Buon compleanno Keira Knightley

Il 26 marzo l’attrice britannica Keira Knightley compie 35 anni . Per l’occasione Sky Cinema Due propone alle 21.15 la versione cinematografica di Joe Wright del capolavoro di Lev Tolstoi, ANNA KARENINA , film premiato con l’Oscar® per i migliori costumi, in cui la Knightley è affiancata da Jude Law che interpreta Alexei Karenin. Appuntamento su Sky Cinema Due, giovedì 26 marzo alle 21.15

Se si fa uno sforzo di memoria ce la ricordiamo tutti nel film del 2002 Sognando Beckham. Un piccolo film diventato un grande successo per l’allora giovanissima Keira Knightley che la porta in cima ai box office di tutto il mondo. Aveva appena 17 anni e oggi ne ha soltanto 35 che compirà il 26 marzo di quest’anno Per l’occasione Sky Cinema Due propone alle 21.15 la versione cinematografica di Joe Wright del capolavoro di Lev Tolstoi, Anna Karenina, film premiato con l’Oscar® per i migliori costumi, in cui la Knightley è affiancata da Jude Law che interpreta Alexei Karenin.

Ma ritornando alla nostra Keira non possiamo dimenticarci di ricordare che la sua figura di attrice è legata principalmente a quella del personaggio di Elizabeth Swann de La maledizione della prima luna (2003), primo capitolo della saga Pirati dei Caraibi che vede come attori principali Johnny Depp e Orlando Bloom. Proprio grazie a questa interpretazione Keira riesce a mostrarsi in tutta la sua femminilità, conquistando le copertine dei giornali di moda più famosi del mondo.

Dai pirati alle atmosfere vittoriane il passo è breve. Infatti è del 2005 che Keira Knightley interpreta la superba Lizzie, l'eroina del romanzo di Jane Austen in Orgoglio e Pregiudizio. La critica è entusiasta di questa suo ruolo tanto da regalarle una nomination all’Oscar per questa sua parte. A solo 21 anni.

Un’altra nomination arriva nel 2008 come miglior attrice protagonista per il film Espiazione. La ricordiamo anche nel film di grande successo e spessore come The Imitation Game, uscito nelle sale nel 2014.

Adesso qualche curiosità sull’attrice:



Nel 2015, durante un'intervista alla rivista Elle, ha dichiarato che il suo nome doveva essere scritto "Kira" (versione femminile russa del nome "Ciro"), in onore della pattinatrice russa Kira Ivanova, di cui suo padre era ammiratore, ma la madre lo registrò nella forma "Keira" in occasione della sua nascita.

La prima volta che Keira è apparsa sul grande schermo è stato in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Viene scelta a causa della forte somiglianza con Natalie Portman.

Si è sposata nel 2013 con James Righton davanti a 11 invitati, in una cerimonia privata a Mazan, a 12 miglia da Marsiglia. I due sono diventati genitori per la prima volta nel maggio 2015, quando è nata Edie, a Londra.

Non molto tempo fa Keira Knightley ha ammesso di indossare le parrucche da qualche anno, a causa della perdita di numerosi capelli. Lei stessa ha ammesso di aver trattato molto male la sua chioma, tra tinture, diverse acconciature e lavaggi frequenti.

Nessun tipo di social sembra interessare a Keira Knightley che, in realtà, cerca accuratamente di evitare. Ha ammesso di aver provato una volta ad aprire un account Twitter e di averlo chiuso dopo solo 12 ore perché le sembrava di essere nel cortile della scuola.