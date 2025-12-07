Luca Carboni, a Bologna luminarie con versi sua canzone. VIDEO

Luca Carboni, accese a Bologna luminarie con versi sua canzone: "Onore incredibile". VIDEOSpettacolo
"Da bolognese per me è un onore incredibile, qualcosa di enorme pensare che a illuminare questa via così importante della nostra città sia una mia canzone". Queste le parole emozionate con cui il cantautore bolognese Luca Carboni, insieme al sindaco di Bologna Matteo Lepore, questo pomeriggio ha inaugurato le luminarie in via Indipendenza che, riportando le parole del suo celebre brano "Bologna è una regola", coloreranno la strada del centro storico fino al prossimo marzo. Tra le grida entusiaste di una folla composta da centinaia di fan, arrivati anche da fuori regione per vederlo.
"i miei pensieri sopra la testa di chi cammina, mi commuove"
Carboni ha spiegato cosa significa per lui questo "importante riconoscimento. L'idea che i miei pensieri possano essere sopra la testa di chi cammina, in questi luoghi così importanti, mi fa commuovere: il rapporto con Bologna è cosa che può scoprire chiunque, i bolognesi e chi viene da fuori, ognuno con la sua dimensione, la sua regola e il suo rapporto magico che sempre si crea con questa città". Dopo il conto alla rovescia, le luminarie si sono accese e la folla, insieme, ha iniziato a cantare il brano di Carboni. Un'occasione, ha commentato Lepore, "non solo per augurare delle buone feste, ma anche per celebrare l'apertura del tratto di via Indipendenza, tra via Goito e via Righi, e che prima di Natale sarà libera interamente. Presto, poi, anche San Felice sarà ultimata, a inizio dell'anno nuovo". Entro il 27, ha aggiunto Lepore parlando del tram, "avvieremo il servizio, i collaudi valuteranno il mezzo lo vedrete quindi girare vuoto prima per la città". Tornando a Luca Carboni, il sindaco ha poi ricordato che si esibirà in due date diverse a gennaio, dopo uno stop di diversi anni. In quell'occasione "dovrà esserci anche Cesare Cremonini, per fare un omaggio a questa città e cantare insieme 'San Luca', la nostra canzone" ha concluso il cantautore.