Yellowstone, episodio 2: Dal rapporto approfondito del medico legale sono emerse alcune informazioni che rischiano di riaprire il caso relativo alla morte di Lee e Robert e di mettere sotto i riflettori i Dutton. Jamie prova a gestire la situazione senza sollevare un polverone, ma è una corsa contro il tempo. Kayce, scosso per quanto accaduto ma costretto a tenere questo segreto dentro di sé, comincia a prendere in considerazione l'idea di arruolarsi di nuovo.Thomas Rainwater prova a usare per le sue rivendicazioni la morte del giovane Long facendola passare per assassinio a sfondo razziale. - Yellowstone, episodio 3: E' l'anniversario della morte di Evelyn Dutton, ed è proprio in quel giorno terribile che affondano le radici dell'odio che Beth prova verso sé stessa. Mentre Kayce si ritrova inaspettatamente a salvare una ragazza, Jamie confessa a suo padre di avere intenzione di darsi alla politica. John, però, non è d'accordo: suo figlio sarà anche un bravo avvocato, ma non ha la stoffa per lanciarsi in un'impresa del genere. Rainwater si rende conto che il suo nemico è un osso più duro del previsto: che guerra sia!- Non perdere il secondo e il terzo episodio della prima stagione di Yellowstone, in onda su Sky Atlantic venerdì 20 marzo alle 21.15.