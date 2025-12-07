Il Direttore Musicale del Teatro alla Scala spiega a Sky Tg24 la modernità e la grandezza dell’opera scelta per la Prima. “Ho provato un senso di soggezione e ho impiegato anni per avvicinarmi a una partitura che è assolutamente moderna, capolavoro di un gigante del Novecento”. E sulla protagonista: “È una donna disposta a tutto che si macchia di gesti inaccettabili ma, in fondo è una vittima. Tutte le sue azioni non sono altro che una reazione a una vita profondamente sbagliata”. L’intervista