Giochi di potere su Sky Cinema Uno

Theo James e Ben Kingsley in una spy story tratta da una storia vera. Giovedì 25 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno l’appuntamento è con Giochi di potere , un film che si ispira a "Backstabbing for Beginners: My Crash Course in International Diplomacy" , libro di memorie di Michael Soussan.

Michael Sullivan, giovane figlio di un diplomatico ucciso quando lui era ancora un bambino, sogna di entrare nel mondo dei rapporti internazionali. Il suo desiderio si realizza quando ottiene l'incarico di coordinare il programma "Oil for Food" gestito dal sottosegretario delle Nazioni Unite Pasha. Dopo l'invasione da parte delle truppe americane dell'Iraq Michael si deve confrontare con una molteplicità di problemi conoscendo inoltre sul campo un'interprete di etnia curda di cui si innamorerà. Proprio grazie a lei si insinuerà nel suo animo il sospetto che dietro al progetto ci sia un enorme giro di corruzione che non riguarda soltanto Saddam e il suo ormai decaduto regime.

Nel 1996 l'Onu diede il via ad un piano che prevedeva l'acquisto in via privilegiata di petrolio da parte del governo iracheno, al fine di consentire una liquidità monetaria. Almeno il 65% del denaro andò effettivamente alla popolazione trasformato in cibo ma il 35% restante non fu speso solo per pratiche amministrative. Lo stesso Saddam si avvantaggiò del progetto sul piano privato e altrettanto fecero numerose multinazionali coinvolte nel piano. Fu grazie alla testimonianza di Soussan/Sullivan che l'ampio giro di corruzione venne portato alla luce e portò nel 2003 alla chiusura formale del progetto. Il regista Per Fly traduce in un thriller quella che di fatto fu un'inchiesta di carattere finanziario.

"Soussan ottenne l'incarico dei suoi sogni lavorando, per le Nazioni Unite, al più ambizioso piano di aiuti da esse mai sperimentato. Comunque, chiunque abbia familiarità con i racconti del compatriota di Soussan, Hans Christian Andersen si potrà aspettare che oscure verità emergano dalle più apparentemente innocenti evidenze. Anche per i più cinici questo libro suonerà come una rivelazione" - Sunday Times.

