The Equalizer 2, Denzel Washington non perdona

Lunedì 13 maggio alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno il sequel dell’apprezzatissimo action thriller di Antoine Fuqua, che vede Washington tornare nei panni dell’agente CIA Robert McCall.

Robert McCall è tornato e non ha intenzione di mostrare pietà per nessuno. Lunedì 13 maggio alle 21.15 lo vedremo in azione in prima visione tv su Sky Cinema Uno in The Equalizer 2 – Senza perdono, sequel dell’apprezzatissimo action thriller del 2014 diretto da Antoine Fuqua.



Troviamo di nuovo nei panni del protagonista Denzel Washington, che torna a interpretare l’ex agente segreto ormai in pensione e in cerca di una vita tranquilla. Ma non c’è riposo per gli eroi, per cui McCall è costretto a impugnare di nuovo la pistola e tornare a combattere contro i cattivi.



A riportare “in pista” Robert McCall è la morte di un’amica, anch’essa un’agente, mandata in missione a Bruxelles per indagare sul misterioso caso di un omicidio-suicidio. Vicina alla verità, la donna viene tolta di mezzo, al che l’ex action man lascia il suo tranquillo lavoro di autista per cercare vendetta.



The Equalizer 2 si fonda in gran parte sul carisma del suo interprete, un Denzel Washington davvero in parte e raramente così in forma, che viene qui calato in una sequenza continua di scene d’azione ad alto tasso di adrenalina.



Fuqua, di suo, dirige il tutto con mestiere e mantiene l’equilibrio dall’inizio alla fine, confezionando così un memorabile secondo capitolo per la saga di The Equalizer.



The Equalizer 2 è disponibile anche on demand nella collezione DENZEL WASHINGTON.