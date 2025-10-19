Giovanni Allevi: "Mia sorella Stella, il gigante della mia vita"

Nel documentario “Back to Life”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, il compositore e musicista racconta il legame profondo con la sorella Stella, scomparsa poco dopo la diagnosi della malattia

Alla Festa del Cinema di Roma, Giovanni Allevi ha presentato il documentario “Back to Life”, un racconto intimo e potente che ripercorre il suo percorso artistico e umano dopo la diagnosi della malattia. “Rivedere Giovanni, quel ragazzo di vent’anni che suonava Chopin, mi ha stretto il cuore”, ha raccontato, parlando delle immagini catturate durante le prove d’orchestra. Il film sarà in sala come evento speciale il 17, 18 e 19 novembre.

Il ricordo di Stella, sorella e guida Il momento più toccante del film è dedicato a Maria Stella, sorella di Allevi, scomparsa nel luglio 2022, poche settimane dopo la diagnosi del compositore. “La mia riconoscenza verso di lei è infinita, è stata un gigante nella mia vita”, ha detto. “Aveva due lauree e un diploma in pianoforte. Mi ha introdotto alla musica, alla poesia di Leopardi, ai racconti di Poe, alla filosofia di Kant. Mi è stata vicina nei momenti difficili, anche quando arrivavano le critiche dal mondo accademico. Non solo con parole di conforto, ma con argomentazioni estetiche e musicologiche”. Ogni volta che la rivede nel film, Allevi si commuove profondamente. Approfondimento Giovanni Allevi racconta la scoperta della malattia