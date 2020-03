Yellowstone, ecco di cosa parla la serie tv

John Dutton è il proprietario del più grande e ricco ranch degli Stati Uniti. Alcuni spietati imprenditori edili, però, sembrano aver messo gli occhi proprio su quei terreni, e in più ci sono anche le rivendicazioni di una vicina comunità di nativi a mettere a rischio il futuro di quel piccolo e laborioso regno. Come se ciò non bastasse, la progettazione del primo Parco Nazionale d'America mette seriamente a rischio i suoi confini territoriali.

Dutton è pronto a tutto pur di difendere i suoi possedimenti, e proprio a causa di questa sua inflessibilità entra in conflitto con l'imprenditore Dan Jenkins, intenzionato a realizzare un progetto edilizio assai redditizio vicino alla tenuta, e con Thomas Rainwater, il capo della riserva di Broken Rock, deciso a sfruttare lo scontro tra i due per espandere il territorio a disposizione della comunità dei nativi americani. Gli screzi iniziali si trasformano presto in una vera e propria guerra, e anche i figli di John vengono coinvolti: Kayce, veterano di guerra che vive nella riserva insieme alla moglie e al figlio; Beth, un lavoro in banca di successo ma qualche problema con l'alcol, sicuramente la più simile al padre; Jamie, brillante avvocato attratto dalla politica; e Lee, che invece ha dedicato tutta la sua vita al ranch.

Da una parte degli imprenditori avidi e senza scrupoli e i giochi di potere della politica, dall'altra una comunità intenzionata a vendicare le perdite subite in passato e una famiglia intenzionata a difendere sé stessa, i propri possedimenti e la propria identità. Yellowstone, western contemporaneo creato da Taylor Sheridan (Sicario, Hell or High Water) ci mostra un mondo in cui la violenza e la sopraffazione, anche se in nuove forme rispetto ai secoli precedenti, sono comunque ancora all'ordine del giorno.

Yellowstone, le prime foto della serie tv western con Kevin Costner

Yellowstone, il cast della serie tv

Kevin Costner (John Dutton)

Kelly Reilly (Beth Dutton)

Luke Grimes (Kayce Dutton)

Wes Bentley (Jamie Dutton)

Cole Hauser (Rip Wheeler)

Kelsey Asbille (Monica Long Dutton)

Danny Huston (Dan Jenkins)

Gil Birmingham (Thomas Rainwater)

Brecken Merrill (Tate Dutton)

Jefferson White (Jimmy Hurdstrom)

Denim Richards (Colby)

Forrie J. Smith (Lloyd Pierce).