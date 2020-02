Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 28 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 28 febbraio, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

ZeroZeroZero, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Quinto e sesto episodio della serie televisiva originale Sky “ZeroZeroZero” a cura di Stefano Sollima, ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Don Minu è minacciato da lotte di potere, mentre Chris ed Emma varcano il confine col Marocco. Con Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold, Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida.

Film commedia da vedere stasera in TV

Stanlio & Ollio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regia di Jon S. Baird. Un film con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston. Un film che ripercorre la carriera dei due celebri comici statunitensi vissuti nella prima metà del Novecento. “Stanlio & Ollio” ha riscosso un grandissimo successo: ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes, tre candidature ai BAFTA e una candidatura ai Critics Choice Award. Un tuffo nel passato, alla riscoperta di due dei più grandi volti del cinema comico statunitense.

Non si ruba a casa dei ladri, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film commedia del 2016 diretto da Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri e Maurizio Mattioli. Antonio Russo è un piccolo imprenditore napoletano, rovinato dalla perdita di una gara d’appalto truccata. Venendo a mancare un grosso lavoro, la famiglia si ritrova in condizioni economiche difficili: occorre trovare una soluzione. I Russo riescono, così, a farsi assumere come domestici nella villa di un famoso politico romano, Simone Santoro che vive con la fidanzata Lori e tiene le redini di sporchi affari, i cui proventi sono messi al sicuro in Svizzera. Ben presto Antonio scopre che è proprio il suo capo ad aver truccato l’appalto che gli ha cambiato la vita e decide di vendicarsi.

What women want, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Intramontabile commedia romantica del 2000, diretta da Nancy Meyers, con Mel Gibson, Valerie Perrine, Helen Hunt, Alan Alda e Marisa Tomei. Un agente di pubblicità di successo, donnaiolo incallito, si ritrova d’un tratto a leggere nella mente delle donne. Una pellicola divertente e rilassante, da vedere tutti insieme.

Sposami, stupido!, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film francese del 2017 per la regia di Tarek Boudali, con Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Philippe Duquesne, Julien Arruti. Yassine, giovane studente marocchino, arriva a Parigi per studiare architettura con un visto per studenti. A seguito di uno sfortunato evento, non riesce a dare il suo ultimo esame, perde il visto e si ritrova in Francia come clandestino. Per rimediare, però, decide di sposare il suo migliore amico… finché un ispettore dell’immigrazione non decide di mettersi in mezzo. Un film da ridere.

Cattivi vicini 2, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 2016 per la regia di Nicholas Stoller con Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron e Chloe Grace Moretz. Mac e Kelly stanno per avere il secondo bambino e sono pronti a trasferirsi quando scoprono che accanto a casa loro stanno per trasferirsi le consorelle della Kappa Nu, e devono organizzare un piano malefico per affrontarle. Un film da vedere insieme agli amici per un po’ di leggerezza.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Alla Fine ci sei tu, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Regia di Peter Hutchings. Un film con Nina Dobrev, Maisie Williams, Asa Butterfield, Tyler Hoechlin, Peyton List. Un ragazzo ipocondriaco affronta le sue più terribili paure quando accetta di esaudire gli ultimi desideri di una coetanea malata. “Alla fine ci sei tu” è una pellicola commovente per il tema che affronta, ma che non scivola mai nel pietismo, mantenendo sempre un approccio leggero alla materia, anche grazie ai due bravissimi attori protagonisti.

Un mondo perfetto, ore 21:15 su Premium Cinema

Film americano del 1993 per la regia di Clint Eastwood, con Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, Keith Szarabaijka. Dallas, novembre del ’63: Butch evade dalla prigione con un compagno violento che dovrà uccidere per proteggersi. Le circostanze lo obbligano a prendere un ostaggio: un bambino. E tra di loro si instaura un rapporto meraviglioso.

Nel mondo libero, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2016 per la regia di Jason Lew, con Boyd Holbrook, Elisabeth Moss, Sue-Lynn Ansari e Waleed Zuaiter. Dopo il rilascio dal carcere per crimini mai commessi, Mo deve riqualificarsi per il mondo esterno. Ben presto, la sua strada incrocia quella di Doris, con un passato violento. Ma la sua libertà non è sul piatto della bilancia.

Ho cercato il tuo nome, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2012 con Zac Efron, Blythe Danner, Jay R. Ferguson, Adam LeFevre, Lily Rabe e la regia di Scott Hicks. Un marine sopravvissuto a tre missioni in Iraq attribuisce la propria buona fortuna alla foto di una sconosciuta che egli porta sempre con sé. Tornato in patria decide di mettersi a cercarla. L’amore è assicurato.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Predator, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Shane Black dirige il nuovo capitolo della saga, nel cast: Boyd Holbrook, Jake Busey, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn. Predator, una terribile creatura aliena, fa la sua ricomparsa sulla Terra nei pressi di una piccola cittadina. La sua presenza spinge un ex soldato e una biologa a fare team contro un gruppo di militari per combattere la minacciosa creatura. Gli alieni ritornano alla loro caccia agli umani in questo favoloso film di fantascienza.

Film horror da vedere stasera in TV

The Midnight Man, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror americano del 2017 per la regia di Travis Zariwny, con Gabrielle Haugh, Robert Englund, Lin Shaye. Alex è una adolescente qualunque che vive con la nonna malata. Durante un gioco in soffitta, trova un gioco che, secondo le istruzioni, risveglierà “L’uomo di mezzanotte”. E così Alex riunisce i suoi amici per provarlo, e funziona.

Film musical da vedere stasera in TV

Mamma mia! Ci risiamo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Su Sky Cinema Romance va in onda “Mamma mia! Ci risiamo”, sequel del celebre musical. Regia di Ol Parker, con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Andy Garcia, Christine Baranski, Dominic Cooper. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre. Sequel del celeberrimo musical diretto da Phyllida Lloyd, il film porta in scena molti brani degli Abba che non avevano trovato posto in prima battuta. Cast spettacolare.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Exodus, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Regia di Ridley Scott con Christian Bale, Joel Edgerton e John Turturro. Mosè e Ramses, futuro sovrano d'Egitto, sono allevati come fratelli da Seti, faraone che governa con lungimiranza la sua gente. In battaglia Mosè salva la vita a Ramses, principe irrequieto e complessato, che alla morte del padre e su consiglio della madre decide di mandarlo in esilio. Una science fiction dei vecchi tempi, blockbuster di Ridley Scott che parla di corpi in azione, macchine di morte e di spettacolo.

The Equalizer 2 – Senza perdono, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA che vive nei bassifondi di Boston e sbarca il lunario facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio/suicidio, viene attirata in una trappola, Robert decide di rientrare in azione. Memorabile secondo capitolo di “The Equalizer”, da vedere per una botta di adrenalina.

Film thriller da vedere stasera in TV

Giochi di potere, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Thriller americano del 2018 per la regia di Per Fly, con Theo James, Ben Kingsley, Belcim Bilgin, Jacqueline Bisset e Rossif Sutherland. Michael è un giovane idealista programmatore e coordinatore che ottiene il lavoro dei suoi sogni presso le Nazioni Unite e, presto, si trova a ricoprire un ruolo importante nel programma Oil for Food su volontà di Pasha, esperto diplomatico e mentore. Michael si prende il successo a lungo aspirato, ma le sue scelte provocano delle conseguenze oltre ogni aspettativa. Un film pronto a tenervi col fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV