Giovanni Allevi in Argentina: "Qui per celebrare la gioia di vivere"

Il debutto del Maestro in Argentina per celebrare la vita: "Forse sapete cosa ho passato in questi ultimi mesi. Ho ancora i segni sul corpo. La battaglia non è vinta, ma sono qui per celebrare con voi la gioia di vivere". Applausi e teatro al completo ieri sera al Coliseo di Buenos Aires, in occasione del debutto, in Argentina, del Maestro Giovanni Allevi, reduce da una malattia che lo aveva costretto ad allontanarsi dal palcoscenico per mesi.

Durante lo show l'artista ha eseguito brani di estrema sensibilità, da 'Tomorrow' a 'Future' a 'Come sei veramente', accompagnandoli con brevi presentazioni: illuminazioni, aneddoti, considerazioni filosofiche, sempre spruzzate da grande ironia e sensibilità. L'evento, organizzato per il saluto di fine anno dal Consolato Generale di Buenos Aires guidato da Carmelo Barbera, è stato anche l'occasione del primo incontro del nuovo Ambasciatore d'Italia in Argentina, Fabrizio Nicoletti, con la comunità. Nicoletti ha consegnato alcune Onorificenze dell'Ordine della Stella d'Italia e della Stella al Merito del Lavoro. Nel suo intervento, l'Ambasciatore ha posto l'accento sul rapporto di grande amicizia e fratellanza tra i due Paesi e sulle prospettive di collaborazione: dalla cultura all'alta tecnologia, dallo spazio alla giustizia.