Basket, calcio, rugby, pugilato: sono tante le discipline sportive che sono diventate protagoniste su grande schermo. Da Major League a Rocky, passando per Fuga per la vittoria, ecco i migliori film sul mondo dello sport.

QUANDO LO SPORT VINCE AL CINEMA

Trasporre le emozioni dello sport su grande schermo non è affatto facile. Forse anche per questo, non sono così tanti i film sportivi che vengono prodotti ogni anno. Quando però riesce la magia di combinare assieme questi due mondi, i risultati si vedono: lo dimostra la classifica dei migliori film sul mondo dello sport.

I MIGLIORI FILM SUL MONDO DELLO SPORT

Major League

La squadra di baseball dei Cleveland Indians, con "campioni" dal pedigree discutibile e un allenatore di scarsa esperienza, comincia il campionato nel peggiore dei modi. Ma è tutto programmato: la proprietaria vuole infatti farla arrivare all'ultimo posto della Major League, così da poterla trasferire da Cleveland a Miami. I giocatori lo scoprono e, punti sul vivo, a sorpresa cominciano a giocare benissimo.

Anno: 1989

Regia: David S. Ward

Cast: Charlie Sheen, Tom Berenger, Corbin Bernsen, Margaret Whitton, Rene Russo, Wesley Snipes

Cool Runnings

Una squadra giamaicana di bob alle Olimpiadi? Messa così, sembrerebbe un'ottima premessa per un film... di fantascienza. Eppure la commedia diretta da Jon Turtletaub si ispira (pur prendendosi varie libertà) alla storia vera del team che si cimentò nell'impresa di qualificarsi per i giochi invernali di Calgary del 1988. In Cool Runnings, tutto comincia quando un corridore inciampa e fa ruzzolare con sé altri due atleti che stavano partecipando alle qualificazioni per le gare di atletica di Seul '88: esclusi dalla competizione, si inventano così un'altra possibilità per prendere parte alle Olimpiadi.

Anno: 1993

Regia: Jon Turteltaub

Cast: John Candy, Leon Robinson, Malik Yoba, Doug E. Doug,, Rawle D. Lewis

L'arte di vincere

Il lato matematico dello sport. Il general manager degli Oakland Athletics si affida a un giovane economista e al suo metodo statistico per scoprire italenti da acquistare per il suo team. All'inizio vengono criticati per il fatto di non affidarsi all'intuito degli osservatori. Ma pian piano il loro approccio comincia a dare ottimi frutti.

Anno: 2011

Regia: Bennett Miller

Cast: Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright, Philip Seymour Hoffman, Chris Pratt

He Got Game

Tra i migliori film sul mondo dello sport figura anche questa incursione di Spike Lee nel genere, con Denzel Washington nei panni di un galeotto che deve scontare ancora molti anni di reclusione per l'omicidio della moglie. Il direttore del carcere gli offre una "via di fuga": se riuscirà a convincere il figlio Jesus (interpretato dal campione NBA Ray Allen), stella del basket liceale conteso da tutte le grandi università, ad accettare l'ingaggio presso l'ateneo sostenuto dal governatore dello Stato di New York, riceverà in cambio un ingente sconto sulla pena. Memorabile la canzone scritta dai Public Enemy per la pellicola.

Anno: 1998

Regia: Spike Lee

Cast: Denzel Washington, Ray Allen, Milla Jovovich, Rosario Dawson, Hill Harper

Hurricane

La vita difficile di Rubin "Hurricane" Carter, giovane afroamericano che da subito si scontra con i pregiudizi razziali, finendo più volte in riformatorio e in carcere. Intrapresa la carriera del pugile professionista, arriva a combattere per il titolo di campione del mondo dei pesi medi, ma perde ai punti, con una decisione destinata a far discutere. Ma si tratta solo dell'inizio, perché Hurricane viene presto condannato a tre ergastoli per un triplice omicidio che non ha commesso. Tratto da un storia (tristemente) vera.

Anno: 1999

Regia: Norman Jewison

Cast: Denzel Washington, Deborah Kara Unger, Liev Schreiber, Vicellous Roen Shannon, John Hannah

Ogni maledetta domenica

Dopo Spike Lee e il basket, ecco Oliver Stone e il football americano. Al Pacino è Tony D'Amato, l'allenatore dai metodi un po' "retrò" dei Miami Sharks, squadra che versa in condizioni non propriamente esaltanti, anche in seguito all'infortunio dell'asso Jack "Cap" Rooney. Ma le cose sono destinate a cambiare, soprattutto quando la giovane promessa dall'animo ribelle Willie Beaman decide di mettersi al servizio del team più che di se stesso.

Anno: 1999

Regia: Oliver Stone

Cast: Al Pacino, Jamie Foxx, Cameron Diaz, Dennis Quaid, LL Cool J, Matthew Modine

Sognando Beckham

Parminder Nagra interpreta una ragazza di origini indiane innamorata del calcio, passione però osteggiata dalla sua famiglia, che la ritiene un’attività sconveniente. Jules (Keira Knightley), campionessa di una squadra femminile, le propone di aggregarsi al team. E da lì la sua vita non sarà più la stessa.

Anno: 2002

Regia: Gurinder Chadha

Cast: Keira Knightley, Parminder Nagra, Jonathan Rhys-Meyers, Anupam Kher

Toro scatenato

La boxe la fa da padrona in questa classifica, tanto che nel novero dei migliori film sportivi potrebbero tranquillamente rientrare altre pellicole che, per via dei posti limitati, sono state escluse, come Cinderella Man e Ali. Ce l'ha fatta invece la storia vera di Jake La Motta, raccontata da Martin Scorsese e Robert De Niro in un film duro e brutale proprio come il campione italoamericano. Cresciuto nel Bronx, grazie al duro allenamento Jake diventa una stella del pugilato. Ma, complice anche un carattere difficile, comincia presto una rapida caduta, sia sportiva che personale.

Anno: 1980

Regia: Martin Scorsese

Cast: Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Frank Vincent, Nicholas Colasanto

Voglia di vincere

Un giovane liceale scopre di essere un licantropo, caratteristica ereditata dal padre, che gli rivela essere una "tara" di famiglia. Invece di scomporsi, il ragazzo comincia ad apprezzare i vantaggi che derivano dalla sua situazione, approfittando dei suoi superpoteri per diventare la stella della squadra di basket della scuola. Eccezionale Michael J. Fox nella parte del protagonista.

Anno: 1985

Regia: Rod Daniel

Cast: Michael J. Fox, James Hampton, Susan Ursitti, Jerry Levine

Fuga per la vittoria

Seconda Guerra Mondiale, i nazisti organizzano un incontro di calcio tra i prigionieri di un campo di concentramento e una squadra di militari tedeschi, cercando di utilizzare la partita a fini propagandistici. All'inizio i detenuti sono restii, ma vista la presenza di numerosi giocatori di talento, accettano. Si aggrega al team anche il capitano canadese Robert Hatch, che intende sfruttare il match per organizzare una fuga rocambolesca. Accanto ai divi del cinema Stallone, Caine e von Sydow c'è la leggenda del pallone Pelé assieme ad alcuni blasonati colleghi come Bobby Moore, Osvaldo Ardiles e Paul van Himst.

Anno: 1981

Regia: John Huston

Cast: Sylvester Stallone, Michael Caine, Pelé, Max von Sydow, Bobby Moore, Osvaldo Ardiels

Million Dollar Baby

Ancora la boxe... e non sarà l'ultima volta che la troveremo in questa classifica dei migliori film sullo sport. Clint Eastwood e Hilary Swank salgono sul ring e stendono tutti, con questa pellicola che si aggiudicherà gli Oscar per Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista e Miglior attore non protagonista (Morgan Freeman). Il burbero Frankie Dunn (Eastwood) gestisce una palestra di second'ordine. Deluso dopo l'abbandono del suo allievo migliore, si ritroverà, in principio riluttante, ad allenare una determinata ragazza di nome Maggie, che rivelerà ben presto di avere un enorme potenziale.

Anno: 2004

Regia: Clint Eastwood

Cast: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter

Invictus

Sudafrica, finisce il periodo dell'apartheid e Nelson Mandela, scarcerato dopo lunga prigionia, diventa presidente. Ha però l'obiettivo difficilissimo di riavvicinare i bianchi afrikaaner con la popolazione a maggioranza nera. Trova una via nel rugby, dando mandato al capitano della nazionale François Pienaar non solo di introdurre giocatori di colore nel team, ma anche di vincere i mondiali ospitati proprio dal Sudafrica, nonostante la presenza dei favoritissimi All Blacks neozelandesi.

Anno: 2009

Regia: Clint Eastwood

Cast: Morgan Freeman, Matt Damon, Adjoa Andoh, Tony Kgoroge, Julian Lewis Jones

Un mercoledì da leoni

Le vite di tre amici nel corso degli anni, scandite dalla loro grandissima passione per il surf e dalle quattro grandi mareggiate che tra il 1962 e il 1974 si abbatterono sulla costa californiana. Di mezzo il passaggio dalla giovinezza all'età adulta, la guerra, la paternità e molto altro ancora. Alla regia, l'outsider John Milius all'apice del suo periodo d'oro.

Anno: 1978

Regia: John Milius

Cast: Gary Busey, Jan-Micheal Vincent, William Katt, Robert Englund, Sam Melville

Momenti di gloria

Due amici e studenti universitari si allenano per partecipare alle competizioni di atletica delle Olimpiadi di Parigi del 1924. Il primo, fervente cristiano, deve affrontare la riprovazione dei familiari e, durante la competizione, anche il problema di dover gareggiare di domenica, giorno riservato a rendere grazie a Dio; il secondo, ebreo, ha a che fare con i pregiudizi dettati da un taciuto, ma non per questo meno evidente antisemitismo. Quattro premi Oscar, tra cui Miglior film.

Anno: 1981

Regia: Hugh Hudson

Cast: Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, Nicholas Farrell, Cheryl Campbell

Rocky

E siamo al vertice della classifica dei migliori film sul mondo dello sport, dove troviamo l'impresa eccezionale del giovane Sylvester Stallone, che diede tutto se stesso pur di riuscire a portare su grande schermo e interpretare la pellicola della vita. Miglior film, Miglior regia e Miglior montaggio (anche se Sly non è riuscito a tradurre in statuette le due nomination come Miglior attore e per la Miglior sceneggiatura originale) per la storia di Rocky Balboa, pugile italoamericano che sembra destinato a non diventare mai nessuno, ma che dopo essersi rimesso in sesto e con tanto duro lavoro arriva a sfidare il supercampione Apollo Creed in un match destinato a rimanere nella Storia (non solo del cinema).

Anno: 1976

Regia: John G. Avildsen

Cast: Sylvester Stallone, Talia Shire, Carl Weathers, Burgess Meredith, Burt Young