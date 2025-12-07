Prima della Scala di Milano, i vip presenti. FOTO

3/4 ©Getty

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk – nella versione originale ambientata nella provincia russa del 1860 – è una storia di libertà e di ricerca della felicità: racconta di Katerina L’vovna Izmajlova (interpretata da Sara Jakubiak, al suo debutto alla Scala), donna capace di portare a termine tre omicidi per affermare il suo diritto di essere libera, di amare e di vivere la propria sessualità. Fino al tragico epilogo. In foto, l'attore Giorgio Pasotti

Prima della Scala a Milano, flash mob e presidi di protesta