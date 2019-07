Jennifer Lopez: i migliori film dell'attrice

Mercoledì 24 luglio Jennifer Lopez , una delle icone mondiali del mondo del cinema e della musica, spegnerà 50 candeline. J.Lo, che appare più in forma che mai, è un’artista poliedrica: non è solo una cantante e un’attrice, ma è anche una ballerina, un’imprenditrice e una produttrice discografica. Per renderle omaggio Sky Cinema Romance manderà in onda Un amore a 5 stelle , il giorno del suo compleanno alle 21.15. Continua a leggere e scopri di più!

Jennifer Lopez, nata sotto il segno del leone, compirà 50 anni mercoledì 24 luglio. L’artista ha debuttato nel mondo del cinema ancor prima di dedicarsi alla musica: il suo primo film, My Little Girl, risale al 1986, quando J.Lo aveva appena diciassette anni. Per festeggiare con lei abbiamo raccolto i migliori film di Jennifer Lopez, tra cui figura Un amore a 5 stelle, che andrà in onda il 24 luglio alle 21.00 su Sky Cinema Romance.

Un amore a 5 stelle

Film del 2002 diretto da Wayne Wang, Un amore a 5 stelle vede J.Lo interpretare Marisa Ventura, una mamma single che lavora come cameriera in un lussuoso hotel di Manhattan. Un giorno incontra Christopher Marshall (interpretato da Ralph Fiennes), candidato al Senato, che si innamora di lei. Tuttavia, emerge la paura che questa storia d’amore possa compromettere la sua carriera politica e le cose inizieranno a complicarsi.

Shall We Dance?

Il film, uscito nel 2004, ha permesso a Jennifer Lopez di sfruttare le sue doti di ballerina interpretando Paulina, insegnante di ballo che intraprendere una relazione con John, che ha il volto di Richard Gere. L’uomo vive una vita agiata e fin troppo armonica e, stufo della spola tra casa e ufficio, è consapevole di dover trovare una soluzione: troverà, grazie al ballo, un entusiasmo perduto.

Quel mostro di mia suocera

La commedia, del 2005, è tra le più famose di J.Lo. L’attrice interpreta Charlie, una latina sicura di sé che conosce il bello, biondo e ricco Kevin, che si innamora perdutamente di lei. Alla donna sembra di vivere un sogno, fino a quando non incontra Viola, la sua terribile suocera pronta a tutto pur di liberarsi di lei. Sarà una storia destinata a naufragare?

The Cell-La cellula

Il film, del 2000, vede Jennifer Lopez interpretare Catherine Deane, una psicologa che sta progettando una terapia in grado di far vivere le esperienze nell’inconscio altrui. Un bambino in come è il suo unico paziente, e la dottoressa spera di poterlo riportare a una vita cosciente. Un giorno, un pericoloso serial killer entra in coma e l’FBI chiede aiuto a Catherine: dovrà entrare nell’inconscio del criminale e scovare il luogo in cui è rinchiusa la sua ultima vittima.

Il ragazzo della porta accanto

Uscito nel 2015, il film è una delle ultime fatiche di J.Lo, in cui interpreta Claire Peterson, una professoressa che ha da poco divorziato con l’adultero marito. Un giorno arriva nella sua scuola Noah Sandborn, un bel giovane orfano e accolto da un vecchio prozio. Il ragazzo si innamora di lei e, seppur l’insegnante non voglia inizialmente concedersi, inizia a mostrare segni di cedimento. Tuttavia, Noah inizia a sviluppare un violento desiderio ossessivo.