Prima della Scala, il menu della Cena di Gala firmato Davide Oldani

La Cena di Gala della Prima alla Scala sarà un'esperienza gastronomica memorabile, firmata dallo chef 2 stelle Michelin Davide Oldani, che trasforma la tradizione italiana in eleganza contemporanea. Domenica 7 dicembre, dopo l'inaugurazione della stagione, oltre 500 ospiti saranno accolti nella storica Società del Giardino per una serata all'insegna di musica, cultura e alta cucina, che rinnova la collaborazione tra Caffè Scala e la Fondazione Teatro alla Scala per l'evento mondano milanese più esclusivo dell'anno

A firmare il menu della cena più importante dell’anno sarà lo chef Davide Oldani, che ha accolto l’invito con grande emozione. “È un privilegio poter onorare la mia città natale con la mia cucina. Amo Milano in ogni suo aspetto, e l’appuntamento del 7 dicembre racchiude tutto ciò che di bello può offrire: cultura, musica, canto e, a corollario, il cibo. Il menu è stato pensato con alcuni tocchi milanesi su una base di cucina italiana classica.”

La serata alla Società del Giardino si aprirà con un aperitivo a passaggio, seguito dalla cena a cura di Davide Oldani , servita da un team di maggiordomi specializzati. I piatti proposti dallo chef: Artisia – “Spaghetto” e crema di cavolfiore; Vellutata di zucca con semi tostati, polvere di caffè e sciroppo al balsamico; Baccalà tiepido setato con uvetta appassita; Cappelletti al burro nocciola e profumo di erba salvia; “Rustin Negàa” di vitello con spinaci e fico al vino passito; Dolce al cioccolato mandorla e salsa all’arancia. In abbinamento, i vini delle tenute della famiglia Moretti, con Bellavista partner ufficiale del Teatro alla Scala sin dal 2004. Nei calici: Bellavista Brut Franciacorta Teatro alla Scala 2021, etichetta dedicata e vino della Prima d’Opera; Petra Toscana Merlot Quercegobbe 2023; Sella & Mosca Alghero Rosso Liquoroso Riserva Anghelu Ruju.

Il coordinamento dell’intero evento sarà affidato, come da tradizione, a Salvatore Quartulli, figura di riferimento nel mondo dell’ospitalità, Maestro nell’organizzazione di eventi e professionista riconosciuto per la sua capacità di trasformare ogni ricevimento in un’esperienza di eccellenza. La sua direzione rappresenta da anni uno degli elementi distintivi del servizio che accompagna questa serata così attesa. Come sottolinea Salvatore Quartulli: “Dietro le quinte c’è un grande lavoro di coordinazione: la sinergia tra sala e cucina dev’essere perfetta. Un vero e proprio mini esercito formato da sette Maître, sessanta camerieri, trenta Sommeliers e dieci addetti alla movimentazione servirà gli oltre cinquecento ospiti della Cena.”

Le parole di Francesca Moretti, figlia del fondatore Vittorio ed enologa di Bellavista

“Per noi è un onore partecipare ogni anno alla cena della Prima. Con il Teatro alla Scala non abbiamo solo una partnership, ma una vera amicizia. Quest’anno la presenza di Davide Oldani, che ha mosso i suoi primi passi sulla collina Bellavista a L’Albereta a fianco del maestro Gualtiero Marchesi, è un’emozione che rende tutto ancora più significativo. E altrettanto preziosa è la collaborazione ormai decennale con Caffè Scala, con cui condividiamo visione e professionalità.”

La mise en place: eleganza senza tempo

La tavola, pensata come un palcoscenico discreto ma di grande raffinatezza, nasce dal gusto per il dettaglio e dall’armonia estetica. La mise en place prevede un tovagliato avorio realizzato appositamente per la serata, accompagnato da tovaglioli in lino. I coperti saranno impreziositi da un sottopiatto e da un piattino pane in vetro con bordo oro, da eleganti piatti in finissima porcellana anch’essi bordati in oro, e da una posateria dorata che completa l’insieme con un tocco prezioso. I bicchieri in cristallo, arricchiti da una delicata serigrafia floreale e rifiniti da un elegante bordo oro, contribuiranno a ricreare un’atmosfera luminosa e armoniosa, mentre la scelta della sedia Chiavarina nera offrirà un contrasto raffinato e contemporaneo, perfettamente in linea con l’estetica della serata.