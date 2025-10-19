Festa del Cinema di Roma, Giovanni Allevi: "Mia sorella Stella, il gigante della mia vita"Cinema
Nel documentario “Back to Life”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, il compositore e musicista racconta il legame profondo con la sorella Stella, scomparsa poco dopo la diagnosi della malattia
Alla Festa del Cinema di Roma, Giovanni Allevi ha presentato il documentario “Back to Life”, un racconto intimo e potente che ripercorre il suo percorso artistico e umano dopo la diagnosi della malattia. “Rivedere Giovanni, quel ragazzo di vent’anni che suonava Chopin, mi ha stretto il cuore”, ha raccontato, parlando delle immagini catturate durante le prove d’orchestra. Il film sarà in sala come evento speciale il 17, 18 e 19 novembre.
Il ricordo di Stella, sorella e guida
Il momento più toccante del film è dedicato a Maria Stella, sorella di Allevi, scomparsa nel luglio 2022, poche settimane dopo la diagnosi del compositore. “La mia riconoscenza verso di lei è infinita, è stata un gigante nella mia vita”, ha detto. “Aveva due lauree e un diploma in pianoforte. Mi ha introdotto alla musica, alla poesia di Leopardi, ai racconti di Poe, alla filosofia di Kant. Mi è stata vicina nei momenti difficili, anche quando arrivavano le critiche dal mondo accademico. Non solo con parole di conforto, ma con argomentazioni estetiche e musicologiche”. Ogni volta che la rivede nel film, Allevi si commuove profondamente.
Una nuova dimensione esistenziale
La malattia ha segnato un punto di svolta nella vita del pianista. “Quando ho sentito la possibilità concreta della mia fine, mi sono chiesto: cosa possono mai valere le parole di una critica?”, ha detto durante la presentazione ufficiale. “Ora conta solo ciò che voglio fare io, ciò che sento nel mio cuore. Se non arriva l’applauso, va bene lo stesso. È liberatorio”. Il regista Simone Valentini ha raccontato l’atmosfera speciale sul set: “Giovanni è venuto da me e ha detto ‘io devo dire delle cose’. Così è nata la prima intervista del documentario, non era prevista. È stata il punto di partenza per ricostruire tutto il resto”. E Allevi chiude con un sorriso: “Dopo il buio, arriva una semplicità che è complessità risolta. Però quella semplicità costa”.
Nella seconda serata del Festival, l'Ariston si prepara a riabbracciare l’amato pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano. Dopo due anni di assenza e di cure per un mieloma multiplo, Allevi salirà sul palco per tornare a esibirsi al pianoforte. 'Sarà testimonial della sua battaglia, portavoce di coloro che si trovano nella sua situazione', ha spiegato Amadeus parlando della sua attesissima ospitata di stasera. Ripercorriamo assieme tutta l’incredibile carriera di questo mostro sacro delle sette note