The New Pope, nel cast della serie tv anche Marilyn Manson e Sharon Stone

The New Pope, la serie originale SKY-HBO-CANAL+ prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro (distributore internazionale è Fremantle) accoglie nel suo cast due star, si tratta di Sharon Stone e Marilyn Manson. The New Pope, la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano, è scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises. Tutti gli otto episodi sono diretti dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino, regista, tra gli altri, de La grande bellezza e di The Young Pope. Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar ® Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini e Maurizio Lombardi.



Nell'ultimo episodio della prima stagione avevamo lasciato Lenny Belardo ovvero Papa Pio XIII (interpretato da Jude Law) a Venezia. Il pontefice pronunciava una omelia colma di domande a cui risultava difficile rispondere: "Siamo morti o siamo vivi? Siamo stanchi o siamo energici? Siamo sani o siamo malati? Siamo buoni o siamo malvagi? Abbiamo ancora tempo o il tempo è scaduto? Siamo giovani o siamo vecchi? Siamo puliti o siamo sporchi? Siamo stupidi o siamo in gamba? Siamo veri o siamo falsi? Siamo ricchi o siamo poveri? Siamo re o siamo servitori? Siamo bravi o siamo belli? Siamo caldi o siamo freddi? Siamo contenti o siamo ciechi? Siamo delusi o siamo gioiosi? Ci siamo persi o ci siamo trovati? Siamo uomini o siamo donne?". All'improvviso la vista dei genitori, nascosti tra la folla, procurava a Pio XIII un improvviso malore e Lenny sveniva fra le braccia di Monsignor Gutierrez e degli altri cardinali. Forse il peso di Dio era risultato fatale per il papa americano: come disse lo stesso Sorrentino: "Quando parlo di Dio, parlo della fatica di stare al mondo". Un tema oggi molto sentito. E ora con l'annuncio di Sharon Stone e Marilyn Manson nel cast un altro tassello si è aggiunto.