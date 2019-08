Lenny Belardo e compagni stanno per tornare. E' stato finalmente rilasciato oggi, mercoledì 28 agosto, il primo teaser trailer di The New Pope, l'attesissima Sky Original Production realizzata in collaborazione con HBO e Canal +, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio.

The New Pope, il nuovo Papa sbarca a Venezia

Creata e diretta dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino (dietro la macchina da presa di tutti i nove episodi), The New Pope sarà presentata in anteprima mondiale domenica 1 settembre (qui il programma completo con gli orari delle proiezioni) durante la 76esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale Fuori Concorso.

The New Pope, Paolo Sorrentino is back

Scritta da Paolo Sorrentino insieme a Umberto Contarello e Stefano Bises, The New Pope è la seconda serie del regista napoletano ambientata in Vaticano (ndr, la prima è The Young Pope, andata in onda su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia dal 21 ottobre al 18 novembre del 2016).

Oltre ai due volte nominati agli Oscar® Jude Law e John Malkovich, il cast principale include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, già visti e apprezzati nel 2016, ma ci saranno anche delle new entry di tutto rispetto: Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini. Compariranno invece come guest star l'attrice e produttrice hollywoodiana Sharon Stone e il "reverendo" Marilyn Manson.

The New Pope: cosa dobbiamo aspettarci

Come anticipato dalle prime foto ufficiali della serie, rivedremo dunque Jude Law nei panni di Papa Pio XIII, al secolo Lenny Belardo, ma vedremo anche John Malkovich nei panni del "new pope", del nuovo pontefice. Addirittura, nei primi scatti ufficiali li vediamo in scena insieme: cosa significherà? Lenny è vivo o è morto? E' fisicamente presente, oppure è solo uno spirito, o addirittura un'apparizione? Come si chiamerà il personaggio di Malkovich? Quale sarà il suo nome istituzionale? Per ora non si sa quasi niente, ma ciò che è certo, in compenso, è che il personaggio di Silvio Orlando - il Cardinale Angelo Voiello, lo scaltro e determinato Segretario di Stato del Vaticano, l'uomo che lavora nell'ombra - continuerà a fare tutto quanto in suo potere per rimettere l'operato della Santa Sede sui giusti binari. Giusti secondo lui, ovviamente!

The New Pope, la nuova serie originale targata Sky

The New Pope - che debutterà prossimamente su Sky in Italia, nel Regno Unito e in Germania -, è uno dei titoli legati alla crescita di investimenti in produzioni originali di Sky, investimenti annunciati per il recente lancio di Sky Studios, la nuova casa di produzione e sviluppo paneuropea. E' inoltre l'ultima, in ordine di tempo, delle serie esclusive targate Fremantle. Fremantle ha ideato molte serie TV di successo tra cui L'amica geniale (prodotta da Wildside in Italia), American Gods (prodotta da Fremantle North America), Picnic at Hanging Rock (prodotta da Fremantle Australia), The Rain from Miso e Deutschland86 (prodotte da UFA in Germania).