Maggio a Palmi. L’RDS Summer Festival si concluderà con l’ultima tappa il 26 e 27 luglio nella città di Rimini dove la carica e la simpatia di Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro dirigeranno la serata in piazza Fellini.

Samara Tramontana e Gaia Garavaglia - speaker di RDSNEXT, la social web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ con la GenZ - saranno presenti in tutte le tappe in qualità di conduttrici degli opening delle serate. A loro anche il piacere di coinvolgere e di presentare i talenti emergenti, grazie al progetto “RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è il tuo! Vol.2” in collaborazione con Open Stage. Per il secondo anno l’iniziativa voluta da Galbanino – Brand del gruppo Lactalis – darà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti. Una giuria d’eccezione presiederà il casting, al quale sarà possibile iscriversi attraverso la sezione dedicata sul sito di RDS e di Open Stage a partire dal 15 maggio, e decreterà i giovani artisti che potranno vivere il sogno di calcare e condividere il palco con i propri idoli musicali. Non solo, ma al termine del festival verrà scelto un artista che avrà la possibilità di incidere e pubblicare un brano inedito prodotto dal celebre producer CanovA.



Tra i main sponsor dell’iniziativa anche Coca-Cola, che animerà lo spazio del Festival offrendo momenti di svago, giochi, attività di sampling e distribuzione gadget, con la possibilità per il pubblico di godere di ulteriori elementi di intrattenimento e di vincere premi ed esperienze esclusive.

“Siamo felici di poter incontrare anche quest’anno gli ascoltatori di RDS in un tour estivo che si prospetta ricco di musica e divertimento. Dopo due edizioni di grande e crescente successo, siamo convinti che anche in questa edizione il pubblico ci premierà con il suo entusiasmo e con la voglia di stare insieme” commenta Massimiliano Montefusco, General Manager RDS. “Lo scorso anno, oltre ai 130.000 spettatori presenti on field, abbiamo realizzato numeri record anche a livello digital con oltre 80M di impression e 4,5M di interazioni social. Cifre che con l’edizione 2024 puntiamo a incrementare di almeno il 20%. Colgo l’occasione, infine, per ringraziare le istituzioni delle località che quest’anno hanno deciso di percorrere con noi questo viaggio emozionante e che hanno sposato il progetto, oltre agli addetti ai lavori che grazie alla loro professionalità e al loro aiuto ci permetteranno di vivere serate indimenticabili”.

A partire da martedì 21 maggio, un mese prima dell’inizio del Festival, sarà possibile prenotarsi sul sito rdssummerfestival.it. Tutti coloro che si registreranno riceveranno, nelle settimane successive, tutte le indicazioni necessarie per confermare la propria presenza e garantirsi un posto per accedere ai live.