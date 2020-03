Programmi TV da non perdere stasera, domenica 22 marzo

Programmi TV in onda stasera

(S)cambio casa – 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno

Primo episodio in onda, con due famiglie del tutto differenti pronte a scambiare le loro vite per ben 7 giorni. Un esperimento molto duro e ricco di insidie.

Delitti: famiglie criminali, ore 21:05 Crime Investigation

Quarto episodio della prima stagione di “Delitti: famiglie criminali”, dal titolo “Il caso della professoressa Rosboch”. Si torna indietro fino al 13 gennaio 2016, quando Gloria Rosboch, un’insegnante 49enne di Castellamonte, provincia di Torino, svanisce nel nulla. Sarà ritrovata un mese dopo, in una discarica.

La Milano degli Imperi – Gli Spagnoli – 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Milano venne occupata per tre secoli da Imperi che lasciarono profonde tracce, nel bene e nel male. In questo episodio si andrà alla scoperta della Milano al tempo della dominazione spagnola.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Primo episodio della quindicesima stagione, dal titolo “Il pezzo mancante!”. Si seguono le avventure dei più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. Mike e Frank rintracciano una parte essenziale per una vettura da un milione di dollari.

Comedy Road Trip – 1^ TV, ore 21:10 Comedy Central

Sesto episodio della prima stagione di “Comedy Road Trip”. Dario Cassini, Gianluca Impastato e Maria Mazza alla scoperta dell’Italia come non l’abbiamo mai vista, a bordo di un bus, tra saghe, dialetti e prove da superare.

Cambio moglie – Nuova Zelanda, ore 21:00 lei

Quinto episodio della prima stagione, dal titolo “Esdales e Walenkamps”. Una madre molto rigida si scambia con una che ha invece un approccio molto più morbido.

Scherzi della natura – 1^ TV, ore 21:00 Discovery Channel

19esimo episodio della prima stagione, dal titolo “Alligatori”. Come fa uno scarabeo stercorario a far rotolare una palla in linea retta? Gli aironi si pentono mai di passare il tempo accanto agli alligatori affamati?

Cose di questo mondo, ore 21:05 Discovery science

Ottavo episodio della terza stagione, dal titolo “El Chapo”. Immagini satellitari rivelano come El Chapo sia riuscito a evadere da una prigione di massima sicurezza in Messico. A ciò si aggiunge una misteriosa macchia nera apparsa in una zona di guerra in Iraq.

Cosa nostra, ore 21:00 History

Si ripercorre la sanguinolenta storia di Cosa nostra, dagli anni ’50 a oggi. Analisi di quella che viene considerata l’aristocrazia delle organizzazioni criminali.

Ossessione animali – 1^ TV, ore 21:10 Nat Geo wild

Il titolo di questo episodio di “Ossessione animali” è “41 cani nella mia casa”. Avere un animale domestico è una consuetudine alquanto comune. Spesso però l’amore si trasforma in ossessione. Una coppia vive ad esempio con ben 41 cani nella propria abitazione.

Serie TV in onda stasera

Yellowstone – 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Una situazione di grande tensione, con John chiamato a prendere delle decisioni, così come Kayce, che dovrà decidere come agire. I Dutton tentano di prevedere quali saranno le ripercussioni della disputa avvenuta, che ha generato morte e vendetta.

Rosewood, ore 21:10 Fox

Settimo episodio della seconda stagione, dal titolo “Ossessione e perfezione”. Continuano le avventure di un brillante anatomopatologo, che collabora con la Polizia di Miami. Villa chiede l’aiuto di Rosewood per investigare sulla morte di una delle più famose modelle di Miami.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

17esimo episodio della sesta stagione, dal titolo “Campo minato”. L’intera squadra è al lavoro per riuscire a risolvere un caso potenzialmente esplosivo. Ron intanto decide di fare la fatidica domanda ad Angela.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie interpretata da Tom Selleck che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department. Gli episodi di stasera si intitolano “Nuove regole” e “L’arte della guerra”. Nel primo Frank fa setacciare la città a caccia del killer del Vice Capo Kent e di sua moglie. Nel secondo invece Danny va a caccia del membro di una gang che ha colpito un componente della famiglia Reagan.

Lethal Weapon, ore 21:15 Premium Crime

15esimo episodio della prima stagione, dal titolo “L’architetto”. Riggs e Murtaugh si ritrovano a indagare su una sparatoria, che ha visto perdere la vita un agente della DEA. Un’operazione delicata, essendo coinvolto un cartello della droga.

Young Sheldon - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Quinto episodio della terza stagione di “Young Sheldon”, dal titolo “Ananas e il conforto di un’amicizia maschile”. Il dottor Sturgis è tornato a casa dall’ospedale psichiatrico. Rifiuta la proposta di Connie di tornare insieme. Non vuole che la donna si preoccupi ancora per lui.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Nono episodio della quinta stagione, dal titolo “Il processo di Jim Gordon”. Gordon riunisce ogni gang di Gotham all’interno della roccaforte di Pinguino. Una mossa azzardata ma che potrebbe garantire una tregua salvifica per la città. Qualcuno però decide di sparargli e il commissario finisce in coma.

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L’attore Rob Riggle decide di mettersi alla prova con Bear Grylls, unendosi a lui per una spedizione su di un ghiacciaio islandese. Il viaggio ha inizio in elicottero, alla scoperta della “terra del fuoco e del ghiaccio”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

A tutto reality: azione!, ore 21:15 DeA kids

Nel quarto episodio della terza stagione, dal titolo “La corsa di slitte”, le squadre faranno la conoscenza dello Yukon e del suo gelo. Dovranno affrontare dure sfide a temperature molto basse.

44 gatti, ore 21:10 Nick jr

In questo nuovo episodio della prima stagione, dal titolo “La partita di pallacoda”, Boss Blister e Scab continuano a fare dispetti ai Buffycats. Lampo però non ne può più e decide dunque di sfidare i tre gatti in un match di pallacoda.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Episodio numero venti della terza stagione de “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi formata da Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe. I Thunderman provano a condurre una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario Mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network

Episodio numero 17 della quarta stagione, dal titolo “I caricamenti”. Gumball e Dawrin cercano di staccarsi da internet. Le loro azioni però finiscono col far crollare l’intera rete di Elmore.

Wacky Races, ore 21:09 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, va in onda “Wacky Races”, il reboot in computer grafica della serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:10 Disney Junior

Alle 21:10 su Disney Junior vediamo “Topolino e gli amici del rally”. Protagonisti Topolino, Minni, Pippo, Paperino, Paperina e Pluto. Sono i Sensazionali sei, che prendono parte a un’avventurosa gara automobilistica intorno al mondo.

