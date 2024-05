Moda, soldout i jeans con effetto "macchia di pipì" da oltre 750 euro

Spettacolo

Il tipo dritto, a vita media, comodo sui fianchi e dalla lunghezza regolare, è uno dei modelli di jeans più presenti nelle collezioni del 2023, una stagione caratterizzata dal ritorno dei pantaloni in denim come opzione principale dei look per tutti i generi e per ogni occasione. Queste proposte dei brand Pull & Bear (a sinistra) e Mango (a destra) sono perfette con le scarpe a punta d'ispirazione texana

Gli appassionati di trend sapranno che i designer si divertono a usare il jeans per look il cui elemento caratterizzante è il contrasto tra i volumi. Il 2023 sarà l'anno dei jeans larghi, ancora più di tendenza se larghissimi. Posti in vetta ai capi più desiderati da modelle come Bella Hadid, impegnate a riportare a galla lo stile dei primi del Duemila, hanno un taglio over e possono avere tagli, strappi o lavaggi anche molto forti, effetto used. La lunghezza? Non è un problema da porsi