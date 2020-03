Yellowstone, stagione 1, episodio 2: Kill the Messenger

La morte di Lee e quella di Robert sono state archiviate come reciproco omicidio, ma dal rapporto approfondito del medico legale sono emerse alcune informazioni che rischiano di riaprire il caso e di mettere sotto i riflettori i Dutton. Jamie, su ordine del padre, prova a gestire la situazione senza sollevare un polverone, una vera e propria corsa contro il tempo. Intanto Kayce, scosso per quanto accaduto ma costretto a tenere questo segreto dentro di sé, comincia a prendere in considerazione l'idea di arruolarsi di nuovo. Ovviamente sua moglie Monica non è per niente contenta. Thomas Rainwater prova a usare la morte del giovane Long come grimaldello per le sue rivendicazioni facendola passare per assassinio a sfondo razziale.

Yellowstone, stagione 1, episodio 3: No Good Horses

E' l'anniversario della morte di Evelyn Dutton, passata a miglior vita nel lontano 1997, quando Beth e Kayce erano ancora due bambini. Ed è proprio in quel problematico rapporto che affondano le radici dell'odio che l'unica figlia di John prova verso sé stessa. Mentre Kayce si ritrova inaspettatamente a salvare una ragazza della riserva da dei rapitori senza scrupoli, Jamie confessa a suo padre di avere intenzione di lanciarsi in politica. Dutton, però, non è d'accordo: suo figlio sarà anche un bravo avvocato, ma non ha la stoffa per lanciarsi in un'impresa del genere. Ci vuole qualcuno di più spregiudicato per quello...ci vuole uno squalo che non ha paura di niente e di nessuno... Rainwater si rende conto che il suo nemico è un osso più duro del previsto: che guerra sia!