Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 22 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 22 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Dark Hall, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film dark fantasy con protagonista Uma Thurman e Anna Sophia Robb. Una ragazza particolarmente ribelle viene spedita presso una scuola femminile molto esclusiva. Scoprirà però che l’edificio nel quale si ritrova presenta un’aura a dir poco oscura.

Film comici da vedere stasera in TV

Juliet, Naked – Tutta un’altra musica, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film tratto dal romanzo di Nick Hornby. Una commedia che ha come protagonisti Rose Byrne ed Ethan Hawke. Un cantante rock americano, ormai lontano dalle scene da un bel po’, si ritrova a entrare nella vita di uno dei suoi fan più accaniti e di sua moglie.

Daltry Calhoun – Un golfista al verde, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

La vita di una celebrità del mondo del golf viene totalmente sconvolta dall’arrivo improvviso di sua figlia, un’adolescente ribelle. Commedia divertente, prodotta da Quentin Tarantino, con Johnny Knoxville ed Elizabeth Banks.

Scappo a casa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Aldo baglio propone il suo primo film da solo, senza essere affiancato dunque da Giovanni e Giacomo, altri due membri del celebre trio comico. Un meccanico razzista si cimenta in un lungo viaggio verso Budapest. Ha però perso i propri documenti e viene scambiato per un clandestino.

Film di supereroi da vedere stasera in TV

Venom, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-Man

Tom Hardy entra a far parte del vasto mondo cinematografico dedicato ai supereroi. Nel suo caso però non interpreta un celebre eroe, bensì Venom. Il suo personaggio è quello di un giornalista, di colpo entrato in contatto con un parassita. La sua vita non sarà più la stessa, dovendo dividere il proprio corpo con Venom, la sua componente aliena.

Film di avventura da vedere stasera in TV

Heidi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Heidi, adorato personaggio dei cartoni animati, viene portato sul grande schermo. Si racconta la felice infanzia di una bambina, portata via di forza dalla Svizzera a Francoforte. La sua quotidianità sarà stravolta ma, lottando, riuscirà a restare se stessa, a tornare da suo nonno e cambiare la vita di una nuova amica.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Creed – Nato per combattere, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Il figlio di Apollo Creed rintraccia Rocky e gli chiede di fargli da coach. L’ex campione ha ormai da tempo detto addio alla boxe, dedicandosi al proprio locale. Nel giovane vede però qualcosa di speciale e decide di dedicarsi a lui, anche in memoria del vecchio amico Apollo, ormai scomparso da tempo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Welcome Home – Uno sconosciuto in casa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con protagonisti Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio. Una coppia americana decide di viaggiare in Italia, visitando l’Umbria. Un vicino a dir poco ambiguo però sconvolgerà il loro rapporto di coppia.

Film romantici da vedere stasera in TV

Le quattro piume, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Kolossal avventuroso con protagonisti Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson. Pellicola ambientata sul finire dell’800. Un ufficiale britannico reagisce alle accuse di codardia dimostrando d’essere un vero eroe.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Truth – Il prezzo della verità, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Cate Blanchett e Robert Redford danno vita a un famoso scandalo mediatico. Pellicola ambientata nel settembre del 2004, quando due reporter della CBS si ritrovano nei guai per uno scoop messo a segno su George W. Bush.

Film documentari da vedere stasera in TV

Io, Leonardo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Luca Argentero interpreta Leonardo Da Vinci nel film d’arte Sky. Accompagnato dalla voce narrante di Francesco Pannofino, si cimenta in un viaggio nella propria mente. Un’esperienza unica, a 500 anni dalla morte del genio italiano.

The Beatles, ore 21:15 su Premium Emotion

Film diretto da Ron Howard, che ha ripercorso la storia dei Beatles, dagli esordi nei club di Liverpool e Amburgo, fino al successo internazionale, passando attraverso un episodio in particolare: l’apparizione a Candlestick Park nel 1966.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hercules – La leggenda ha inizio, ore 21:15 su Premium Cinema

Nuova versione della leggenda di Ercole, tra gli eroi più celebri della mitologia greco-romana. Ancora ignaro del proprio destino, tutto ciò che Ercole ambisce è l’amore di Hebe.

Dredd – La legge sono io, ore 21:15 su Premium Energy

Film tratto dai fumetti di John Wagner e Carlos Esquerra. Il protagonista è Dredd, interpretato da Sylvester Stallone. È un poliziotto e, al tempo stesso, un feroce giustiziere, mosso da un radicato senso di vendetta.

Tutti pazzi per l’oro, ore 21:15 su Premium Comedy

Coppia davvero intrigante con McConaughey e Hudson nei panni di Finn e Tess, coppia da poco divorziata. I due si ritrovano, loro malgrado, a collaborare alla ricerca di un tesoro, noto come la “Dote della Regina”.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Inception, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Christopher Nolan dirige un cast stellare, con protagonista Leonardo DiCaprio. Questi è a capo di un gruppo di persone in grado di introdursi nei sogni altrui. Una volta entrati nel subconscio, possono insidiare un’idea nella mente di chiunque.

