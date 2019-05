In Game of Thrones è la leonessa Cersei Lannister, la prima Regina dei Sette Regni, una donna che ha sofferto tantissimo e che ha fatto del suo dolore la sua corazza e la sua arma. Nella vita reale, invece, è la vita reale è Lena Kathren Headey, attrice britannica classe 1973 conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Le possibilità che Cersei arrivi tutta intera alla fine della serie sono decisamente scarse, ma, quando si tratta di lei, bisogna proprio dire: MAI DIRE MAI! Ad ogni modo, per scoprirlo, non ci resta che attendere la stagione finale, l'ottava, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire da lunedì 15 aprile alle 03.00 , in contemporanea con l'America. Intanto, per ammazzare l'attesa (ma solo quella, mi raccomando!), sfoglia la gallery con le foto più belle di Lena Headey. - Il Trono di Spade 8: ecco chi morirà e chi sopravvivrà (secondo noi) - Il Trono di Spade 8, la recensione dell’episodio 5: Fuoco e sangue