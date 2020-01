Lenny Belardo is back: su Sky Atlantic sta infatti per debuttare The New Pope, l'acclamato seguito di The Young Pope di Paolo Sorrentino. L'appuntamento con la serie è per venerdì 10 gennaio alle 21.15, ma intanto andiamo a rifarci gli occhi e a riacquistare la fede - nel bello, quantomeno! - con questa fotogallery dedicata al buon Jude Law.

The New Pope, scopri tutto nello speciale sulla serie

The New Pope, il teaser trailer con Jude Law in costume fotogramma per fotogramma