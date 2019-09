Sposami, stupido! Commedia francese tra gag e risate

Sposami, stupido! è l’irresistibile pellicola francese intessuta di toni leggeri e scanzonati ma mai banali, quelli tipici della commedia dei cugini d’oltralpe. Un ragazzo marocchino che studia a Parigi si sposa con il suo migliore amico per ottenere la cittadinanza francese. Saranno smascherati? Lo scoprirete sabato 28 settembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno !

Profumo di fiori d’arancio? Oppure odore di truffa ai danni dello Stato?

Per Yassine questi due aromi si intrecciano, amalgamandosi in una miscela odorosa unica, quella che aleggia sulla sua storia paradossale raccontata in Sposami, stupido!

Questa commedia francese ricca di gag e situazioni al limite del paradossale arriva sabato 28 settembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno per fare ridere ma anche per dare uno spunto di riflessione.



Il protagonista è Yassine, un ragazzo marocchino che studia architettura a Parigi.

Il giorno dell'esame decisivo, quello per il visto studentesco, non sentirà suonare la sveglia e arriverà troppo tardi. Sarà così costretto a rientrare in patria perché di fatto un immigrato clandestino.

Pur di non abbandonare Parigi e la sua vita, però, Yassine escogiterà un piano tanto assurdo quanto sagace: si sposerà con il suo migliore amico per ottenere la cittadinanza.

Tutto sembrerebbe essersi risolto per il meglio tranne per il fatto che l’ufficiale dell’immigrazione forse ha capito l’inganno…

Un film da vedere assolutamente perché tocca un tema caldo e importantissimo per tutti noi, quello dell’immigrazione. In maniera leggera e scanzonata, alla maniera della commedia francese insomma, Sposami, stupido! riesce a toccare i tasti giusti (anche quelli dolenti) per restituire un film divertente e anche intelligente. Dietro alla sua leggerezza nasconde sempre uno spunto di riflessione.

Non perdete Sposami, stupido! sabato 28 settembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno.