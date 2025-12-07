Luca Carboni, a Bologna luminarie con versi sua canzone. VIDEO

"i miei pensieri sopra la testa di chi cammina, mi commuove"

Carboni ha spiegato cosa significa per lui questo "importante riconoscimento. L'idea che i miei pensieri possano essere sopra la testa di chi cammina, in questi luoghi così importanti, mi fa commuovere: il rapporto con Bologna è cosa che può scoprire chiunque, i bolognesi e chi viene da fuori, ognuno con la sua dimensione, la sua regola e il suo rapporto magico che sempre si crea con questa città". Dopo il conto alla rovescia, le luminarie si sono accese e la folla, insieme, ha iniziato a cantare il brano di Carboni. Un'occasione, ha commentato Lepore, "non solo per augurare delle buone feste, ma anche per celebrare l'apertura del tratto di via Indipendenza, tra via Goito e via Righi, e che prima di Natale sarà libera interamente. Presto, poi, anche San Felice sarà ultimata, a inizio dell'anno nuovo". Entro il 27, ha aggiunto Lepore parlando del tram, "avvieremo il servizio, i collaudi valuteranno il mezzo lo vedrete quindi girare vuoto prima per la città". Tornando a Luca Carboni, il sindaco ha poi ricordato che si esibirà in due date diverse a gennaio, dopo uno stop di diversi anni. In quell'occasione "dovrà esserci anche Cesare Cremonini, per fare un omaggio a questa città e cantare insieme 'San Luca', la nostra canzone" ha concluso il cantautore.