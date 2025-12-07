Prima della Scala di Milano, i vip presenti. FOTO

Tantissimi i nomi celebri del mondo dello spettacolo, e non solo, che partecipano all'inaugurazione della Stagione 2025/2026, con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovič
Tantissimi i nomi celebri del mondo dello spettacolo, e non solo, che partecipano all'inaugurazione della Stagione 2025/2026, con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovič
Tantissimi i nomi celebri del mondo dello spettacolo, e non solo, che partecipano...
Milano celebra Sant’Ambrogio con l’inaugurazione della nuova stagione del Teatro alla Scala. Il...
Si apre una nuova Stagione del Piermarini. Con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly...
Evento mondano per eccellenza, la première della Scala raduna nel capoluogo meneghino alta...
Confrontiamo gli attori che interpretano i Fab Four nei 4 biopic dedicati alla band di Liverpool....
Applausi e teatro al completo ieri sera al Coliseo di Buenos Aires, in occasione del debutto, in...
Il cantautore insieme al sindaco di Bologna Matteo Lepore, ha inaugurato ieri, sabato 6...
Il 7 dicembre apre la stagione del Teatro alla Scala "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk"...