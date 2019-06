I migliori film di Ethan Hawke

Alla soglia dei 50 anni, Ethan Hawke può ritenersi davvero soddisfatto della sua carriera. Attore, produttore, sceneggiatore e regista, si è cimentato anche nella scrittura con due romanzi. Il suo esordio è avvenuto nel 1985 grazie al film “Explorers”, un debutto avvenuto all’età di soli 14 anni. Dopo aver studiato recitazione alla British Theatre Association in Inghilterra e alla Carnegie Mellon University a Pittsburgh ha frequentato la Packer Collegiate Institute a Brooklyn. Il successo è arrivato nel 1989 con “L’attimo fuggente” e nel giro di pochi anni è apparso in numerose pellicole che hanno segnato gli anni 90. Tra queste ci sono

“Giovani, carini e disoccupati”, “Prima dell'alba”, “Gattaca - La porta dell'universo” e “Paradiso perduto”. Sono quattro le nomination ricevute agli Oscar e che attestano la poliedricità di Ethan Hawke. L’attore infatti è stato nominato come migliore attore non protagonista per “Training Day” e “Boyhood” e per la migliore sceneggiatura non originale dei film “Before Sunset - Prima del tramonto” e di “Before Midnight”. Nel 2019 è tra i protagonisti del film “Rapina a Stoccolma”. Questi suoi migliori film

First Reformed - La creazione a rischio (2017)

“First Reformed - La creazione a rischio” è un film diretto da Paul Schrader. Ispirato dalle opere di Robert Bresson e Ingmar Bergman, Schrader immagina un moderno reverendo che si è rifugiato in una vecchia chiesa dopo aver perso il proprio figlio in guerra. Hawke interpreta proprio il protagonista Ernst Toller che è lacerato dal dolore per aver spinto proprio il figlio ad arruolarsi. La presenza della sua chiesa sta diminuendo e la sua salute è in forte declino. Una conversazione sconvolgente con il marito di uno dei membri della chiesa cambia totalmente la sua prospettiva e lo riporta a dover affrontare nuovamente i tormenti per i sensi di colpa nati dopo la morte del figlio. Nel cast anche Amanda Seyfried e Philip Ettinger.

Boyhood (2014)

Boyhood di Richard Linklater è un film girato dal 2001 al 2013 ed è incentrato sul personaggio di Coltrane Mason e della sua crescita dai 6 ai 18 anni. Accanto a lui c’è la sorella Samantha ed entrambi vivono nelle case dei loro genitori divorziati, Mason Sr. (Interpretato da Ethan Hawke) e Olivia. Il film ritrae lo stato d'animo di un bambino che cresce anno dopo anno senza dare ulteriori messaggi in particolare. Una sorta di esperimento che ha avuto un grande riscontro. Per la sua interpretazione Ethan Hawke è stato nominato agli Oscar come miglior attore non protagonista.

Prima dell’alba (Before Sunrise) (1995)

“Before Sunrise” è il primo di una meravigliosa trilogia di film romantici diretti da Richard Linklater. Hawke interpreta Jesse, un uomo americano che incontra una donna francese di nome Celine (Julie Delpy) su un treno da Budapest a Vienna. Quando raggiungono Vienna, lasciano il treno insieme e vagano per la città prima che Jesse sbarchi verso la sua casa negli Stati Uniti la mattina successiva. Parlano apertamente gli uni agli altri, delle mancanze delle relazioni precedenti e di come affrontano la vita per capirsi meglio l'un l'altro. Una pellicola affascinante e minimalista.

Before Sunset - Prima del tramonto (2004)

Nel sequel di “Prima dell’alba” Jesse e Celine si incontrano ancora una volta. Da allora, Jesse ha scritto un romanzo basato sulla sua breve esperienza con Celine a Vienna. Il libro ha avuto un successo straordinario e così è alle prese con un tour europeo. Quando arriva a Parigi per una presentazione, trova Celine. Dopo la sua conclusione, riprendono l’idillio avuto qualche anno fa. Con nove anni in più, sia nella vita reale che nel film stesso, i due protagonisti sono persone diverse da prima. Una pellicola che affronta il cambiamento del tempo nella vita e nell’amore.

Before Midnight (2013)

Sono passati nove anni dal precedente film e le vite di Celine e Jesse sono cambiate ancora una volta in modo significativo. Il trascorrere del tempo è una marcia senza fine e i due si ritrovano in vacanza in Grecia, discutendo della loro vita per una terza e ultima volta.

Training Day (2001)

“Training Day” è uno dei film più famosi di Ethan Hawke. Diretto da Antoine Fuqua e scritto da David Ayer, il film racconta di un agente di polizia Alonzo Harris (Denzel Washington) mentre mostra ad un giovane poliziotto di nome Jake Hoyt (Ethan Hawke) tutte le sfumature dell’unità narcotici della polizia di Los Angeles. L’intero film è racchiuso in un arco temporale ristretto. Vengono infatti delineate le prime 24 ore dell’addestramento di un novellino, che si ritrova a fare i conti con un mondo corrotto. Dovrà dunque fare una scelta tra la via più semplice per tornare a casa e quella di un vero poliziotto. Entrambi gli attori sono stati elogiati, specialmente agli Academy Awards, per i loro rispettivi ruoli.