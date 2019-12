The New Pope è in arrivo su Sky Atlantic. La serie creata e diretta dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich debutterà il 10 gennaio 2020 in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e NOW TV. Ma c'è di più: è stato rilasciato il trailer esteso, che potete vedere cliccando qui. Ci attende una sfida tra papi, o meglio, tra un nuovo papa e un ex papa? A quanto pare sì, ma dovremo aspettare ancora un po' per avere una risposta certa. Intanto, ecco Lenny Belardo e Sir John Brannox in azione: scorri la gallery con le foto del trailer di The New Pope.

