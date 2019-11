E' online il nuovo teaser trailer di The New Pope . La serie originale SKY-HBO-CANAL+, che debutterà in esclusiva per l’Italia su Sky a gennaio. Nove episodi tutti diretti dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. Nel cast Jude Law e John Malkovich

di Paolo Nizza

The New Pope: il Trailer

“Tutti devono prontamente sapere chi è il Papa.” Inizia con questa frase, introdotta da un suono di campane, il nuovo teaser trailer di The New Pope, la seconda serie creata e diretta da Paolo Sorrentino, dopo The Young Pope. A pronunciare la perentoria affermazione è John Malkovich. In questa serie Sky Original, l’attore americano veste i panni dello stiloso Cardinale John Brannox, il pontefice che ha scelto il nome di Giovanni Paolo III si appresta a guidare la Chiesa in questi tempi difficili. Chi ha visto il secondo e il settimo episodio (presentati in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia) sa che in Vaticano niente è come sembra e i mali sono ardui da diagnosticare. Il Nuovo Papa è il teorico della “via media”, il maestro del compromesso, ma Sir John per citare le parole del trailer, si definisce indolente, presuntuoso, irresponsabile, vanitoso. Un personaggio meraviglioso e fragile, lontano anni luce il cardinale di Otto e mezzo che rispondeva così a Marcello Mastroianni: “Chi le ha detto che si viene al mondo per essere felici? Dice Origene nelle sue omelie: fuori della Chiesa non c'è salvezza”

Oltre a John Malkovich, in queste nuove immagini di The New Pope scorgiamo volti noti: dal cardinale Mario Assente (Maurizio Lombardi) al Segretario di Stato Angelo Voiello (Silvio Orlando), da Sophie Dubois (Cécile De France) che sfoggia un taglio di capelli sensuale e sbarazzino al Cardinale Bernardo Gutierrez (Javer Camara) nelle inusuali vesti del confessore del nuovo Papa. Per pochi attimi si palesa anche Massimo Ghini nei panni di un cardinale che teme la pericolosità del nuovo pontefice. Il trailer ci offre anche un‘anticipazione sul futuro di Pio XIII, Lenny Belardo giace intubato su un letto. Come dice uno dei personaggi, probabilmente il medico che lo ha in cura: “e ancora vivo, ma non lo sa”.

Il trailer si conclude con il sorriso abbacinante di Jude Law. Non ci è dato sapere se si tratta di un sogno o della realtà. Tra immagini della Cappella Sistina e di San Pietro (ricostruite con rara maestria a Cinecittà), piste da sci e scorci della laguna veneziana, il video è un’epifania di volti, musiche, voci e corpi che ci trasporta in un mondo ancora tutto da scoprire. Insomma il trailer di The New Pope (presentato a Lucca Comic 2019) affascina e spariglia le carte; ci fa girare la testa al pari del famoso e iconico mappamondo in vetro che probabilmente sarà protagonista anche in questa nuova serie firmata da Paolo Sorrentino. Non resta quindi che aspettare che la serie inizi. E viene in mente il verso della Prima lettera ai Corinzi, dove Paolo di Tarso dice: «Adesso noi vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; allora vedremo faccia a faccia»

Quando andrà in onda The New Pope

The New Pope, la serie originale SKY-HBO-CANAL + debutterà in esclusiva per l’Italia su Sky a gennaio. Una serie creata e diretta dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio. Il distributore internazionale è Fremantle. Scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie del regista italiano ambientata in Vaticano. Tutti i nove episodi sono diretti da Paolo Sorrentino.

The New Pope: il Cast e la produzione

Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar® Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in “The Young Pope”. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.

The New Pope è una serie Sky Original, legata alla crescita di investimenti in produzioni originali Sky, annunciati per il lancio di Sky Studios, la nuova casa di produzione e sviluppo pan-Europea. Si tratta dell'ultima, in ordine di tempo, delle serie esclusive targate Fremantle che ha ideato molte serie TV di successo tra cui L'amica geniale prodotta da Wildside in Italia, American Gods prodotta da Fremantle North America, Picnic a Hanging Rock prodotta da Fremantle Australia, The Rain prodotta da Miso e Deutschland 86 prodotta dalla UFA in Germania.